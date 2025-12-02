Телепремьера сериала «Подслушано в Рыбинске» с Трибунцевым и Минекаевым состоится 8 декабря

В центре сюжета – немолодой журналист рыбинской газеты Юра (Трибунцев). Он выпивает, ему сложно найти общий язык с дочерью-подростком, а его жена, похоже, собирается уйти к другому. Внезапно в жизни Юры происходит событие, которое меняет всё: он начинает предвидеть убийства.
Пытаясь проверить одно из видений, Юра находит тело актрисы местного театра и становится главным подозреваемым в ее убийстве. Понимая, что полиция просто повесит все на него, Юра сам берется за расследование, а помогает ему в этом бывший возлюбленный убитой актрисы Ширмик (Минекаев).
«Ширмик – это простой парень из небольшого города, дворовый пацан. Он целеустремленный, но в то же время – без каких-либо больших амбиций. При этом он очень сильно любит свою девушку, верен ей и никогда не предаст свои принципы. У него встречаются проявления жестокости, но это скорее показушное», — поведал о своем персонаже Рузиль Минекаев.
