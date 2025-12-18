Любовь, долг и хомяки: «Брачный токсин» накроет всех уже весной (есть трейлер)

Грозный ромком «Брачный токсин
» выйдет в апреле. Студия Bones Film
(«Моя геройская академия: Вне закона
», «Гатиакута
») выпустила первый трейлер и постер
, где изображены протагонист с фирменным оружием — ядовитой иглой, а рядом — напарница с коробочкой для обручального кольца.
Наследник древнего клана отравителей Хикару Гэро целиком посвящает себя фамильному ремеслу и не помышляет о личной жизни. Внезапно ради продолжения рода глава семьи повелевает: младшей сестре юноши необходимо выйти замуж и родить преемника. Чтобы избавить её от этого бремени, старший брат решает жениться сам и обращается за помощью к профессиональной брачной аферистке Мэй Киносаки, которая одновременно оказывается его следующей целью по контракту. Каждая встреча киллера и мошенницы напоминает тщательно спланированную операцию, а путь к «идеальному браку» подобен наиболее сложной миссии в их жизни.
К ключевому составу
присоединились новые сэйю:
🎱 Арт-воровка Кёко Химэкава, возвращающая украденное законным владельцам, — Анна Нагасэ
(Харли Квинн
из «Отряда самоубийц из другого мира
»).
🎱 Криминальная бизнес-леди Сидзука Усио — Мария Исэ
(Адзами Куротани
из «Спирали
»).
🎱 Застенчивая наследницу крупной корпорации Balzac Сиори Урэсино — Асаки Юикава
(Муцуми Сугимото
из аниме «Мой сосед-ёкай
»).
🎱 Боец Гэнъя Наруко, способный испускать разрушительные звуки, — Сома Сайто
(Джек-потрошитель
из «Фарса убитой нежити
»).
🎱 Представительница клана укротителей зверей и специалистка по хомякам Кимиэ Арасияма — Хинано Сирахама
(Сара Хаидзаки из «Отеля для нелюдей
»).
🎱 Виртуозный охотник на киллеров Пити Накагава — Симба Цутия
(Сюдзи Ито
из «Мобильного воина Гандам: Джи-квакс
»).
В основу сериала легла манга Дзёмяку
с иллюстрациями Мидзуки Ёды
, выходящая в приложении Shonen Jump+
с апреля 2022 года. За постановку отвечает Мотонобу Хори
(«Кэрол и Тьюсдей
», «Хисонэ и Масотан
»), за чардиз — Кохэй Токуока
(«Тацуки Фудзимото: С 17 до 26
»), а за сценарий — Кимико Уэно
(«Подземелье вкусностей
», «Санда
»).
