«Айда!», «Законник» и восьмой сезон «Невского»: НТВ поделился планами на Новый Год

17 декабря
2025 год

17 декабря 2025
В 2026 году НТВ покажет новые сезоны «Первого отдела», «Невского» и «Шефа». Среди новинок заявлены сериалы с Даниилом Воробьевым, Владимиром Вдовиченковым, Никитой Панфиловым, Романом Маякиным, Александром Устюговым, Дмитрием Паламарчуком и Максимом Стояновым, уточняет пресс-служба телеканала.

фото: пресс-служба телеканала НТВ

Зрителей, в частности, ожидают продолжение «Майора и Меймун» с Егором Долгополовым и «Черного солнца» с Юрием Чурсиным, вторая «Высшая мера» с Александром Бухаровым, свежие серии «Дельфина» с Сергеем Жарковым, «Пять минут тишины. Леса и реки» с Игорем Лифановым и Романом Курцыным, пятая часть «Первого отдела» с Иваном Колесниковым и восьмые сезоны «Невского» с Антоном Васильевым и «Шефа» с Андреем Чубченко.

В Новом Году состоятся премьеры криминальной драмы «Айда!» с Даниилом Воробьевым и Владимиром Вдовиченковым, драм «Огонь» с Евгением Миллером, Иваном Лаврухиным и Никитой Панфиловым, «Законник» с Романом Маякиным и Александром Устюговым, остросюжетных детективов «Новая земля» с Александром Константиновым, «Число зверя» с Дмитрием Паламарчуком и комедийного детектива «Псы и волки» с Сергеем Жарковым и Максимом Стояновым.
