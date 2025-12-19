Продолжение драмеди «Секс. До и после» с Юлией Снигирь, Равшаной Курковой и Максимом Матвеевым стартует 23 января

Если в первом сезоне авторы исследовали отношения до и после процесса, то в новых эпизодах сосредоточатся на восприятии непосредственно секса, подробно изучив, как интимная жизнь или ее отсутствие влияют на людей. Главная тема нового сезона: «Секс тоже важен». Второй сезон проекта продолжит рассказывать о любви, отношениях и истинных эмоциях. Это истории, которые начнутся «до» секса, а закончатся «после», истории поиска и борьбы, принятия и отказа, измен и верности.
Местом событий второго сезона стал Санкт-Петербург. Город был выбран неслучайно, так как является центром притяжения неординарных и самобытных личностей, коих в новых эпизодах наберется почти три десятка. Связующим звеном между людьми и городом станет яркий и харизматичный экскурсовод-петербурговед в исполнении актрисы Юлии Снигирь. Зрителей ждут двенадцать независимых захватывающих историй, в которые будут вплетены острые и ироничные диалоги.
