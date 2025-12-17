Кино-Театр.Ру
«Отпечатки», «Полдень» и «Резервация»: «КИОН» назвал самые ожидаемые проекты 2026 года

17 декабря
2025 год

Новости кино >>
17 декабря 2025
«КИОН» рассказал о самых ожидаемых проектах 2026 года. Среди них новые сериалы с Денисом Шведовым, Михаилом Пореченковым, Юлией Снигирь, Оксаной Акиньшиной и Викторией Толстогановой, уточняет пресс-служба компании «МТС».

«Отпечатки»
фото: пресс-служба компании «МТС»

Зрителей ожидают детективный триллер «Отпечатки» с Оксаной Акиньшиной и Дмитрием Чеботаревым, «Резервация» с Денисом Шведовым, Филиппом Янковским и Екатериной Волковой по фантастическому роману Станислава Гимадеева «Принцип четности», медицинская мелодрама «Отделение» с Ангелиной Поплавской, Михаилом Тройником и Викторией Толстогановой, «Полдень» с Юрием Колокольниковым, Максимом Матвеевым, Леонидом Ярмольником и Юлией Снигирь, снятый по мотивам романа братьев Стругацких «Жук в муравейнике» из цикла «Мир Полудня», и остросюжетная криминальная драма «Приговор» с Антоном Васильевым и Кариной Андоленко.

Среди новых комедий наступающего года заявлены скетчком «Дружбаны» с Борисом Дергачевым, Максимом Белбородовым и Михаилом Тарабукиным, «Туман» с Михаилом Пореченковым и Зоей Бербер, «Зовите Витю!» с Ильей Соболевым и Александрой Бортич, а также бадди-муви Анны Пармас и Леонида Тележинского «Адвокаты» с Екатериной Вилковой и Эльдаром Калимулиным. Вернутся к зрителям и полюбившиеся персонажи Романа Маякина и Лукерьи Ильяшенко в продолжении хита «Сергий против нечисти».
№ 1
Мишель Ангельская (Омск)   17.12.2025 - 17:10
Список ожидаемых проектов внушительный, но как то все слишком по шаблону, как и всегда - детективы, мелодрамы, криминальные драмы... читать далее>>
Всего сообщений: 1
KION
персоны
Оксана АкиньшинаКарина АндоленкоМаксим БелбородовЗоя БерберАлександра БортичАнтон ВасильевЕкатерина ВилковаЕкатерина ВолковаСтанислав ГимадеевБорис ДергачёвЛукерья ИльяшенкоЭльдар КалимулинЮрий КолокольниковМаксим МатвеевРоман МаякинАнна ПармасАнгелина ПоплавскаяМихаил ПореченковЮлия СнигирьИлья Соболев (II)Аркадий СтругацкийБорис СтругацкийМихаил ТарабукинЛеонид ТележинскийВиктория ТолстогановаМихаил ТройникДмитрий ЧеботарёвДенис ШведовФилипп ЯнковскийЛеонид Ярмольник
фильмы
АдвокатыДружбаныЗовите Витю!ОтделениеОтпечаткиПолденьПриговорРезервацияСергий против нечисти. Зов предковТуман

«Приговор»
«Полдень»
«Дружбаны»
«Резервация»
Скорбим

Виктор Копытько
16 декабря ушёл из жизни композитор Виктор Копытько.
Александр Дроздов
15 декабря ушёл из жизни актёр Александр Дроздов.
Ирина Андрианова
15 декабря ушла из жизни актриса Ирина Андрианова.
Левон Оганезов
13 декабря ушёл из жизни композитор Левон Оганезов.

Леонид Броневой
Алексей Завьялов
Анастасия Зуева
Отар Коберидзе
Елена Ксенофонтова
Дмитрий Поднозов
Мария Смольникова
Владимир Станкевич
Хамза Умаров
Агнешка Вагнер
Милла Йовович
Армин Мюллер-Шталь
Билл Пуллман
Шон Патрик Томас
Кэтрин Уинник
Эрни Хадсон
Пятый элемент
боевик, научная фантастика, приключения
Франция, Великобритания, США, 1997
Волчьи дети Амэ и Юки
драма, научная фантастика, приключения
Япония, 2012
Поймать монстра
драма, триллер, фильм ужасов
США, 2025
Ассасин: Смертельная битва
боевик, драма, приключения, фэнтези
Китай, 2025
Ночь койота
комедия, триллер, фильм ужасов
США, 2025
Вечность
фантастическая мелодрама
США, 2025
Ёлки-12
комедия, мелодрама, семейное кино
Россия, 2025
Фэкхем-холл
комедия
Великобритания, 2025
Стиляги
мелодрама, молодежный фильм, музыкальный фильм
Россия, 2008
Невероятные приключения Шурика
комедия, музыкальный фильм
Россия, 2025
Три Кота. Путешествие во времени
детский фильм, приключения, семейное кино
Россия, 2025
Тропа гнева
боевик, приключения, триллер
Россия, Таджикистан, 2025
