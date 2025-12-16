«А вот теперь можно начинать волноваться»: Евгений Цыганов приступает к расследованию в трейлере «Отеля "У погибшего альпиниста"»

В сети появился трейлер и постер фильма «Отель "У погибшего альпиниста"». Мистический детектив с элементами фантастики по мотивам повести братьев Стругацких выйдет в прокат 28 января 2027 года. Над производством фильма работает кинокомпания «Марс Медиа» совместно с Первым каналом при поддержке Фонда кино. Дистрибьютором выступает «Атмосфера кино».
По сюжету полицейский инспектор Петер Глебски приезжает по анонимке в небольшой горный отель «У погибшего альпиниста» — письмо предостерегает, что в отеле будет совершено убийство. Сошедшая вечером лавина перекрывает единственный выход из ущелья, а ночью Глебски обнаруживает труп одного из гостей.
«На мой взгляд, повесть Стругацких в некотором смысле сказка для взрослых с элементами детектива и мистики, ставящая под вопрос возможность верить в чудеса. Также мне кажется, что это произведение тяготеет к абсурдизму. Как сказал кто-то из великих: "Театр абсурда — самый реалистичный, поскольку наша жизнь весьма абсурдна". Петер Глебски — детектив-скептик, переживший семейную драму и психологическую травму, — попадает в этот странный, безумный, но при этом отчасти привлекательный мир. Приключение, в которое ему предстоит вовлечься, распутывая дело, должно вернуть героя к жизни», — отмечает Евгений Цыганов.
«Задумка экранизировать «Отель "У погибшего альпиниста"» Стругацких появилась почти пять лет назад, и вот мы уже почти завершили съемки. Это было очень интересно: большие, яркие актеры, интересные декорации. Мы закончили съемки основного блока, остался зимний и натурный. Пока не определились с локацией, ищем красивые горы. А после этого впереди большой, сложный путь монтажа. На нас лежит огромная ответственность перед фанатами книги и зрителями. Вся команда горит и хочет выдать такой результат, чтобы фильм многие годы увлекал аудиторию, и она находила в нем что-то новое с каждым просмотром. Важный момент: мы снимаем фильм по мотивам одноименной повести, это не экранизация. В картине есть новые линии, и часть персонажей раскрывается иначе, чем у Стругацких. Но посыл авторов мы оставили тот же. Наша задача подарить новые эмоции поклонникам повести», — добавляет режиссер.
