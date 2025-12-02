Кино-Театр.Ру
Режиссер Анарио Мамедов приступил к работе над «Спящей красавицей»

2 декабря
2025 год

2 декабря 2025
Кинокомпания «Сказка» и компания С.Д.Л. приступили к производству фэнтези «Спящая красавица» по мотивам классического произведения. Фильм Анарио Мамедова будет реализован при поддержке холдинга «Национальная Медиа Группа», дистрибьютором выступит «НМГ Кинопрокат», а цифровое и телевизионное распространение реализует «Арт Пикчерс Дистрибьюшн». Кинотеатральный релиз запланирован на 2027 год, уточняет пресс-служба дистрибьютора.

Режиссер Анарио Мамедов приступил к работе над «Спящей красавицей»
Зрителям поведают о юной царевне Любаве, которая с рождения скрывает от мира свою тайну — печать проклятия злой колдуньи. Когда ее отец, царь Елизар, попадает под чары хитрой Шамаханской царицы, вступившей в сговор с заточенной в зеркале злой волшебницей Веремеей, судьба всего царства оказывается в руках Любавы. Сбежав из дворца, избалованная царевна познает настоящую жизнь, находит семью и друзей в лице изобретателя Ивана и его приемных детей. Но чтобы спасти отца и победить темные силы, ей предстоит самое опасное путешествие — в глубины собственного сна, где ее ждет решающая битва.

По словам сценариста и режиссера Анарио Мамедова, «эта история — не только переосмысление классической сказки, но и визуально новаторское высказывание в жанре, где, кажется, все уже сказано. Также это поучительная история о том, что во имя любви совершаются не только подвиги, но и ошибки, которые героям приходится исправлять в обоих мирах. Но в финале зрителя ждет грандиозная развязка — торжество силы любви над злыми чарами. Сценарий полон юмора, необычных персонажей и уникальных объектов, и обещает стать зрелищным развлекательным фильмом для самой широкой аудитории».
Анарио Мамедов

