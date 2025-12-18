Кино-Театр.Ру
«Город гномов» оживет с помощью искусственного интеллекта

18 декабря
2025 год

Новости кино >>
18 декабря 2025
У сериала «Волшебный участок» появится спин-офф «Город гномов», к созданию которого подключили искусственный интеллект. Об этом сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko, где и состоится премьера проекта. Премьерный тизер был создан в партнерстве с продакшн-студией «Синтез 25».



Отмечается, что проект значительно расширит вселенную «Волшебного участка» и наглядно продемонстрирует потенциал ИИ с точки зрения интеграции новых технологий в сериальное производство.

«Мы проработали несколько вариантов реализации нового сериала, включая классический съемочный формат с участием актеров. Нам хотелось найти форму, которая максимально подчеркнет особенность этого проекта. И технологии искусственного интеллекта оказались здесь наиболее органичным инструментом. Этот подход отличается от того, что мы делали до этого в рамках вселенной "Волшебного участка", но именно он показался нам оптимальным для истории о гномах. Сцена, которую мы представляем сегодня, стала первым шагом к воплощению Кайфска как отдельного проекта», — отмечает генеральный продюсер кинокомпании «Место силы» Александр Сысоев.

По сюжету в маленьком, живописном и очень уютном городке Кайфск, расположенном в одной из питерских квартир, бок о бок работают, живут, а на деле ― кайфуют местные гномы. Но после внезапной смерти хозяина квартиры, Кайфск находится на грани уничтожения. Спасать городок будут мэр и многочисленные горожане, которых ждет огромное количество непреодолимых препятствий. Причме главное из них ― сами гномы, а точнее их постоянные конфликты и склоки, преодолев которые, у них появится шанс спасти родной город.

В рамках проекта планируется появление главного и почетного жителя Кайфска ― Гнома-матерщинника в исполнении Ильи Соболева.

Волшебный участок-2 (2025)
фото: Okko

Несмотря на то, что Кайфск ― городок крошечный, работа была проделана гигантская и шла в режиме реального кинопроизводства: с масштабным кастингом ИИ- персонажей, художественным отбором костюмов и локаций и даже с разработкой визуальной драматургии сцены.

«Okko запускает первый полноценный оригинальный сериал, созданный с использованием технологии искусственного интеллекта. Талантливая съемочная группа: шоураннер, режиссер-постановщик, оператор, художник по костюмам, декоратор, реквизитор, режиссер монтажа и другие специалисты кинопроизводственного процесса – объединились вокруг идеи, чтобы с помощью AI-инструмента воплотить произведение в жизнь. Был проделан большой путь в поисках творческого решения для производства спин-оффа к сериалу "Волшебный участок". И планомерно мы пришли к генеративной технологии, которая в коллаборации со всей творческой командой позволяет совершить индустриальный прорыв, выйдя за грань ситкома в большое художественное произведение. Сценарий написан Александром Носковым, все визуальные разработки собраны творческой группой и даже Илья Соболев (главный герой – гном Антоха) – это реальный актер, но все персонажи (кроме Антохи), костюмы, локации, реквизит – генеративный контент», — рассказывает генеральный продюсер онлайн-кинотеатра Okko Гавриил Гордеев.

Костяк творческой команды проекта остался неизменным. Постановщиком выступил режиссер «Волшебного участка» Степан Гордеев, авторами сценария — Александр Носков, Александр Маркин и Слава Шмидт.
№ 1
MJ2002 (Пермь)   18.12.2025 - 16:55
"Кайфск" в питерской квартире… Звучит как анекдот ахаха. Не уверена, что формат с ИИ&#8209;персонажами сработает - часто такие эксперименты выглядят дешево и неестественно. читать далее>>
Всего сообщений: 1
