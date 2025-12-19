Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Продолжение драмеди «Секс. До и после» с Юлией Снигирь, Равшаной Курковой и Максимом Матвеевым стартует 23 января

19 декабря
2025 год

Новости кино >>
19 декабря 2025
Продолжение драмеди «Секс. До и после» с Юлией Снигирь, Равшаной Курковой и Артемом Ткаченко стартует 23 января в Okko. Режиссером проекта производства Originals Production и Norm Production вновь стала Дарья Мороз, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра.

Продолжение драмеди «Секс. До и после» с Юлией Снигирь, Равшаной Курковой и Максимом Матвеевым стартует 23 января
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko

Если в первом сезоне авторы исследовали отношения до и после процесса, то в новых эпизодах сосредоточатся на восприятии непосредственно секса, подробно изучив, как интимная жизнь или ее отсутствие влияют на людей. Главная тема нового сезона: «Секс тоже важен». Второй сезон проекта продолжит рассказывать о любви, отношениях и истинных эмоциях. Это истории, которые начнутся «до» секса, а закончатся «после», истории поиска и борьбы, принятия и отказа, измен и верности.

В сериале также играют Валерия Астапова, Данил Стеклов, Софья Эрнст, Марина Васильева, Валери Зоидова, Анастасия Резник, Ростислав Бершауэр, Ульяна Пылаева, Григорий Верник, Анастасия Уколова, Максим Матвеев, Дарья Балабанова, Алексей Макаров, Вероника Мохирева, Алексей Филимонов, Полина Гухман, Владислав Ценев, Петр Скворцов, Софья Синицына, Антон Лапенко и другие.

Местом событий второго сезона стал Санкт-Петербург. Город был выбран неслучайно, так как является центром притяжения неординарных и самобытных личностей, коих в новых эпизодах наберется почти три десятка. Связующим звеном между людьми и городом станет яркий и харизматичный экскурсовод-петербурговед в исполнении актрисы Юлии Снигирь. Зрителей ждут двенадцать независимых захватывающих историй, в которые будут вплетены острые и ироничные диалоги.



Оператором-постановщиком выступает Евгений Цветков, а креативным продюсером ― Антон Морозенко. Спродюсировали проект Андрей Левин и Роман Новиков, а в роли продюсеров от онлайн-кинотеатра Okko выступили Сергей Шишкин и Гавриил Гордеев. В качестве генерального продюсера проект возглавил Вячеслав Дусмухаметов.
версия для печати

обсуждение >>
№ 1
MJ2002 (Пермь)   19.12.2025 - 13:17
А вот и второй сезон! Нравится, как сериал балансирует между смешным и серьезным. Тема секса через призму человеческих отношений - всегда актуалочка. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Владислав Ценёв: «Не нужно сидеть и ждать, когда тебя снимут в кино, которое сразу возьмут в Канны»
«Вегетация», «Полураспад» и анимационная «Манюня»: Okko представил новинки сезона
Снигирь, Куркова, Матвеев и другие звезды приступили к съемкам во втором сезоне «Секса. До и после»
«Слово пацана» и «Секс. До и после» стали победителями V Национальной премии веб-контента
«Секс. До и после»: Ой, Мороз, Мороз
Поиск по меткам
ОККО
персоны
Валерия АстаповаДарья БалабановаРостислав БершауэрМарина ВасильеваГригорий ВерникГавриил ГордеевПолина ГухманВячеслав ДусмухаметовВалери ЗоидоваРавшана КурковаАнтон ЛапенкоАндрей Левин (II)Алексей МакаровМаксим МатвеевДарья МорозАнтон МорозенкоВероника МохиреваРоман НовиковУльяна ПылаеваАнастасия РезникСофья СиницынаПётр СкворцовЮлия СнигирьДанил СтекловАртём ТкаченкоАнастасия УколоваАлексей ФилимоновЕвгений ЦветковВладислав ЦенёвСергей Шишкин (IV)Софья Эрнст
фильмы
Секс. До и послеСекс. До и после 2

фотографии >>
Продолжение драмеди «Секс. До и после» с Юлией Снигирь, Равшаной Курковой и Максимом Матвеевым стартует 23 января фотографии
Продолжение драмеди «Секс. До и после» с Юлией Снигирь, Равшаной Курковой и Максимом Матвеевым стартует 23 января фотографии
Продолжение драмеди «Секс. До и после» с Юлией Снигирь, Равшаной Курковой и Максимом Матвеевым стартует 23 января фотографии
Продолжение драмеди «Секс. До и после» с Юлией Снигирь, Равшаной Курковой и Максимом Матвеевым стартует 23 января фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Наталья Каравайкина
19 декабря ушла из жизни актриса Наталья Каравайкина.

День рождения >>

Павел Баршак
Анастасия Вертинская
Галина Волчек
Мадлен Джабраилова
Евгения Дмитриева
Виктория Кобленко
Анна Леванова
Валентина Литвинова
Андрей Петров
Надежда Смирнова
Дженнифер Билз
Джейк Джилленхол
Альфредо Кастро
Скотт Коэн
Алисса Милано
Марла Соколофф
Тиль Швайгер
все родившиеся 19 декабря >>

Афиша кино >>

Пятый элемент
боевик, научная фантастика, приключения
Франция, Великобритания, США, 1997
Ёлки-12
комедия, мелодрама, семейное кино
Россия, 2025
Волчьи дети Амэ и Юки
драма, научная фантастика, приключения
Япония, 2012
Поймать монстра
драма, триллер, фильм ужасов
США, 2025
Ассасин: Смертельная битва
боевик, драма, приключения, фэнтези
Китай, 2025
Ночь койота
комедия, триллер, фильм ужасов
США, 2025
Вечность
фантастическая мелодрама
США, 2025
Фэкхем-холл
комедия
Великобритания, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен