Сергей Шакуров устроится курьером в компанию Равшаны Курковой

19 декабря
2025 год

19 декабря 2025
PREMIER анонсировал эксклюзивную премьеру полнометражного комедийного фильма «Стажер по-русски» — картина станет доступна к просмотру 25 декабря. Главную роль исполнил Сергей Шакуров, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра.



«Стажер по-русски» — трогательная семейная история, которая объединяет несколько поколений. В привычный ритм работы многопрофильной компании врывается седовласый новичок — курьер Николай Борисович. Он с легкостью выполняет любое поручение, стремительно продвигается по карьерной лестнице и неизменно делает снимок на свой полароид после каждого успеха, отправляя фотографии загадочному адресату. Наблюдая за этим странным ритуалом, коллеги начинают понимать: необычный сотрудник что-то скрывает.

Одну из главных героинь сыграла Равшана Куркова, также в фильме появились Арсений Попов, Алина Алексеева, Жаргал Бадмацыренов, Марина Калецкая, Семен Арзуманов и другие. Режиссером выступила Александра Хобс.

Сергей Шакуров устроится курьером в компанию Равшаны Курковой
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра PREMIER

За производство картины отвечает А-З Продакшн. Продюсируют фильм Давид Кочаров, Макар Кожухов, Алексей Зюзин, Иван Трифонов и Алексей Сейда.
№ 1
Мечта о жевательной резинке   19.12.2025 - 16:47
Равшана Куркова плюс Арсений Попов - должно быть, будет на что посмотреть. Хотя сюжет про карьерный взлет новичка кажется слегка предсказуемым. читать далее>>
Всего сообщений: 1
