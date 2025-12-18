Кино-Театр.Ру
Руперт Гринт и Дейзи Ридли сыграют вместе с Джонни Деппом в новой экранизации «Рождественской песни»

18 декабря
2025 год

18 декабря 2025
Руперт Гринт, Дейзи Ридли и Сэм Клафлин присоединились к актерскому составу новой экранизации «Рождественской песни» Чарльза Диккенса, сообщает Deadline. Главную роль Эбенезера Скруджа исполнит Джонни Депп.

фото: Cinema Feels

Ранее также сообщалось, что в фильме сыграют Иэн Маккеллен, Трэмелл Тиллман, Чарли Мерфи и Андреа Райзборо. Фильм разрабатывает студия Paramount, а режиссером назначен хоррормейкер Тай Уэст. Сценарий пишет Натаниэль Халперн. Премьера картины «Эбенезер: Рождественская история» намечена на 13 ноября 2026 года.

Над экранизацией повести Диккенса также работают Warner Bros. и Роберт Эггерс. На роль Скруджа рассматривается Уиллем Дефо.
Иэн Маккеллен присоединился к актерской команде «Рождественской песни» с Джонни Деппом
Джонни Депп сыграет Скруджа в новой «Рождественской истории»
Уиллем Дефо может сыграть Скруджа в новой экранизации «Рождественской песни» Диккенса
Сиквел «Битлджюса», ремейк «Ворона», новый «Носферату» и еще 17 хорроров 2024 года
персоны
Руперт ГринтДжонни ДеппУиллем ДефоСэм КлафлинИэн МакКелленЧарли МёрфиАндреа РайзбороДейзи РидлиТрамелл ТиллманТай УэстРоберт Эггерс

