«Мастер и Маргарита» в 90-х: ТНТ анонсировал концепт следующего новогоднего фильма

Команда ТНТ заявила идеи для следующего новогоднего фильма. Новой идеей для пятого проекта канала станет переосмысление романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». О первых творческих разговорах рассказала директор ТНТ Тина Канделаки, подчеркнув, что обсуждение будущих новогодних релизов начинается задолго до выхода текущего проекта в эфир.
фото: пресс-служба ТНТ
«Многие спрашивают, насколько заранее мы думаем про следующий фильм. И хочу вам первым сообщить, что пятому фильму быть. Удивительно, но, скорее всего, это будет "Мастер и Маргарита". Мы можем сделать большую классику — не просто советскую, а классику русской литературы в переосмыслении телеканала ТНТ», — отметила Тина Канделаки.
«Концептуально идея такая: "Мастер и Маргарита", но в период 90-х — со всеми культурными кодами, бандитскими паттернами и узнаваемыми образами из фильмов "Слово пацана", "Бумер", "Брат", "Жмурки". И при этом это все должно оставаться веселой комедией. Маргарита летит на метле под "Черный бумер" — фанаты 90-х должны оценить», — отмечают режиссеры Миша Семичев и Роман Ким.
Тем временем новогодний фильм «Невероятные приключения Шурика» продолжают прокат в кинотеатрах страны и готовятся к телевизионной премьере на ТНТ 31 декабря. По данным Бюллетеня кинопрокатчика, фильм собрал на данный момент 140 миллионов рублей и уже более 300 тысяч зрителей у больших экранов. Проект показал результат по верхней планке ожиданий и стал самой кассовой новинкой уик-энда.
обсуждение >>