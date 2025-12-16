Тимофей Трибунцев, Евгений Цыганов и Юлия Снигирь познакомились с «Дивой»

По сюжету Майя в 11 лет становится солисткой Главного оперного театра страны благодаря своему удивительному голосу. Ее талант лишает опытных певиц главных ролей, что вызывает бурю зависти и интриг.
«Киностудия Горького продолжает традиции большого кинематографа и выбирает зрелищные проекты. С одной стороны, в фильме звучат такие вечные темы, как путь таланта и соперничество в искусстве. С другой стороны, это современный взгляд, актуальный киноязык, понятный аудитории подростков и молодежи. Видение Анны Меликян и ее нестандартные режиссерские ходы, фантастически красивые натурные и интерьерные съемки, костюмы и образы героев разных миров и эпох, гармоничный актерский состав делают проект достойным большого экрана. Фэнтези про оперу – смелый ход. Но мы уверены, что у этого проекта есть еще и важная социальная миссия – сделать мир классического искусства интересным для молодой аудитории», – отмечает заместитель генерального директора по кинопроизводству Продюсерского центра Киностудии Горького, генеральный продюсер фильма Александр Бондарев.
Съемки длились 47 смен и проходили в знаковых архитектурных объектах Москвы и Санкт-Петербурга. Ключевой локацией стал Большой театр, взявший на себя роль Главного оперного театра страны. Среди локаций съемок также были музеи-заповедники «Царицыно» и «Царское Село», Дом Пашкова и Дом ученых.
фото: Марс Медиа
Специально для проекта лучшие оперные исполнители России записали классические арии. Зрители услышат голоса Алексея Татаринцева, Екатерины Бегунович и Венеры Гимадиевой. Для постановки танцевальных сцен в фильме был нанят профессиональный хореограф Евгений Бурлак.
«Я искренне рад, что мы завершили съемочный этап и вступаем в важный и вдохновляющий период монтажа. Под чутким руководством Ани Меликян наш фильм обязательно обретет особую красоту, глубину и масштаб. И хочу от всей души поблагодарить наших партнеров — Киностудию Горького и Фонд кино — за их поддержку и участие в этом пути», — добавляет генеральный продюсер Марс Медиа, генеральный продюсер фильма Рубен Дишдишян.
Анна Меликян выступает как режиссер, соавтор сценария и генеральный продюсер фильма. Проект реализуется при поддержке Фонда кино и Правительства Москвы. Фильм планируется выпустить в широкий российский прокат в конце 2026-го или 2027 году.
обсуждение >>