Деконструкция «Последний ужин»
Еще больше андроидов: «Проект "Анна Николаевна"» с Зоей Бербер выйдет 3 января

19 декабря
2025 год

19 декабря 2025
Третий сезон сериала «Проект "Анна Николаевна"» с Зоей Бербер и Антоном Филипенко стартует на Кинопоиске уже 3 января. В этот день выйдут сразу две серии, а далее будет выходить по одной ежедневно, уточняет пресс-служба онлайн-кинотеатра.



Действие нового сезона разворачивается в небольшом провинциальном городке N, куда возвращаются Андрей Пожарский и его коллеги после попыток покорить столицу. Теперь Андрей начальник полиции, а Ляпин и Мокрый — подчиненные. Жизнь только встает на прочные рельсы, как выясняется, что жена Пожарского Настя на самом деле — секретный андроид, которого подселили к Андрею в рамках научного эксперимента. Тем временем в городе чрезвычайное происшествие: неизвестная бабуля вырвала голыми руками банкомат из стены и ушла с ним. А значит, в окрестностях появился еще один, абсолютно неподконтрольный андроид, и справиться с ним может только другой искусственный интеллект в обличии девушки.

К своим ролям также вернулись Маруся Климова, Федор Лавров, Кузьма Сапрыкин, Александр Ильин и Никита Тарасов. В сериале появятся Сергей Мезенцев, Сергей Чихачев, Илья Виногорский, Филипп Ершов и многие другие.

фото: пресс-служба Кинопоиска

Режиссером третьего сезона сериала «Проект "Анна Николаевна"» выступает Сергей Дьячковский. Сценарий написали Дмитрий Лемешев и команда авторов, работавших над двумя предыдущими сезонами. За визуальную составляющую отвечают оператор-постановщик Кирилл Голубев и художник-постановщик Василий Распопов. Креативный продюсер — Андрей Федяй. Съемки проекта прошли в Москве и Калужской области. Продюсируют сериал Дмитрий Нелидов, Александра Ремизова и Ольга Филипук.

Производством занимаются кинокомпания «Лунапарк» и Плюс Студия на основе формата, созданного продюсерской компанией «Среда».
Кинопоиск
персоны
Зоя БерберИлья ВиногорскийКирилл ГолубевСергей ДьячковскийФилипп ЕршовАлександр Ильин (младший)Маруся КлимоваФёдор ЛавровДмитрий ЛемешевСергей Мезенцев (II)Дмитрий НелидовВасилий РаспоповАлександра Ремизова (II)Кузьма СапрыкинНикита ТарасовАндрей ФедяйАнтон ФилипенкоОльга ФилипукСергей Чихачёв
фильмы
Проект «Анна Николаевна»Проект «Анна Николаевна»-2Проект «Анна Николаевна»-3Проект «Анна Николаевна»: Начало

"Проект «Анна Николаевна»-3" (2026)
"Проект «Анна Николаевна»-3" (2026)
"Проект «Анна Николаевна»-3" (2026)
анонс

Деконструкция «Последний ужин»

Скорбим

Наталья Каравайкина
19 декабря ушла из жизни актриса Наталья Каравайкина.
Олег Симонянц
15 декабря ушёл из жизни актёр Олег Симонянц.

