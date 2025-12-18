Ольга Кузьмина наведет порядок в своем ЖК 3 января

По сюжету управляющая компания новенького жилого комплекса явно не справляется со своими обязанностями. Инициативная жительница Любовь, мать двоих детей, въехавшая в квартиру после развода, берет все в свои хрупкие руки в надежде сделать всем хорошо. Однако вместо поддержки или благодарности жильцов ЖК, самопровозглашенный управдом сталкивается с осуждением. Но Люба не привыкла унывать и опускать руки, и вот уже чат жильцов подъезда не только в ее телефоне, но и целиком, и полностью в ее жизни.
«Моя героиня Люба сама по своей натуре активистка. У нее в крови заложены доброта и желание помогать людям. Причем она это воспринимает не как "помощь", а как свое естественное состояние. Когда ей выпала возможность занять такую важную должность как управляющая домом, она, конечно, была в шоке, но тем не менее восприняла это как свое предназначение. Ведь это та самая возможность помогать людям!», — рассказывает Ольга Кузьмина.
«Мы снимали наш сериал в реально существующем, современном жилом комплексе. Съемочные группы иногда доставляют неудобства местным жителям, но в этот раз было иначе. Жильцы, узнавая, что за проект и про кого мы снимаем, очень тепло нас принимали, делились своими историями взаимодействия в доме, подсказывали, как правильно кого из соседей или чиновников изобразить. Говорили, буквально следующее: "наконец, что-то нужное снимаете, про людей, а не вот это вот свое про маньяков". Как минимум, один из жилых комплексов, посмотрит наш сериал с удовольствием, но уверен, что и другие жители нашей большой страны, с огромной радостью примут нашего замечательного управдома – Любу, в исполнении неповторимой Ольги Кузьминой», — добавляет Артем Осипов.
Проект создан совместно онлайн-кинотеатром START и киностудией «Ленфильм».
