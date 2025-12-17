«Фишер», «Ландыши» и «Анора» попали в десятку самых популярных проектов на Кинопоиске

Кинопоиск подвел итоги 2025 года. Главным событием стало начало работы в формате платформы, вмещающей в себя энциклопедию, онлайн-кинотеатр, сервис для покупки билетов в кино, медиа и витрину с кросс-стриминговыми рекомендации. Количество подписчиков, смотрящих фильмы и сериалы по мультиподписке Яндекс Плюс, превысило 18 млн, а общее число пользователей – 60 млн. За год один подписчик смотрит на Кинопоиске 36 тайтлов, 15 спортивных трансляций и 16 телеканалов. Время, проведенное с онлайн-кинотеатром, выросло на 24% в среднем на подписчика. Об этом сообщает пресс-служба Кинопоиска.
фото: пресс-служба Кинопоиска
160 фильмов и сериалов в онлайн-кинотеатре достигли аудитории в один миллион подписчиков – эта цифра является для Кинопоиска показателем, что проект стал заметным для зрителя и может считаться хитом. По сравнению с прошлым годом количество тайтлов-миллионеров выросло на 33%. Яркой чертой стал рост аудитории детско-семейного сегмента аудитории: 40% подписчиков хотя бы раз за год включали мультфильм или семейное кино, благодаря чему мультфильмы не покидали топ-10 онлайн-кинотеатра в течение 304 дней. Всего среди проектов с миллионной аудиторией на Кинопоиске 32 мультфильма – это больше, чем драм, триллеров, фэнтези или фантастики.
Кинопоиск поделился также другими итоговыми цифрами. Подписчик Яндекс Плюса пользуется платформой 16 дней в месяц, 11 из которых – смотрит онлайн-кинотеатр. Он также покупает билеты в кино, читает медиа, изучает энциклопедию и интересуется контентом других стримингов. В топ-5 самых популярных фильмов по количеству проданных билетов в кино вошли «Волшебник Изумрудного города», «Финист. Первый богатырь», «Горыныч», «Август» и «Иллюзия обмана 3». Число пользователей с друзьями на Кинопоиске достигла одного миллиона. Эти пользователи видят, как оценивают фильмы и сериалы их знакомые, и выбирают контент для просмотра, в том числе опираясь на рекомендации друзей. Они проводят больше времени с Кинопоиском, ставят в 3,2 раза больше оценок и в 1,5 раза больше смотрят кино. Общее количество оценок, которые пользователи поставили на платформе, превышает 1,2 млрд.
Российский контент посмотрели 88% аудитории (в 2024-м доля составляла 87%). Большую часть смотрения обеспечивают российские сериалы, их смотрели 81% аудитории. Доля российских фильмов в смотрении впервые с 2021-го упала – до 69%. Первый раз за пять лет смотрение сериалов в онлайн-кинотеатре выше, чем у фильмов – 88% против 86%. Сразу три аниме-сериала стали миллионерами на Кинопоиске: «Гачиакута», «Синяя тюрьма. Блю Лок» и «Атака титанов». Если бы спорт «соревновался» по аудитории с фильмами и сериалами, на попадание в топ-20 по итогам года претендовали бы матчи КХЛ, которые за год посмотрели более 2,7 млн подписчиков. «Сейчас зрители в среднем проводят с Кинопоиском больше половины дней месяца, и этот показатель будет расти. Мы нацелены на то, чтобы аудитория пользовалась платформой каждый день, потому что сейчас Кинопоиск покрывает самые разные ежедневные потребности киноаудитории: от рекомендаций платформы, оценок других зрителей и советов друзей, что посмотреть, до информации, где и как это посмотреть, от покупки подписок на разные стриминги и билетов в кино до непосредственно самого смотрения контента, будь то фильм, сериал, детский мультфильм, телешоу или спортивная трансляция», – прокомментировала директор Яндекса по работе с индустрией Ксения Болецкая.
