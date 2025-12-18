Второй сезон «Ландышей» с Никой Здорик стартует 1 января

«Мы знаем, что продолжения ждет огромное количество людей. Для многих "Ландыши" — это не просто сериал для развлечения, который посмотрел и забыл. Это история, в которой очень многие зрители почувствовали поддержку, тепло и надежду. Именно поэтому мы не могли не сделать им такой подарок к Новому году. Мы работали в очень плотном режиме: снимали сразу двумя съемочными группами, монтируем практически круглые сутки, проект все еще в процессе работы. Но самое главное — "Ландыши" вновь зацветут для зрителей на экране 1 января», — говорит автор идеи, продюсер и сценарист Юрий Сапронов.
Во втором сезоне главную героиню Катю ждут непростые испытания: распад музыкальной группы, захватывающие интриги, борьба за огромное наследство и, главное, поиски мужа Лехи. В какой роли появится герой Сергея Городничего в продолжении истории, пока остается загадкой. Производством сериала «Ландыши. Вторая весна» занимается компания «Всемирные русские студии» совместно с «НМГ Студией» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»), АНО «Таврида.Арт» и контент-студии «Юг. Кино». Режиссером второго сезона выступил клипмейкер Илья Шпота, для которого этот проект стал дебютом в кино.
«Для меня второй сезон — это более взрослая и честная история Кати. Ей предстоит сделать непростой выбор, пройти через потери и сомнения, но при этом сохранить веру в любовь. Мне кажется, зрители узнают в ней себя в моменты, когда страшно, больно, но все равно хочется идти дальше. Очень символично, что продолжение выходит именно 1 января как напоминание о том, что даже после самой долгой зимы обязательно приходит весна и начинается новая глава», — отмечает Ника Здорик.
фото: пресс-служба проекта
Музыка в «Ландышах» по-прежнему играет ключевую роль. 18 декабря музыкальный лейбл «Таврида.АРТ» выпускает альбом «Ландыши. Вторая весна», куда войдут шесть треков в исполнении «7 Станций» («Родина», «Найди меня» и «Никто тебя не ждет»), Наталики («Я тебя найду») и NANSI («Милый, потерпи» и «Про тебя, про меня»). Альбом уже доступен на «Wink Музыка» и других площадках. Автором саундтрека выступил автор-исполнитель, композитор и резидент арт-кластера «Таврида» Илья Аноприев, также работавший над музыкой к первой части истории. Всего для второго сезона было создано 10 оригинальных композиций, а в общей сложности в проекте прозвучит около 50.
В каждую серию второго сезона сериала интегрирована ссылка на Своиродные.рф. Это платформа для психологической и социальной поддержки ветеранов спецоперации и их семьям, созданная Фондом «Защитники Отечества» при поддержке АНО «ИРИ». В рамках проекта собраны видеокурсы и материалы по самым полезным и нужным для этой аудитории темам.
Напомним, что первый сезон истории любви богатой наследницы Кати и простого парня Лехи стал настоящим сериальным хитом, покорившим сердца зрителей. С момента премьеры в январе 2025-го «Ландыши. Такая нежная любовь» набрал более 100 миллионов просмотров на разных платформах и в телеэфире и удерживает статус одного из самых популярных российских сериалов 2025 года.
Сериал «Ландыши. Такая нежная любовь» стал победителем Российской национальной премии в сфере креативных индустрий в номинации «Импульс воздействия», а также получил награду «Московской Арт Премии» в номинации «Кино», а главные герои сериала Катя и Леха были номинированы на премию «Герои Рунета». Кроме того, «Ландыши» заняли первое место в рейтинге кино с высоким социальным эффектом (исследование НМГ и ЦСП «Платформа»). Согласно исследованию ведущего портала о кино и сериалах «Кино-Театр.Ру» второй сезон «Ландышей» вошел в лидеры самых ожидаемых российских сериалов.
