«Не в своей тарелке», «Вечерняя школа» и «Почти настоящий детектив»: СТС рассказал о премьерах 2026 года

СТС поделился планами на 2026 год. Зрителей ожидают премьерные показы и новые сезоны популярных сериалов, уточняет пресс-служба телеканала.
фото: пресс-служба телеканала СТС
Первой премьерой года заявлена фантастическая комедия «Не в своей тарелке» про похождения инопланетной семьи в деревне, которая стартует 12 января. В сериале сыграли Даша Верещагина, Влад Прохоров, Андрей Пынзару, Денис Прытков, Юрий Стоянов и Александр Самойленко. В январе также начнется показ «Вечерней школы» с Ильей Соболевым в роли сотрудника ППС Димона, оказавшегося в «вечерке» под угрозой увольнения. На февраль намечен старт реалити-шоу «Тайный миллионер», по правилам которого участники получают шкатулки, в одной из которых хранится золотой слиток стоимостью 10 миллионов рублей. Задача — вычислить обладателя индийского сокровища. Съемки проходили в индийском дворце Дхулгарх, построенном в 1767 году, а ведущим выступил Сергей Бурунов.
