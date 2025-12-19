Еще больше андроидов: «Проект "Анна Николаевна"» с Зоей Бербер выйдет 3 января

Действие нового сезона разворачивается в небольшом провинциальном городке N, куда возвращаются Андрей Пожарский и его коллеги после попыток покорить столицу. Теперь Андрей начальник полиции, а Ляпин и Мокрый — подчиненные. Жизнь только встает на прочные рельсы, как выясняется, что жена Пожарского Настя на самом деле — секретный андроид, которого подселили к Андрею в рамках научного эксперимента. Тем временем в городе чрезвычайное происшествие: неизвестная бабуля вырвала голыми руками банкомат из стены и ушла с ним. А значит, в окрестностях появился еще один, абсолютно неподконтрольный андроид, и справиться с ним может только другой искусственный интеллект в обличии девушки.
