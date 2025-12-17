Кино-Театр.Ру
«Не в своей тарелке», «Вечерняя школа» и «Почти настоящий детектив»: СТС рассказал о премьерах 2026 года

17 декабря
2025 год

Новости кино >>
17 декабря 2025
СТС поделился планами на 2026 год. Зрителей ожидают премьерные показы и новые сезоны популярных сериалов, уточняет пресс-служба телеканала.

«Не в своей тарелке»
фото: пресс-служба телеканала СТС

Первой премьерой года заявлена фантастическая комедия «Не в своей тарелке» про похождения инопланетной семьи в деревне, которая стартует 12 января. В сериале сыграли Даша Верещагина, Влад Прохоров, Андрей Пынзару, Денис Прытков, Юрий Стоянов и Александр Самойленко. В январе также начнется показ «Вечерней школы» с Ильей Соболевым в роли сотрудника ППС Димона, оказавшегося в «вечерке» под угрозой увольнения. На февраль намечен старт реалити-шоу «Тайный миллионер», по правилам которого участники получают шкатулки, в одной из которых хранится золотой слиток стоимостью 10 миллионов рублей. Задача — вычислить обладателя индийского сокровища. Съемки проходили в индийском дворце Дхулгарх, построенном в 1767 году, а ведущим выступил Сергей Бурунов.

Зрителей также ожидают «Трешка» с Юлей Александровой, Михаилом Трухиным, Олесей Железняк и Николаем Наумовым, «Мистер Ноготь» с Александром Робаком в образе автора самой миниатюрной матрешки в стране, «Почти настоящий детектив» с Максимом Лагашкиным, Ольгой Лерман, Виталием Хаевым и Гошей Куценко, «Золото скифов» с Линдой Лапиньш, Денисом Никифоровым и Виталием Кищенко, «Как Деревянко Чехова играл» с Павлом Деревянко и «Гудовы» с Алексеем Розиным и Павлом Майковым. Помимо новинок, телеканал выпустит продолжение сериалов «Граница миров», «Молодежка. Новая смена» и «Солнце, море, два ствола». «Папины дочки. Новые» вернутся к зрителям в пятый раз, а в третьем сезоне «Инспектора Гаврилова» персонаж Виктора Добронравова встретится со своим отцом в исполнении Алексея Гуськова.
