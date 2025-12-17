«Отпечатки», «Полдень» и «Резервация»: «КИОН» назвал самые ожидаемые проекты 2026 года

«КИОН» рассказал о самых ожидаемых проектах 2026 года. Среди них новые сериалы с Денисом Шведовым
, Михаилом Пореченковым
, Юлией Снигирь
, Оксаной Акиньшиной
и Викторией Толстогановой
, уточняет пресс-служба компании «МТС».
фото: пресс-служба компании «МТС»
Зрителей ожидают детективный триллер «Отпечатки
» с Оксаной Акиньшиной и Дмитрием Чеботаревым
, «Резервация
» с Денисом Шведовым, Филиппом Янковским
и Екатериной Волковой
по фантастическому роману Станислава Гимадеева
«Принцип четности», медицинская мелодрама «Отделение
» с Ангелиной Поплавской
, Михаилом Тройником
и Викторией Толстогановой, «Полдень
» с Юрием Колокольниковым
, Максимом Матвеевым
, Леонидом Ярмольником
и Юлией Снигирь, снятый по мотивам романа братьев Стругацких
«Жук в муравейнике» из цикла «Мир Полудня», и остросюжетная криминальная драма «Приговор
» с Антоном Васильевым
и Кариной Андоленко
.
Среди новых комедий наступающего года заявлены скетчком «Дружбаны
» с Борисом Дергачевым
, Максимом Белбородовым
и Михаилом Тарабукиным
, «Туман
» с Михаилом Пореченковым и Зоей Бербер
, «Зовите Витю!
» с Ильей Соболевым
и Александрой Бортич
, а также бадди-муви Анны Пармас
и Леонида Тележинского
«Адвокаты
» с Екатериной Вилковой
и Эльдаром Калимулиным
. Вернутся к зрителям и полюбившиеся персонажи Романа Маякина
и Лукерьи Ильяшенко
в продолжении хита «Сергий против нечисти
».
