Руперт Гринт и Дейзи Ридли сыграют вместе с Джонни Деппом в новой экранизации «Рождественской песни»

Руперт Гринт
, Дейзи Ридли
и Сэм Клафлин
присоединились к актерскому составу новой экранизации «Рождественской песни» Чарльза Диккенса, сообщает Deadline. Главную роль Эбенезера Скруджа исполнит Джонни Депп
.
фото: Cinema Feels
Ранее также сообщалось, что в фильме сыграют Иэн Маккеллен
, Трэмелл Тиллман
, Чарли Мерфи
и Андреа Райзборо
. Фильм разрабатывает студия Paramount, а режиссером назначен хоррормейкер Тай Уэст
. Сценарий пишет Натаниэль Халперн
. Премьера картины «Эбенезер: Рождественская история» намечена на 13 ноября 2026 года.
Над экранизацией повести Диккенса также работают Warner Bros. и Роберт Эггерс
. На роль Скруджа рассматривается Уиллем Дефо
.
