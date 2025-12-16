Андрей Малахов расскажет о кибермошенниках

Состоялась премьера продолжения сериала о кибермошенниках «Цифровая броня», автором которого стал финалист премии Президентской платформы «Россия – страна возможностей» Олег Хазов. Ведущим нового сезона выступил Андрей Малахов, а его команда работала над производством выпусков. Сериал произведен при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»), сообщает пресс-служба ИРИ.
«Цифровая броня» – сериал, посвященный обучению граждан распознавать и предотвращать кибермошенничество. Каждый выпуск рассматривает одно реальное уголовное дело о цифровых преступлениях и показывает события с точки зрения потерпевших, следователей и самих преступников. Благодаря сотрудничеству со Следственным департаментом МВД России и ФСИН авторы проекта получили доступ к фигурантам уголовных дел в местах лишения свободы, что позволяет показать схемы мошенничества максимально достоверно и наглядно. Съемочная группа провела съемки в Брянской воспитательной колонии для несовершеннолетних (ФКУ Брянская ВК УФСИН) и Можайской женской колонии (ФКУ ИК-5 ГУФСИН), где сами осужденные поделились со зрителями советами о том, как обезопасить себя в цифровой среде.
В новом сезоне рассматриваются уголовные дела, связанные с использованием искусственного интеллекта в киберпреступлениях, распространением запрещенных веществ через интернет, созданием преступных группировок, а также использованием криптовалюты для введения жертвы в заблуждение.
«Мы сняли проект, который дает людям практические инструкции по защите в цифровом пространстве. В этом сезоне ведущим стал Андрей Малахов, а его команда сделала так, чтобы наш контент был максимально полезным и актуальным. Сегодня один из самых частых запросов в интернете – это "Как не попадаться на мошенническую схему Ларисы Долиной?". Мы детально разбираем подобную схему, предоставляем зрителям практические инструкции и учим, как эффективно защищать себя и своих близких от кибермошенников», – отметил продюсер проекта Олег Хазов.
фото: пресс-служба ИРИ
В одной из серий проекта открытый разговор прошел с Леоном Кемстачом, звездой сериала «Слово пацана»: «Всем ребятам, кто пострадал сегодня от киберпреступников, кого шантажируют в интернете, нужно найти силы в себе, чтобы пойти просить помощи, высказаться, сказать: "Вот я сейчас стою на этом пороге, на краю, я сейчас на этой нитке, которая может оборваться, и я упаду в пропасть, я не выберусь отсюда". Главное — не бояться быть слабыми и просить помощи. Даже если у вас нет людей, которые могут дать вам эту помощь, близких людей, у нас есть множество экстренных служб, которые вам помогут».
Первый сезон проекта уже посмотрели более 20 миллионов человек. Серии выходят на популярных онлайн-кинотеатрах – IVI, Okko, Wink, Кинопоиск, а также демонстрируются в университетах, домах престарелых, учреждениях закрытого типа и на молодежных форумах. В 2025 году Следственный департамент МВД отметил снижение роста цифрового мошенничества и назвал «Цифровую броню» одним из эффективных инструментов профилактики.
