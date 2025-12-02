Кейт Бланшетт и Адам Драйвер в трейлере нового фильма Джима Джармуша «Отец, мать, сестра, брат»

В сети появился локализованный трейлер драмеди «Отец, мать, сестра, брат
» режиссёра Джима Джармуша
(«Выживут только любовники
»). Лента получила главный приз Венецианского кинофестиваля 2025 года.
«Отец, мать, сестра, брат»
Это полнометражный фильм, тщательно сконструированный в триптих. Все три новеллы рассказывают об отношениях между уже взрослыми детьми, а также с их несколько далекими — во всех смыслах — родителями. Каждая из трех глав происходит в настоящем времени, но в разных странах — США, Ирландии и Франции.
«Но это это не автобиографическая история
, — отмечает Джим Джармуш. — Я даже и не знаю, почему написал ее. В том, что я делаю, руководствуюсь интуицией, а не анализом. Обычно я вынашиваю идеи год или два, а потом пишу сценарий очень быстро. Эту идею я вынашивал несколько месяцев, а потом очень быстро написал сценарий
».
Главные роли в картине сыграли Кейт Бланшетт
, Адам Драйвер
, Том Уэйтс
, Шарлотта Рэмплинг
, Майем Бялик
, Вики Крипс
, Сара Грин
, Люка Сабба
и другие.
В российский прокат «Отец, мать, сестра, брат
» выйдет 1 января 2026 года.
