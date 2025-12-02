Кино-Театр.Ру
Деконструкция «Предел риска»
Власть огня: новый трейлер аниме «Пламенная бригада пожарных» (это финал!)

2 декабря
2025 год

2 декабря 2025
Как и обещали, заключительные серии темного фэнтези «Пламенная бригада пожарных», начнут выходить 10 января. Студия David ProductionНесносные пришельцы», «Клетки за работой») подогревает интерес ко второму куру новым трейлером.


В постапокалиптическом будущем человечество сталкивается с таинственным феноменом — спонтанным возгоранием, превращающим людей в разрушительных существ Инферналов. Чтобы противодействовать угрозе, создана Специальная пожарная служба. Синра Кусакабэ, пирокинетик третьего поколения, способен создавать реактивные выбросы под ногами и двигаться с огромной скоростью. Он мечтает стать героем и узнать правду о трагедии 12-летней давности, когда погибла его семья. В ходе службы он вместе с товарищами раскрывает деятельность организации «Белые капюшоны», стремящейся повторить Великий катаклизм. Постепенно личное расследование выводит юношу на масштабный заговор, связанный с Адоллой — параллельной реальностью, чья энергия и вызывает разрушительные аномалии. В финале спецотряды объединяют силы и вступают в решающую битву, чтобы спасти охваченный пламенем мир: каждому придется сойтись лицом к лицу с давним противником.

К основному составу сэйю присоединился Хотю Оцука (Мыслитель из «Отряда самоубийц из другого мира», Кэнсукэ Мацуи из «Онимуси»). Он озвучивает Хибати Симмона, в прошлом возглавлявшего асакусскую пожарную дружину. Его покажут во флешбэках: именно от покойного Хибати унаследовали боевые навыки нынешний командир седьмого специального отряда Бэнимару и его заместитель Конро.

Власть огня: новый трейлер аниме «Пламенная бригада пожарных» (это финал!)

В ролике звучит опенинг Ignis в исполнении Такафуми НисикавыБродяга Кэнсин», «Пожиратель душ»). Музыкант отметил: «История подходит к кульминации, так что для меня это и честь, и серьезная ответственность — поддержать музыкой её масштаб. Название композиции происходит от латинского слова, обозначающего силу пламени и внутренний жар. В финальной части, где соединяются Великий катаклизм, Адолла и пересоздание мира, я стремился в звуке выразить отчаяние и надежду, превратив их в символ света, указывающего путь». Эндинг Speak of the Devil записала японская рок-группа Survive Said The Prophet, известная по саундтрекам к «Банановой рыбе» и «Саге о Винланде».

что почитать?