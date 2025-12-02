Третий сезон «Праздников» с Ароновой и Хаевым стартует в середине декабря

На ТНТ 15 декабря в 20:00 стартует 16-серийный третий сезон комедии «Праздники», сообщает пресс-служба телеканала.
«Когда мы приступали к третьему сезону, у меня было ощущение, что герои уже живут своей жизнью — и наша задача не придумывать им приключения, а аккуратно за ними наблюдать. В этом сезоне многое происходит "между строк": дети взрослеют, родители пытаются понять, что такое жизнь без постоянной суеты вокруг, и все это — без каких-то громких деклараций, просто через узнаваемые ситуации», — говорит режиссер Борис Дергачев.
В продолжении хита семейство Пыжовых сталкивается с переменами: глава семьи Виктор Васильевич Пыжов (Виталий Хаев) выходит на пенсию и впервые начинает жить для себя. Однако буря его энергии и разнообразные хобби для проведения свободного времени даются тяжело Наталье Николаевне (Мария Аронова). Дети же, как птенцы, вылетевшие из гнезда, учатся жить самостоятельно: у младшей дочери и мамы в декрете Юли (Яна Енжаева) и ее мужа Вовы (Никита Павленко) получается закрепиться в Москве, а у старшей, до этого более успешной и теперь так же молодой мамы Лены (Анастасия Калашникова) с мужем Пашей (Сергей Канаев), дела в Питере идут не так гладко, как хотелось бы. Поэтому во время «Праздников» сестры не только продолжат конкурировать за любовь родителей, а их мужья — за звание лучшего зятя, но и будут выяснять отношения между собой и разрешать кризисные ситуации в личных взаимоотношениях с партнерами. Плюс ко всему, в семье теперь две маленькие внучки, которые создают свои проблемы и требуют внимания всех членов семьи. Но несмотря на жизнь в разных городах — Москве, Петербурге и Твери — Пыжовы все равно продолжают собираться вместе на даче или в квартире родителей по праздникам.
Мария Аронова к Наталье Николаевне относится «уже почти как к родственнице: она такая шумная, резкая, но всех своих очень любит, и это главное. И в этом сезоне ее опять штормит — дети разъехались, муж на пенсии, а она все время пытается держать всех в куче, как может. Мне страшно нравится, что сценаристы не делают из нее идеальную маму. Она ошибается, вспыхивает, потом мирится, искренне признается и извиняется — как почти любая женщина, у которой большая семья и миллион забот. Снимать третий сезон было очень приятно. Мы прямо чувствовали, что у Пыжовых началась новая глава, и от этого они стали еще ближе и роднее. Зрители это точно считают, потому что мы всё это играем максимально честно».
Помимо вышеназванных актеров, в третьем сезоне появится новый персонаж — мама Паши — Жаннель Ивановна, роль которой исполнила Мария Смольникова. За производство сериала, заказанного ТНТ, ответственны продюсерская компания Russian Code и кинокомпания 1-2-3 Production. По словам генерального продюсера ТНТ Аркадия Водахова, «"Праздники" стали одним из абсолютных хитов нашего телеканала — проект стабильно удерживает лидирующие позиции не только в прайме, но и в дневном показе, а также формирует сильную эмоциональную лояльность аудитории. Третий сезон сохраняет узнаваемый тон и драматургию, но при этом расширяет рамки семейной истории, что позволяет франшизе развиваться органично и долгосрочно. Для ТНТ "Праздники" — один из тех проектов, который зрители действительно ждут, и мы рады отвечать на этот запрос».
