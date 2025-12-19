Сергей Шакуров устроится курьером в компанию Равшаны Курковой

PREMIER анонсировал эксклюзивную премьеру полнометражного комедийного фильма «Стажер по-русски» — картина станет доступна к просмотру 25 декабря. Главную роль исполнил Сергей Шакуров, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра.
«Стажер по-русски» — трогательная семейная история, которая объединяет несколько поколений. В привычный ритм работы многопрофильной компании врывается седовласый новичок — курьер Николай Борисович. Он с легкостью выполняет любое поручение, стремительно продвигается по карьерной лестнице и неизменно делает снимок на свой полароид после каждого успеха, отправляя фотографии загадочному адресату. Наблюдая за этим странным ритуалом, коллеги начинают понимать: необычный сотрудник что-то скрывает.
