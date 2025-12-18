Кино-Театр.Ру
Любовь, долг и хомяки: «Брачный токсин» накроет всех уже весной (есть трейлер)

18 декабря
2025 год

18 декабря 2025
Грозный ромком «Брачный токсин» выйдет в апреле. Студия Bones FilmМоя геройская академия: Вне закона», «Гатиакута») выпустила первый трейлер и постер, где изображены протагонист с фирменным оружием — ядовитой иглой, а рядом — напарница с коробочкой для обручального кольца.


Наследник древнего клана отравителей Хикару Гэро целиком посвящает себя фамильному ремеслу и не помышляет о личной жизни. Внезапно ради продолжения рода глава семьи повелевает: младшей сестре юноши необходимо выйти замуж и родить преемника. Чтобы избавить её от этого бремени, старший брат решает жениться сам и обращается за помощью к профессиональной брачной аферистке Мэй Киносаки, которая одновременно оказывается его следующей целью по контракту. Каждая встреча киллера и мошенницы напоминает тщательно спланированную операцию, а путь к «идеальному браку» подобен наиболее сложной миссии в их жизни.

Смотреть онлайн «Гатиакута» — темное фэнтези той же студии
К ключевому составу присоединились новые сэйю:

🎱 Арт-воровка Кёко Химэкава, возвращающая украденное законным владельцам, — Анна Нагасэ (Харли Квинн из «Отряда самоубийц из другого мира»).
🎱 Криминальная бизнес-леди Сидзука Усио — Мария Исэ (Адзами Куротани из «Спирали»).
🎱 Застенчивая наследницу крупной корпорации Balzac Сиори Урэсино — Асаки Юикава (Муцуми Сугимото из аниме «Мой сосед-ёкай»).
🎱 Боец Гэнъя Наруко, способный испускать разрушительные звуки, — Сома Сайто (Джек-потрошитель из «Фарса убитой нежити»).
🎱 Представительница клана укротителей зверей и специалистка по хомякам Кимиэ Арасияма — Хинано Сирахама (Сара Хаидзаки из «Отеля для нелюдей»).
🎱 Виртуозный охотник на киллеров Пити Накагава — Симба Цутия (Сюдзи Ито из «Мобильного воина Гандам: Джи-квакс»).

Любовь, долг и хомяки: «Брачный токсин» накроет всех уже весной (есть трейлер)

В основу сериала легла манга Дзёмяку с иллюстрациями Мидзуки Ёды, выходящая в приложении Shonen Jump+ с апреля 2022 года. За постановку отвечает Мотонобу ХориКэрол и Тьюсдей», «Хисонэ и Масотан»), за чардиз — Кохэй ТокуокаТацуки Фудзимото: С 17 до 26»), а за сценарий — Кимико УэноПодземелье вкусностей», «Санда»).

Хотите больше новостей и обзоров аниме — подписывайтесь на «Покебол с предсказанием». Например, там вы можете прочитать о нестандартном подходе создательницы «Гатиакуты» или романтике на любой вкус в манга-журнале Rakuen.
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
