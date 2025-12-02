Кино-Театр.Ру
Телепремьера сериала «Подслушано в Рыбинске» с Трибунцевым и Минекаевым состоится 8 декабря

2 декабря
2025 год

2 декабря 2025
На НТВ 8 декабря в 22:15 состоится телевизионная премьера восьмисерийного иронического детектива «Подслушано в Рыбинске» производства кинокомпании 1-2-3 Продакшн. Главные роли в сериале Петра Тодоровского исполнили Тимофей Трибунцев и Рузиль Минекаев, а компанию им составили Антон Васильев, Юлия Хлынина, Михаил Кремер и другие актеры. Онлайн-премьера состоялась 30 января на платформах Premier и Start, уточняет пресс-служба телеканала.

«Подслушано в Рыбинске». ТВ-ролик

В центре сюжета – немолодой журналист рыбинской газеты Юра (Трибунцев). Он выпивает, ему сложно найти общий язык с дочерью-подростком, а его жена, похоже, собирается уйти к другому. Внезапно в жизни Юры происходит событие, которое меняет всё: он начинает предвидеть убийства.

«В сериале "Подслушано в Рыбинске" я хочу выразить уважение городу и запечатлеть те места, где провел свою юность. Например, прототип Ширмика, которого играет Рузиль – мой друг детства, который всегда попадал в какие-нибудь приключения. А в основу сюжета вошли мои мысли, фантазии и страхи», — говорит автор сценария Иван Баранов.

фото: пресс-служба телеканала НТВ и онлайн-кинотеатра Premier

Пытаясь проверить одно из видений, Юра находит тело актрисы местного театра и становится главным подозреваемым в ее убийстве. Понимая, что полиция просто повесит все на него, Юра сам берется за расследование, а помогает ему в этом бывший возлюбленный убитой актрисы Ширмик (Минекаев).

«Ширмик – это простой парень из небольшого города, дворовый пацан. Он целеустремленный, но в то же время – без каких-либо больших амбиций. При этом он очень сильно любит свою девушку, верен ей и никогда не предаст свои принципы. У него встречаются проявления жестокости, но это скорее показушное», — поведал о своем персонаже Рузиль Минекаев.
