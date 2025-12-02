Кино-Театр.Ру
«Горящий Горький» Алексея Федорченко и «Емельяненко» Валерии Гай Германики номинированы на премию Дзиги Вертова

2 декабря
2025 год

2 декабря 2025
Обнародован шорт-лист претендентов на четвертую национальную премию имени Дзиги Вертова за достижения в области неигрового кино. Девять номинантов определило Малое жюри во главе с генеральным директором студии «Фишка-фильм» Ириной Васильевой. Об этом сообщает пресс-служба премии.

«Горящий Горький» Алексея Федорченко и «Емельяненко» Валерии Гай Германики номинированы на премию Дзиги Вертова
фото: пресс-служба премии

За звание фильма года поборются ленты «Горящий Горький» Алексея Федорченко, «Емельяненко» Валерии Гай Германики и «Трезвое село» Юлии Серьгиной. В номинацию дебютов включены «Инстинкт» Филиппа Устинова, «Старый дом» Любови Корлыхановой и «Приключения реального самурая в мире катастроф» Лидии Канашовой. Среди публикаций заявлены дилогия Кирилла Горячка «Жизнь врасплох. История создания фильма "Человек с киноаппаратом"» и «Киноки: школа Дзиги Вертова», «Ранний российский неигровой кинематограф» Виктора Белякова и «Эволюция неигрового кино, или как смотреть документальные фильмы» Ольги Давыдовой.

Торжественная церемония вручения наград состоится 12 декабря в московском Арт-центре Института современного искусства. Лучших выберет Большое жюри премии.
персоны
Виктор БеляковИрина Васильева (III)Дзига ВертовВалерия Гай ГерманикаЛидия КанашоваЮлия СерьгинаАлексей Федорченко
фильмы
Горящий ГорькийИнстинктСтарый домЧеловек с киноаппаратом

"Горящий Горький" (2025)
"Инстинкт" (2025)
"Старый дом" (2025)
