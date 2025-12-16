Стартовал прием заявок на V Национальную премию интернет-контента

Институт развития интернета (АНО «ИРИ») открыл прием заявок на соискание V Национальной премии интернет-контента. Индустриальную награду для создателей социально значимых онлайн-проектов вручат в пятый раз весной 2026 года, уточняет пресс-служба организации.
фото: Ири.рф
Подать заявку можно до 10 февраля 2026 года включительно. В конкурсе – 15 основных номинаций. Наряду с традиционными категориями – игровой и документальный проект, блог, музыкальный трек, подкаст, non-scripted проект и другими – появятся и новые: канал в мессенджере и промо-кампания в интернете. Награду вручат и в специальных номинациях, которые будут объявлены позже. Финалистов определит экспертный совет премии, а победителей выберет жюри.
На премию ИРИ могут подаваться проекты, вышедшие в интернете в период с 1 января по 31 декабря 2025 года на площадках, не запрещенных российским законодательством. Принимается контент на русском языке или на официальных языках народов России. К участию не допускаются трейлеры, тизеры и другие промо-материалы, за исключением номинации «Промо-кампания в интернете» и социальных роликов.
