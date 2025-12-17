Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
«Фишер», «Ландыши» и «Анора» попали в десятку самых популярных проектов на Кинопоиске

17 декабря
2025 год

Новости кино >>
17 декабря 2025
Кинопоиск подвел итоги 2025 года. Главным событием стало начало работы в формате платформы, вмещающей в себя энциклопедию, онлайн-кинотеатр, сервис для покупки билетов в кино, медиа и витрину с кросс-стриминговыми рекомендации. Количество подписчиков, смотрящих фильмы и сериалы по мультиподписке Яндекс Плюс, превысило 18 млн, а общее число пользователей – 60 млн. За год один подписчик смотрит на Кинопоиске 36 тайтлов, 15 спортивных трансляций и 16 телеканалов. Время, проведенное с онлайн-кинотеатром, выросло на 24% в среднем на подписчика. Об этом сообщает пресс-служба Кинопоиска.

«Фишер», «Ландыши» и «Анора» попали в десятку самых популярных проектов на Кинопоиске
фото: пресс-служба Кинопоиска

160 фильмов и сериалов в онлайн-кинотеатре достигли аудитории в один миллион подписчиков – эта цифра является для Кинопоиска показателем, что проект стал заметным для зрителя и может считаться хитом. По сравнению с прошлым годом количество тайтлов-миллионеров выросло на 33%. Яркой чертой стал рост аудитории детско-семейного сегмента аудитории: 40% подписчиков хотя бы раз за год включали мультфильм или семейное кино, благодаря чему мультфильмы не покидали топ-10 онлайн-кинотеатра в течение 304 дней. Всего среди проектов с миллионной аудиторией на Кинопоиске 32 мультфильма – это больше, чем драм, триллеров, фэнтези или фантастики.

Самым популярным проектом 2025-го стал детективный триллер «Фишер», который минувшей весной вернулся со вторым сезоном. Его за год посмотрели шесть миллионов подписчиков. Вместе с ним в топ-3 вошли комедия «Телохранители» (5,3 млн), драма «Камбэк» (5,2 млн), мультфильм «Три кота» и мелодрама «Ландыши. Такая нежная любовь». Самым популярным фильмом года стала оскароносная «Анора» с аудиторией 4,2 млн подписчиков, а еще один мультфильм – «Маша и Медведь» – в 2025 году смог достичь отметки в десять миллионов смотрящих подписчиков и стать крупнейшим по аудитории тайтлом в истории онлайн-кинотеатра, опередив «Триггер». В топ-20 фильмов и сериалов также попали «Папины дочки. Новые», «Красная Поляна», «Беспринципные в Питере», «Кракен», «Батя 2. Дед», «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича», «Мастер», «Про это самое», «Универ. Молодые», «Домовенок Кузя», «Метод», «Леди Баг и Супер-Кот» и «Граф Монте-Кристо».

«Фишер», «Ландыши» и «Анора» попали в десятку самых популярных проектов на Кинопоиске
фото: пресс-служба Кинопоиска

Кинопоиск поделился также другими итоговыми цифрами. Подписчик Яндекс Плюса пользуется платформой 16 дней в месяц, 11 из которых – смотрит онлайн-кинотеатр. Он также покупает билеты в кино, читает медиа, изучает энциклопедию и интересуется контентом других стримингов. В топ-5 самых популярных фильмов по количеству проданных билетов в кино вошли «Волшебник Изумрудного города», «Финист. Первый богатырь», «Горыныч», «Август» и «Иллюзия обмана 3». Число пользователей с друзьями на Кинопоиске достигла одного миллиона. Эти пользователи видят, как оценивают фильмы и сериалы их знакомые, и выбирают контент для просмотра, в том числе опираясь на рекомендации друзей. Они проводят больше времени с Кинопоиском, ставят в 3,2 раза больше оценок и в 1,5 раза больше смотрят кино. Общее количество оценок, которые пользователи поставили на платформе, превышает 1,2 млрд.

Российский контент посмотрели 88% аудитории (в 2024-м доля составляла 87%). Большую часть смотрения обеспечивают российские сериалы, их смотрели 81% аудитории. Доля российских фильмов в смотрении впервые с 2021-го упала – до 69%. Первый раз за пять лет смотрение сериалов в онлайн-кинотеатре выше, чем у фильмов – 88% против 86%. Сразу три аниме-сериала стали миллионерами на Кинопоиске: «Гачиакута», «Синяя тюрьма. Блю Лок» и «Атака титанов». Если бы спорт «соревновался» по аудитории с фильмами и сериалами, на попадание в топ-20 по итогам года претендовали бы матчи КХЛ, которые за год посмотрели более 2,7 млн подписчиков. «Сейчас зрители в среднем проводят с Кинопоиском больше половины дней месяца, и этот показатель будет расти. Мы нацелены на то, чтобы аудитория пользовалась платформой каждый день, потому что сейчас Кинопоиск покрывает самые разные ежедневные потребности киноаудитории: от рекомендаций платформы, оценок других зрителей и советов друзей, что посмотреть, до информации, где и как это посмотреть, от покупки подписок на разные стриминги и билетов в кино до непосредственно самого смотрения контента, будь то фильм, сериал, детский мультфильм, телешоу или спортивная трансляция», – прокомментировала директор Яндекса по работе с индустрией Ксения Болецкая.
обсуждение >>
№ 1
Мишель Ангельская (Омск)   17.12.2025 - 15:08
С "Фишером" очень даже согласна. "Анора" - ну, 50/50. А вот "Ландыши"... сомнительный проект. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Поиск по меткам
Кинопоиск
фильмы
