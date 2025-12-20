Кино-Театр.Ру
Главные новости аниме за неделю: российские премьеры, новый «Евангелион» и «Акира» в метро

20 декабря
2025 год

20 декабря 2025
Молодых мангак ждут серьезные деньги, Iris Out — мощный хайп, а фанатов «Евангелиона» — свежий спешл: аниме-индустрия удивляет каждый день, а мы внимательно следим за тем, что в ней происходит. О чем-то пишем отдельно (например, о романтично-хомяковом триллере «Брачный токсин» или дебютном трейлере фантастического «Псайрена»), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды в удобном дайджесте. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале.

Одной строкой


🔘 Больше аниме в российском прокате: 2 апреля выйдет «Патэма наоборот», 16 апреля — «Хранитель камфорного дерева» по бестселлеру Кэйго Хигасино, а 18 июня — дебют Ёситоси Синомии «Новый рассвет».

🔘 В честь 30-летия «Евангелиона» фанатов ждет 13-минутный фильм. Сценарий писал лично Хидэаки Анно, а поставил режиссер анимации финального ребилда и «Пинг-понга» Наоюки Асано. Аниме эксклюзивно покажут на огромном LED-экране Иокогама-Арены 21-23 февраля.

🔘 «Этот глупый свин не понимает мечту дорогой подруги», заключительная часть франшизы, доберется до японских кинотеатров осенью 2026-го.

🔘 Певица Ado, прославившаяся хитом Usseewa, исполнит опенинг Odoru Ponpokorin к долгоиграющему сёдзё-сериалу «Малышка Маруко».

🔘 В сети хайпует видео с танцем Резе под сверхпопулярный трек Кэнси Ёнэдзу Iris Out. Певец выложил ролик и призвал делиться своими версиями, чем и занялись фанаты «Человека-бензопилы» по всему миру.


🔘 Азартный триллер Madhouse «Игра лжецов», несмотря на название, обзавелась правдивой информацией об апрельской премьере и новым трейлером.

🔘 «Старик из деревни становится Святым мечом» и готовит премьеру второго сезона на июль грядущего года.

🔘 Мелодраму «Звезда, что ярче солнца» продлили на второй сезон.

🔘 Вчера закончилась манга «Йона на заре», зато продолжится аниме — через десять лет после первого сезона.

🔘 Редакция Shounen Jump пересмотрела финансовую политику для привлечения молодых авторов. Сейчас выплаты составляют от ¥20,900 в черно-белом и ¥31,350 в цветном формате (за страницу), которые обещают увеличивать минимум на ¥1,100 за каждый год сериализации. Главное нововведение — ¥1 миллион для дебютантов за первый год эксклюзивного контракта с увеличением гонорара на ¥500,000 в случае пролонгации.

Читать «Трапеция» — психотерапевтическая галлюцинация с ярким визуалом

Экранизация «Железного котелка Жана»


«Железный котелок Жана» начнет варить в 2026 году. Режиссером назначен Эй Аоки, а за производство отвечает студия TROYCAВ конечном счете я стану твоей», «Обгон!»). Автор первоисточника Синдзи Сайдзё поблагодарил всех, кто причастен к проекту: от кулинарных консультантов и издателей до анимационной команды, семьи, котов и читателей. Смотрим тизер, собранный из сцен оригинальной манги.


Молодой повар Жан Акияма воспринимает готовку как поединок, а не искусство или дань традициям. Он дерзок, резок и действует без оглядки на этикет, предпочитая доказывать превосходство исключительно вкусом блюд. Главной оппоненткой юноши становится Кирико Гобантё — наследница престижного ресторана в Гиндзе, исповедующая строгий подход к кухне. Их кулинарные дуэли превращаются в противостояние разных философий, инстинкта и дисциплины, где на кону стоят репутация, гордость и право называться лучшим.

Читать «Повар-боец Сома» — захватывающее аниме о кулинарных поединках

Трейлер второй части аниме «Мобильный воин Гандам: Вспышка Хэтэуэй»


«Колдунья Кирка» (Kidou Senshi Gundam: Senkou no Hathaway — Circe no Majo), вторая часть кинотрилогии «Мобильный воин Гандам: Вспышка Хэтэуэй», выйдет в японский прокат 30 января как в обычных кинотеатрах, так и в формате IMAX. В трейлере звучит песня ENDROLL в исполнении Ёхэя Каваками (фронтмена группы Alexandros) и SennaRin. За режиссуру по-прежнему отвечает Сюко МурасэГангста», «Самурай Чамплу»), а за анимацию — студия SunriseВедьмы Маэбаси», «Код Гиас»).


105-й год Универсального века. Организация «Мафти» начинает сопротивление тираническому правлению Федерации под руководством Хэтэуэя Ноа — сына легендарного Брайта Ноа, героя Войны одного года и соратника Амуро Рэя. Встреча с загадочной Гиги Андалусией пробуждает в юноше болезненные воспоминания, однако он продолжает готовиться к воздушной атаке на политическую конференцию в Аделаиде. Тем временем офицер Федерации Кеннет Слег разрабатывает операцию по защите мероприятия и ликвидации подпольной группировки, а сотрудник Организации уголовной полиции Хэндли Йоксон делает ему секретное предложение. Гиги же, следуя личным целям, отправляется в Гонконг. Хэтэуэя всё так же озвучивает Кэнсё Оно (Юрий Брайар из «Семьи шпиона»), а Гиги — Рэйна Уэда (та самая Резе из фильма «Человек-бензопила»).

Читать «Гандам: Джи-квакс» — захватывающая история про гигантских роботов

Первый трейлер «Цветущей звезды Парижа»


«Цветущая звезда Парижа» взойдет в японских кинотеатрах 16 марта. В трейлере звучит фрагмент песни Kaze ni Noru группы Ryokuoushoku Shakai. Над оригинальным проектом трудятся режиссер Горо ТанигутиВан-Пис: Красный», «Непорочная Мария») и художник Кацуя КондоВедьмина служба доставки», «Здесь слышен океан»). Производство заведует студия Arvo AnimationОбычный роман в Коулуне», «Луна, Лайка и Носферату»).


Фудзико с ранних лет готовят к семейной жизни, но она грезит карьерой художницы. Тидзуру, воспитанная в самурайском доме и в совершенстве владеющая нагинатой, внезапно открывает для себя балет. В детстве их пути уже пересекались в Иокогаме, а годы спустя судьба вновь сводит девушек в Париже. Узнав о стремлении Тидзуру, Фудзико знакомит её с соседкой Ольгой — бывшей русской балериной, которая соглашается дать первые уроки. Делая шаги навстречу собственным желаниям, юные японки сталкиваются с серьезным испытанием: внезапно исчезает дядя Фудзико — её опекун и единственная опора.

Читать «Роза Версаля» — мюзикл о судьбах двух девушек на фоне Великой революции

Юбилей «Сержанта Кэроро»


Премьера нового аниме «Сержант Кэроро», основанного на манге Минэ Ёсидзаки, запланирована на лето 2026 года. Проект приурочен к 20-летию сериала и станет первой полнометражной работой серии за 16 лет. Режиссер — Юити Фукуда (игровые фильмы «Гинтама» и «Низкоквалифицированный ниндзя»), производство — студия Bandai Namco PicturesРок — женская скромность», «Мирские стремления»). Юбилейное возвращение «Кэроро» не ограничится киноэкраном: в сентябре франшиза пополнится сценическим мюзиклом Pekopon Shinryaku Keroro Gunso от компании Marvelous.


Сержант Кэроро и его отряд возвращаются после долгого отсутствия, даже не подозревая, что их прибытие станет началом нового кризиса. Торжественное появление быстро сменяется знакомой рутиной: инопланетный амфибий вновь обосновывается в доме семьи Хината, наводит порядок и откладывает планы по захвату планеты. Однако спокойствие длится недолго: на горизонте возникает загадочный противник, а Сибуя погружается в хаос. Космические лягушата вынуждены действовать сообща, чтобы разобраться с напастью. Вопрос лишь в том, смогут ли они спасти Землю, или станут причиной её гибели.

К ролям вернутся:

🐸 Сержант Кэроро — Кумико Ватанабэ (Акэми Айдзва из «Томо — девушка!»).
🐸 Рядовой Тамама — Эцуко Кодзакура (Джонатан из «Огней пестрой арены»).
🐸 Капрал Гироро — Дзёдзи Наката (Гинса Момоти из «Самурая Чамплу»).
🐸 Сержант-майор Куруру — Такэхито Коясу (Маргарет Макарон из «Магии и мускулов»).
🐸 Младший капрал Дороро — Такэси Кусао (Пикл из «Баки Ханмы»).

Читать «Первородный грех Такопи» — душераздирающая история о добром пришельце

«Фан-клуб Кирио» получит адаптацию


Над сериалом «Фан-клуб Кирио» работает студия SatelightМакросс Фронтир», «Хельк»). Аниме по веб-манги за авторством Земной рыбки Пон-тян (Chikyuu no Osakana Pon-chan) выйдет в следующем году, а пока смотрим трейлер.


Старшеклассницы Айми Миёси и Нами Сомэтани — лучшие подруги и соперницы: обе тайно влюблены в одноклассника Кэна Кирио, игрока школьной футбольной команды. Обе боятся даже заговорить с ним — зато издалека наблюдают за объектом желаний и увлеченно его обсуждают. На первый взгляд парень кажется спокойным и собранным, но на самом деле он не блистает на поле, посредственно учится и вообще ничем не выделяется. Поклонницы принимают Кирио таким, какой он есть, даже не подозревая, что его замкнутость связана с пережитой травмой. У подруг тоже есть тайны, о которых они не готовы говорить друг с другом. Школьниц озвучивают Нэнэ Хиэда (Акари Минасэ из «Кадзю №8») и Сион Вакаяма (Юки Тадокоро из «Лета, когда погас свет»), а Кэна — Гакуто Кадзивара (Аста из фильма «Черный клевер: Меч короля магов»).

Читать Согревающий ромком «Благоухающий цветок расцветает с достоинством»
Бонус: Мангака и режиссер Кацухиро Отомо, автор «Акиры», представил в токийском метро новый мурал под названием Procession Spin. Настенная инсталляция установлена на станции Гиндза линии Хибия и служит частью художественного обновления пространства. Отомо выступил автором оригинального изображения и курировал процесс реализации проекта. По его словам, работа отражает непрерывный поток искусства от эпохи Дзёмон до современности, объединяя фрагменты культурной памяти в объемную форму, открытую для восприятия зрителем. Среди элементов композиции в левом нижнем углу можно разглядеть мчащегося на мотоцикле Сётаро Канэду из этапного киберпанка.

Хотите больше новостей и обзоров аниме — подписывайтесь на «Покебол с предсказанием». Например, там вы можете прочитать о наследниках студии Gainax или начале карьеры легендарного Кацухиро Отомо.
что почитать?

