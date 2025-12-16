Кино-Театр.Ру
Деконструкция «Последний ужин»
«Мастер и Маргарита» в 90-х: ТНТ анонсировал концепт следующего новогоднего фильма

16 декабря
2025 год

Новости кино >>
16 декабря 2025
Команда ТНТ заявила идеи для следующего новогоднего фильма. Новой идеей для пятого проекта канала станет переосмысление романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». О первых творческих разговорах рассказала директор ТНТ Тина Канделаки, подчеркнув, что обсуждение будущих новогодних релизов начинается задолго до выхода текущего проекта в эфир.

«Мастер и Маргарита» в 90-х: ТНТ анонсировал концепт следующего новогоднего фильма
фото: пресс-служба ТНТ

«Многие спрашивают, насколько заранее мы думаем про следующий фильм. И хочу вам первым сообщить, что пятому фильму быть. Удивительно, но, скорее всего, это будет "Мастер и Маргарита". Мы можем сделать большую классику — не просто советскую, а классику русской литературы в переосмыслении телеканала ТНТ», — отметила Тина Канделаки.

Бессменная креативная команда новогодних проектов ТНТ в лице Андрей Шелкова, Максима Ткаченко, Миши Семичева и Романа Кима подчеркнула, что собираются перенести действие истории в атмосферу 90-х годов.

«Концептуально идея такая: "Мастер и Маргарита", но в период 90-х — со всеми культурными кодами, бандитскими паттернами и узнаваемыми образами из фильмов "Слово пацана", "Бумер", "Брат", "Жмурки". И при этом это все должно оставаться веселой комедией. Маргарита летит на метле под "Черный бумер" — фанаты 90-х должны оценить», — отмечают режиссеры Миша Семичев и Роман Ким.

Давид Манукян, Филипп Киркоров, Ляйсан Утяшева и многие другие звезды уже выразили заинтересованность в потенциальном участии в фильме. Также во время обсуждения в команде звучали имена Марины Кравец и Ольги Бузовой. В настоящий момент проект находится на стадии обсуждений и творческого поиска.

Тем временем новогодний фильм «Невероятные приключения Шурика» продолжают прокат в кинотеатрах страны и готовятся к телевизионной премьере на ТНТ 31 декабря. По данным Бюллетеня кинопрокатчика, фильм собрал на данный момент 140 миллионов рублей и уже более 300 тысяч зрителей у больших экранов. Проект показал результат по верхней планке ожиданий и стал самой кассовой новинкой уик-энда.
№ 1
Yanina Sokolova   16.12.2025 - 20:48
Ох ё-маё, катятся всё ниже и ниже. Пересильд сюда же засунули, теперь наверное от этой девицы не отделаться. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Деконструкция «Последний ужин»

Скорбим

Виктор Копытько
16 декабря ушёл из жизни композитор Виктор Копытько.
Александр Дроздов
15 декабря ушёл из жизни актёр Александр Дроздов.
Ирина Андрианова
15 декабря ушла из жизни актриса Ирина Андрианова.
Левон Оганезов
13 декабря ушёл из жизни композитор Левон Оганезов.

что почитать?