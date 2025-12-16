Кино-Театр.Ру
«А вот теперь можно начинать волноваться»: Евгений Цыганов приступает к расследованию в трейлере «Отеля "У погибшего альпиниста"»

16 декабря
2025 год

Новости кино >>
16 декабря 2025
В сети появился трейлер и постер фильма «Отель "У погибшего альпиниста"». Мистический детектив с элементами фантастики по мотивам повести братьев Стругацких выйдет в прокат 28 января 2027 года. Над производством фильма работает кинокомпания «Марс Медиа» совместно с Первым каналом при поддержке Фонда кино. Дистрибьютором выступает «Атмосфера кино».



По сюжету полицейский инспектор Петер Глебски приезжает по анонимке в небольшой горный отель «У погибшего альпиниста» — письмо предостерегает, что в отеле будет совершено убийство. Сошедшая вечером лавина перекрывает единственный выход из ущелья, а ночью Глебски обнаруживает труп одного из гостей.

Образ полицейского инспектора Петера Глебски воплотил на экране Евгений Цыганов. Его партнерами по съемочной площадке стали Сергей Маковецкий, Александр Балуев, Светлана Ходченкова, Дмитрий Лысенков, Алена Михайлова, Лев Зулькарнаев, Алексей Розин, Федор Федотов, Марго Адаева, Александр Лыков и другие.

«На мой взгляд, повесть Стругацких в некотором смысле сказка для взрослых с элементами детектива и мистики, ставящая под вопрос возможность верить в чудеса. Также мне кажется, что это произведение тяготеет к абсурдизму. Как сказал кто-то из великих: "Театр абсурда — самый реалистичный, поскольку наша жизнь весьма абсурдна". Петер Глебски — детектив-скептик, переживший семейную драму и психологическую травму, — попадает в этот странный, безумный, но при этом отчасти привлекательный мир. Приключение, в которое ему предстоит вовлечься, распутывая дело, должно вернуть героя к жизни», — отмечает Евгений Цыганов.

«А вот теперь можно начинать волноваться»: Евгений Цыганов приступает к расследованию в трейлере «Отеля У погибшего альпиниста»
фото: Атмосфера Кино

Режиссером проекта выступает Александр Домогаров младший. Продюсерами значатся Константин Эрнст, Рубен Дишдишян, Сергей Титинков, Нарек Мартиросян, Юлия Иванова.

«Задумка экранизировать «Отель "У погибшего альпиниста"» Стругацких появилась почти пять лет назад, и вот мы уже почти завершили съемки. Это было очень интересно: большие, яркие актеры, интересные декорации. Мы закончили съемки основного блока, остался зимний и натурный. Пока не определились с локацией, ищем красивые горы. А после этого впереди большой, сложный путь монтажа. На нас лежит огромная ответственность перед фанатами книги и зрителями. Вся команда горит и хочет выдать такой результат, чтобы фильм многие годы увлекал аудиторию, и она находила в нем что-то новое с каждым просмотром. Важный момент: мы снимаем фильм по мотивам одноименной повести, это не экранизация. В картине есть новые линии, и часть персонажей раскрывается иначе, чем у Стругацких. Но посыл авторов мы оставили тот же. Наша задача подарить новые эмоции поклонникам повести», — добавляет режиссер.
