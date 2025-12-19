Наталья Ионова и Валентина Муравская раскроют семейные тайны во втором сезоне «Дуплета»

Пятый канал начал работу над вторым сезоном сериала «Дуплет» — саги о сестрах, которых вместе свели работа в одном отделе и общий отец. Главные роли исполняют Наталья Ионова и Валентина Муравская, сообщает пресс-служба телеканала.
фото: Пятый канал
В центре сюжета — МариАнны Горбачевы, сестры по отцу, которого никогда не видели. Они служат в одном отделе полиции Петербурга. Аня — следователем, а Маша — оперативником. У них разные характеры и диаметрально противоположные взгляды на жизнь. Подходы к работе также кардинально отличаются. Но, как показал первый сезон, именно эти вечные противоречия и непримиримые разногласия стали залогом успеха самого необычного женского дуэта в силовом ведомстве.
«С большим удовольствием вернулась к роли Маши, которая мне очень дорога. Я переживаю за неё не меньше зрителей. По сюжету сестры живут как кошка с собакой, а на площадке мы с Наташей сразу нашли общий язык. Мне кажется, что в Анне много черт, которые Маша просто не может себе позволить: всё держит в себе и боится открыться другим. Уверена, именно поэтому она так бесится и злится. С одной стороны, она мужественная девушка, профессионал, который не страшится самых серьезных ситуаций и преступников вяжет как котят. Но как только дело доходит до романтики, она сразу теряется от проявления простой заботы. Это прекрасный повод для развития внутренней линии персонажа. Мне очень приятна высокая оценка зрителей, доверие канала и кинокомпании. Потому со всей любовью и ответственностью отправляюсь в это "плавание" навстречу новым авантюрам, приключениям и перипетиям», — признается Валентина Муравская.
После разоблачения «оборотня в погонах» в отделе появляется новый начальник — подполковник Аркадий Сахаров. Он сразу начинает оказывать Анне знаки внимания, что не на шутку беспокоит ее бывшего возлюбленного, полковника Филаретова. Он все еще надеется вернуть девушку. В это же время бывшая супруга Филаретова, Аллочка, созрела для мести и придумала коварный план. Кроме того, Маша попытается пересмотреть свои взгляды на отношения с мужчинами и устроить личную жизнь с влюбленным в нее напарником Данилой. Анна же все чаще будет сталкиваться с тем, что мужчины видят в ней лишь красивый объект для ухаживаний.
фото: Пятый канал
«Наши героини поближе узнают друг друга, очаруют своей красотой, позабавят той самой женской логикой, восхитят бесстрашием и раскроют все преступления. Ну и куда же нашим девушкам без любви?! Красота и любовь спасут мир, а сестры Горбачевы – Северную столицу», — добавляет Наталья Ионова.
Главная интрига сезона — тайна общего отца сестер, Михаила Горбачева (он же Леонид Бережковский). В последней серии первого сезона он сбежал из тюрьмы и теперь неожиданно появляется в жизни дочерей с просьбой о помощи.
Во второй сезон войдет 32 серии. Премьера ожидается осенью 2026 года.
обсуждение >>