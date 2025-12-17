«Айда!», «Законник» и восьмой сезон «Невского»: НТВ поделился планами на Новый Год

В 2026 году НТВ покажет новые сезоны «Первого отдела
», «Невского
» и «Шефа
». Среди новинок заявлены сериалы с Даниилом Воробьевым
, Владимиром Вдовиченковым
, Никитой Панфиловым
, Романом Маякиным
, Александром Устюговым
, Дмитрием Паламарчуком
и Максимом Стояновым
, уточняет пресс-служба телеканала.
фото: пресс-служба телеканала НТВ
Зрителей, в частности, ожидают продолжение «Майора и Меймун
» с Егором Долгополовым
и «Черного солнца
» с Юрием Чурсиным
, вторая «Высшая мера
» с Александром Бухаровым
, свежие серии «Дельфина
» с Сергеем Жарковым
, «Пять минут тишины. Леса и реки
» с Игорем Лифановым
и Романом Курцыным
, пятая часть «Первого отдела
» с Иваном Колесниковым
и восьмые сезоны «Невского
» с Антоном Васильевым
и «Шефа
» с Андреем Чубченко
.
В Новом Году состоятся премьеры криминальной драмы «Айда!
» с Даниилом Воробьевым и Владимиром Вдовиченковым, драм «Огонь»
с Евгением Миллером
, Иваном Лаврухиным
и Никитой Панфиловым, «Законник
» с Романом Маякиным и Александром Устюговым, остросюжетных детективов «Новая земля
» с Александром Константиновым
, «Число зверя
» с Дмитрием Паламарчуком и комедийного детектива «Псы и волки
» с Сергеем Жарковым и Максимом Стояновым.
