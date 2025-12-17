Вячеслав Чепурченко и Анатолий Журавлев расстались с металлургическим цехом

Завершилась работа над 16-серийной комедией «Пора на завод» производства кинокомпании 1-2-3 Production. Согласно пресс-службе телеканала ТНТ, заказавшего сериал, главной съемочной площадкой стал настоящий металлургический завод.
фото: пресс-служба телеканала ТНТ
Перед нами история московского инвестора Вадима (Вячеслав Чепурченко), который привык рисковать деньгами, но не работать руками. Ради любви к Тане (Рината Тимербаева) он совершает самый безрассудный поступок в своей жизни: чтобы впечатлить ее отца, сурового бригадира-металлурга Игоря Романовича (Анатолий Журавлев), Вадим меняет строгий костюм на робу и отправляется покорять Урал. Его новый офис — раскаленный цех, а коллеги — уральские богатыри, чье рукопожатие крепче стальных канатов. Совмещать плавку металла и миллионные сделки Вадиму нелегко. Одна роковая ошибка — и главный герой теряет чужие деньги, оказываясь на прицеле у бандитов. Теперь вопрос не в том, вернет ли он деньги, а в том — сумеет ли он вообще выжить.
«Мой герой, как и я, вырос в рабочей семье. Мои родители были рабочими, мама трудилась на Уральском вагоностроительном заводе. Она даже брала нас с сестрой с собой, и я в три-четыре года впервые увидел, что такое горячий цех. Это поразило меня на всю жизнь. Не стань я актером, наверное, пошел бы по стопам родных и стал бы таким же металлургом. Сходство моего героя и меня в том, что мы оба всей душой болеем за Россию — чтобы она развивалась, процветала и была сильной. Чтобы наша страна, которую я вижу носителем добра, всегда стояла на защите мира, а наши люди жили в благополучии. Без рабочего класса, без людей, которые сейчас работают на заводах и на которых держится наша промышленность и экономика, — ничего невозможно. Все, как и раньше, держится на трудовых плечах простых трудяг. Мой герой, бригадир металлургов, пытается доказать молодому поколению, что без индустрии, без промышленности любая умная голова и бизнес мало чего стоят», — рассказал Анатолий Журавлев.
фото: пресс-служба телеканала ТНТ
По словам создателей, сериал развлечет зрителя и поможет вернуть молодежи интерес к рабочим профессиям. Съемочная команда работала в цехах действующего завода, который не останавливал свою работу ни на час. Каждый день в горячем цеху был испытанием на прочность: жара, брызги металла, пыль от окалины — без защитной маски было не обойтись. Для актеров и всей съемочной группы это стало и настоящим вызовом, и бесценным опытом. Видеть, как из печи льется раскаленная сталь, — по признанию команды, было завораживающим зрелищем. Самым большим открытием стали не цеха, а сами люди. Команда так сдружилась с заводчанами, что на площадке появилась традиция: каждое утро обходить цех, чтобы лично поздороваться и пожать руки металлургам.
Для Ринаты Тимербаевой и ее «героини Татьяны самое важное — это семья. Таня переживает, как пройдут встречи, волнуется за своих близких, старается сохранить хорошие отношения — это мне очень знакомо. Таня готова бороться за свою любовь и поддерживать тех, кто ей дорог. В любых обстоятельствах нужно не забывать, что у нас есть близкие люди, которые помогут, а главное — поддержат. Мне понравилась легкая комедийная атмосфера проекта. Здесь много юмора, а персонажи получились интересными и ироничными. Рада стать частью такой теплой и смешной истории».
«В проекте мы часто использовали ракурсные композиции, те, что недоступны нашему глазу: верхние или очень низкие точки. Это придало художественности нашему произведению. Каждая сцена на металлургическом заводе была непростой по-своему, но при правильной подготовке любая сложная сцена становится управляемой и не такой уж и сложной. Моя самая любимая сцена на проекте — это сцена сна-фантазии одного из героев. Мы там оторвались по полной программе: вспышки огня, необычные ракурсы, световые эффекты. Во снах нет никаких правил, ты делаешь все, что хочешь», — говорит оператор Дмитрий Стеценский.
