«Город гномов» оживет с помощью искусственного интеллекта

У сериала «Волшебный участок» появится спин-офф «Город гномов», к созданию которого подключили искусственный интеллект. Об этом сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko, где и состоится премьера проекта. Премьерный тизер был создан в партнерстве с продакшн-студией «Синтез 25».
Отмечается, что проект значительно расширит вселенную «Волшебного участка» и наглядно продемонстрирует потенциал ИИ с точки зрения интеграции новых технологий в сериальное производство.
«Мы проработали несколько вариантов реализации нового сериала, включая классический съемочный формат с участием актеров. Нам хотелось найти форму, которая максимально подчеркнет особенность этого проекта. И технологии искусственного интеллекта оказались здесь наиболее органичным инструментом. Этот подход отличается от того, что мы делали до этого в рамках вселенной "Волшебного участка", но именно он показался нам оптимальным для истории о гномах. Сцена, которую мы представляем сегодня, стала первым шагом к воплощению Кайфска как отдельного проекта», — отмечает генеральный продюсер кинокомпании «Место силы» Александр Сысоев.
По сюжету в маленьком, живописном и очень уютном городке Кайфск, расположенном в одной из питерских квартир, бок о бок работают, живут, а на деле ― кайфуют местные гномы. Но после внезапной смерти хозяина квартиры, Кайфск находится на грани уничтожения. Спасать городок будут мэр и многочисленные горожане, которых ждет огромное количество непреодолимых препятствий. Причме главное из них ― сами гномы, а точнее их постоянные конфликты и склоки, преодолев которые, у них появится шанс спасти родной город.
В рамках проекта планируется появление главного и почетного жителя Кайфска ― Гнома-матерщинника в исполнении Ильи Соболева.
фото: Okko
Несмотря на то, что Кайфск ― городок крошечный, работа была проделана гигантская и шла в режиме реального кинопроизводства: с масштабным кастингом ИИ- персонажей, художественным отбором костюмов и локаций и даже с разработкой визуальной драматургии сцены.
«Okko запускает первый полноценный оригинальный сериал, созданный с использованием технологии искусственного интеллекта. Талантливая съемочная группа: шоураннер, режиссер-постановщик, оператор, художник по костюмам, декоратор, реквизитор, режиссер монтажа и другие специалисты кинопроизводственного процесса – объединились вокруг идеи, чтобы с помощью AI-инструмента воплотить произведение в жизнь. Был проделан большой путь в поисках творческого решения для производства спин-оффа к сериалу "Волшебный участок". И планомерно мы пришли к генеративной технологии, которая в коллаборации со всей творческой командой позволяет совершить индустриальный прорыв, выйдя за грань ситкома в большое художественное произведение. Сценарий написан Александром Носковым, все визуальные разработки собраны творческой группой и даже Илья Соболев (главный герой – гном Антоха) – это реальный актер, но все персонажи (кроме Антохи), костюмы, локации, реквизит – генеративный контент», — рассказывает генеральный продюсер онлайн-кинотеатра Okko Гавриил Гордеев.
