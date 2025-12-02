Кино-Театр.Ру
Кейт Бланшетт и Адам Драйвер в трейлере нового фильма Джима Джармуша «Отец, мать, сестра, брат»

2 декабря
2025 год

2 декабря 2025
В сети появился локализованный трейлер драмеди «Отец, мать, сестра, брат» режиссёра Джима ДжармушаВыживут только любовники»). Лента получила главный приз Венецианского кинофестиваля 2025 года.

«Отец, мать, сестра, брат»

Это полнометражный фильм, тщательно сконструированный в триптих. Все три новеллы рассказывают об отношениях между уже взрослыми детьми, а также с их несколько далекими — во всех смыслах — родителями. Каждая из трех глав происходит в настоящем времени, но в разных странах — США, Ирландии и Франции.

«Но это это не автобиографическая история, — отмечает Джим Джармуш. — Я даже и не знаю, почему написал ее. В том, что я делаю, руководствуюсь интуицией, а не анализом. Обычно я вынашиваю идеи год или два, а потом пишу сценарий очень быстро. Эту идею я вынашивал несколько месяцев, а потом очень быстро написал сценарий».

Кейт Бланшетт и Адам Драйвер в трейлере нового фильма Джима Джармуша «Отец, мать, сестра, брат»

Главные роли в картине сыграли Кейт Бланшетт, Адам Драйвер, Том Уэйтс, Шарлотта Рэмплинг, Майем Бялик, Вики Крипс, Сара Грин, Люка Сабба и другие.

В российский прокат «Отец, мать, сестра, брат» выйдет 1 января 2026 года.
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
персоны
Кейт БланшеттМайем БяликСара ГринДжим ДжармушАдам ДрайверВики КрипсШарлотта РэмплингТом Уэйтс
фильмы
Отец, мать, сестра, брат

Кейт Бланшетт и Адам Драйвер в трейлере нового фильма Джима Джармуша «Отец, мать, сестра, брат» фотографии
Кейт Бланшетт и Адам Драйвер в трейлере нового фильма Джима Джармуша «Отец, мать, сестра, брат» фотографии
Кейт Бланшетт и Адам Драйвер в трейлере нового фильма Джима Джармуша «Отец, мать, сестра, брат» фотографии
Кейт Бланшетт и Адам Драйвер в трейлере нового фильма Джима Джармуша «Отец, мать, сестра, брат» фотографии
