«Горящий Горький» Алексея Федорченко и «Емельяненко» Валерии Гай Германики номинированы на премию Дзиги Вертова

Обнародован шорт-лист претендентов на четвертую национальную премию имени Дзиги Вертова
за достижения в области неигрового кино. Девять номинантов определило Малое жюри во главе с генеральным директором студии «Фишка-фильм» Ириной Васильевой
. Об этом сообщает пресс-служба премии.
фото: пресс-служба премии
За звание фильма года поборются ленты «Горящий Горький
» Алексея Федорченко
, «Емельяненко» Валерии Гай Германики
и «Трезвое село» Юлии Серьгиной
. В номинацию дебютов включены «Инстинкт
» Филиппа Устинова, «Старый дом
» Любови Корлыхановой и «Приключения реального самурая в мире катастроф» Лидии Канашовой
. Среди публикаций заявлены дилогия Кирилла Горячка
«Жизнь врасплох. История создания фильма "Человек с киноаппаратом
"» и «Киноки: школа Дзиги Вертова
», «Ранний российский неигровой кинематограф» Виктора Белякова
и «Эволюция неигрового кино, или как смотреть документальные фильмы» Ольги Давыдовой.
Торжественная церемония вручения наград состоится 12 декабря в московском Арт-центре Института современного искусства. Лучших выберет Большое жюри премии.
