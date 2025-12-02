Власть огня: новый трейлер аниме «Пламенная бригада пожарных» (это финал!)

Как и обещали
, заключительные серии темного фэнтези «Пламенная бригада пожарных
», начнут выходить 10 января. Студия David Production
(«Несносные пришельцы
», «Клетки за работой
») подогревает интерес ко второму куру новым трейлером.
В постапокалиптическом
будущем человечество сталкивается с таинственным феноменом — спонтанным возгоранием, превращающим людей в разрушительных существ Инферналов. Чтобы противодействовать угрозе, создана Специальная пожарная служба. Синра Кусакабэ, пирокинетик третьего поколения, способен создавать реактивные выбросы под ногами и двигаться с огромной скоростью. Он мечтает стать героем и узнать правду о трагедии 12-летней давности, когда погибла его семья. В ходе службы он вместе с товарищами раскрывает деятельность организации «Белые капюшоны», стремящейся повторить Великий катаклизм. Постепенно личное расследование выводит юношу на масштабный заговор, связанный с Адоллой — параллельной реальностью, чья энергия и вызывает разрушительные аномалии. В финале спецотряды объединяют силы и вступают в решающую битву, чтобы спасти охваченный пламенем мир: каждому придется сойтись лицом к лицу с давним противником.
К основному составу
сэйю присоединился Хотю Оцука
(Мыслитель
из «Отряда самоубийц из другого мира
», Кэнсукэ Мацуи
из «Онимуси
»). Он озвучивает Хибати Симмона, в прошлом возглавлявшего асакусскую пожарную дружину. Его покажут во флешбэках: именно от покойного Хибати унаследовали боевые навыки нынешний командир седьмого специального отряда Бэнимару и его заместитель Конро.
В ролике звучит опенинг Ignis
в исполнении Такафуми Нисикавы
(«Бродяга Кэнсин
», «Пожиратель душ
»). Музыкант отметил: «История подходит к кульминации, так что для меня это и честь, и серьезная ответственность — поддержать музыкой её масштаб. Название композиции происходит от латинского слова, обозначающего силу пламени и внутренний жар. В финальной части, где соединяются Великий катаклизм, Адолла и пересоздание мира, я стремился в звуке выразить отчаяние и надежду, превратив их в символ света, указывающего путь
». Эндинг Speak of the Devil
записала японская рок-группа Survive Said The Prophet
, известная по саундтрекам к «Банановой рыбе
» и «Саге о Винланде
».
