Главные новости аниме за неделю: российские премьеры, новый «Евангелион» и «Акира» в метро

«Фишер», «Ландыши» и «Анора» попали в десятку самых популярных проектов на Кинопоиске

В ночь с 17 на 18 декабря, 03:00, Кино ТВ

Среди новинок заявлены сериалы с Даниилом Воробьевым, Владимиром Вдовиченковым, Никитой Панфиловым, Романом Маякиным и Дмитрием Паламарчуком

«Айда!», «Законник» и восьмой сезон «Невского»: НТВ поделился планами на Новый Год

Снега нет, но вы держитесь: Почему фильм «Сквозь снег» Пон Джун Хо так смахивает на пророчество

Интервью

Тина Стойилкович: «У меня нет любимой роли, но есть любимые люди»

Актриса из «Ёлок-12» и «Москва слезам не верит» об учёбе в Щукинском институте, первых ролях и сотрудничестве с Жорой Крыжовниковым