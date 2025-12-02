«Надо бы за Юрой присмотреть»: Константин Хабенский в трейлере фильма «Здесь был Юра»

Опубликованы трейлер и постер фильма «Здесь был Юра» с Константином Хабенским в главной роли, который кинопрокатная компания «Вольга» выпустит на больших экранах страны 5 февраля.
«Здесь был Юра»
Полнометражный дебют режиссера Сергея Малкина удостоен гран-при Третьего фестиваля актуального российского кино «Маяк». Сценарий основан на реальной истории, которая произошла с режиссером и его друзьями несколько лет назад. По сюжету трое музыкантов становятся опекунами на десять дней дяди одного из них. Главных героев сыграли Кузьма Котрелев, Денис Парамонов и Александр Поршин. Специально для фильма они создали небольшую рок-группу и перед съемками ездили вместе с режиссером на репетиции. В одной из сцен актеры выступают вживую на концерте перед зрителями.
Читать рецензиюМаяк-2025: «Здесь был Юра» — взрослый, когда ты нет «Каждую сцену в этом фильме я играл, осознавая, что все это действительно происходило на этой земле: эта история была реальной, эти чувства когда-то кем-то проживались. И как же чудесно и удивительно — быть здесь и иметь возможность немного приоткрыть миру такого талантливого и замечательного человека, как Сережа Малкин. Не только как режиссера — с этим он прекрасно справляется сам, — но и как человека. В этом проекте очень многое идет от него», — рассказал Кузьма Котрелев.
фото: пресс-служба кинопрокатной компании «Вольга»
Титульного героя, дядю Юру, сыграл Константин Хабенский. Одна из особенностей его героя в том, что всю историю он проходит без единой реплики. Мастерство и талант артиста высоко оценило жюри фестиваля «Маяк»: Хабенскому вручили приз за лучшую мужскую роль. «Я поражаюсь тому, какой он талантливый, какой он крутой и как точно, тонко он все сделал — без малейшей фальши, — отмечает Кузьма Котрелев. — С каким уважением он подошел к теме инвалидности и как бережно выстроил характер героя. Причем всю эту характерность он придумал сам! Они с Сережей что-то обсуждали, но мы до конца не знали, каким именно будет наш Юра. И когда впервые его увидели, то в ту же секунду поняли: это будет невероятно».
Производством картины занималась кинокомпания Bosfor Pictures совместно с кинопрокатной компанией «Вольга».
