Главные новости аниме за неделю: российские премьеры, новый «Евангелион» и «Акира» в метро

Молодых мангак ждут серьезные деньги, Iris Out
— мощный хайп, а фанатов «Евангелиона
» — свежий спешл: аниме-индустрия
удивляет каждый день, а мы внимательно следим за тем, что в ней происходит. О чем-то пишем отдельно (например, о романтично-хомяковом триллере
«Брачный токсин
» или дебютном трейлере
фантастического «Псайрена
»), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды
в удобном дайджесте.
.
Одной строкой
🔘 Больше аниме в российском прокате: 2 апреля выйдет «Патэма наоборот
», 16 апреля — «Хранитель камфорного дерева
» по бестселлеру Кэйго Хигасино
, а 18 июня — дебют Ёситоси Синомии
«Новый рассвет
».
🔘 В честь 30-летия «Евангелиона
» фанатов ждет 13-минутный фильм. Сценарий писал лично Хидэаки Анно
, а поставил режиссер анимации финального ребилда
и «Пинг-понга
» Наоюки Асано
. Аниме эксклюзивно покажут на огромном LED-экране Иокогама-Арены 21-23 февраля.
🔘 «Этот глупый свин не понимает мечту дорогой подруги
», заключительная часть франшизы, доберется до японских кинотеатров осенью 2026-го.
🔘 Певица Ado
, прославившаяся хитом Usseewa
, исполнит опенинг Odoru Ponpokorin
к долгоиграющему сёдзё
-сериалу «Малышка Маруко
».
🔘 В сети хайпует видео с танцем Резе
под сверхпопулярный трек Кэнси Ёнэдзу Iris Out
. Певец выложил
ролик и призвал делиться своими версиями, чем и занялись фанаты «Человека-бензопилы
» по всему миру.
🔘 Азартный триллер Madhouse
«Игра лжецов
», несмотря на название, обзавелась правдивой информацией об апрельской премьере и новым трейлером
.
🔘 «Старик из деревни становится Святым мечом
» и готовит премьеру второго сезона на июль грядущего года.
🔘 Мелодраму «Звезда, что ярче солнца
» продлили на второй сезон.
🔘 Вчера закончилась манга «Йона на заре
», зато продолжится аниме — через десять лет после первого сезона.
🔘 Редакция Shounen Jump
пересмотрела финансовую политику для привлечения молодых авторов. Сейчас выплаты составляют от ¥20,900 в черно-белом и ¥31,350 в цветном формате (за страницу), которые обещают увеличивать минимум на ¥1,100 за каждый год сериализации. Главное нововведение — ¥1 миллион для дебютантов за первый год эксклюзивного контракта с увеличением гонорара на ¥500,000 в случае пролонгации.
«Трапеция» — психотерапевтическая галлюцинация с ярким визуалом
Экранизация «Железного котелка Жана»
«Железный котелок Жана
» начнет варить в 2026 году. Режиссером назначен Эй Аоки
, а за производство отвечает студия TROYCA
(«В конечном счете я стану твоей
», «Обгон!
»). Автор первоисточника Синдзи Сайдзё
поблагодарил всех, кто причастен к проекту: от кулинарных консультантов и издателей до анимационной команды, семьи, котов и читателей. Смотрим тизер, собранный из сцен оригинальной манги.
Молодой повар Жан Акияма воспринимает готовку как поединок, а не искусство или дань традициям. Он дерзок, резок и действует без оглядки на этикет, предпочитая доказывать превосходство исключительно вкусом блюд. Главной оппоненткой юноши становится Кирико Гобантё — наследница престижного ресторана в Гиндзе, исповедующая строгий подход к кухне. Их кулинарные дуэли превращаются в противостояние разных философий, инстинкта и дисциплины, где на кону стоят репутация, гордость и право называться лучшим.
«Повар-боец Сома» — захватывающее аниме о кулинарных поединках
Трейлер второй части аниме «Мобильный воин Гандам: Вспышка Хэтэуэй»
«Колдунья Кирка
» (Kidou Senshi Gundam: Senkou no Hathaway — Circe no Majo), вторая часть кинотрилогии «Мобильный воин Гандам: Вспышка Хэтэуэй
», выйдет в японский прокат 30 января как в обычных кинотеатрах, так и в формате IMAX
. В трейлере звучит песня ENDROLL
в исполнении Ёхэя Каваками
(фронтмена группы Alexandros) и SennaRin
. За режиссуру по-прежнему отвечает Сюко Мурасэ
(«Гангста
», «Самурай Чамплу
»), а за анимацию — студия Sunrise
(«Ведьмы Маэбаси
», «Код Гиас
»).
105-й год Универсального века. Организация «Мафти» начинает сопротивление тираническому правлению Федерации под руководством Хэтэуэя Ноа — сына легендарного Брайта Ноа, героя Войны одного года и соратника Амуро Рэя. Встреча с загадочной Гиги Андалусией пробуждает в юноше болезненные воспоминания, однако он продолжает готовиться к воздушной атаке на политическую конференцию в Аделаиде. Тем временем офицер Федерации Кеннет Слег разрабатывает операцию по защите мероприятия и ликвидации подпольной группировки, а сотрудник Организации уголовной полиции Хэндли Йоксон делает ему секретное предложение. Гиги же, следуя личным целям, отправляется в Гонконг. Хэтэуэя всё так же озвучивает Кэнсё Оно
(Юрий Брайар
из «Семьи шпиона
»), а Гиги — Рэйна Уэда
(та самая Резе
из фильма «Человек-бензопила
»).
«Гандам: Джи-квакс» — захватывающая история про гигантских роботов
Первый трейлер «Цветущей звезды Парижа»
«Цветущая звезда Парижа
» взойдет в японских кинотеатрах 16 марта. В трейлере звучит фрагмент песни Kaze ni Noru
группы Ryokuoushoku Shakai
. Над оригинальным проектом трудятся режиссер Горо Танигути
(«Ван-Пис: Красный
», «Непорочная Мария
») и художник Кацуя Кондо
(«Ведьмина служба доставки
», «Здесь слышен океан
»). Производство заведует студия Arvo Animation
(«Обычный роман в Коулуне
», «Луна, Лайка и Носферату
»).
Фудзико с ранних лет готовят к семейной жизни, но она грезит карьерой художницы. Тидзуру, воспитанная в самурайском доме и в совершенстве владеющая нагинатой
, внезапно открывает для себя балет. В детстве их пути уже пересекались в Иокогаме, а годы спустя судьба вновь сводит девушек в Париже. Узнав о стремлении Тидзуру, Фудзико знакомит её с соседкой Ольгой — бывшей русской балериной, которая соглашается дать первые уроки. Делая шаги навстречу собственным желаниям, юные японки сталкиваются с серьезным испытанием: внезапно исчезает дядя Фудзико — её опекун и единственная опора.
«Роза Версаля» — мюзикл о судьбах двух девушек на фоне Великой революции
Юбилей «Сержанта Кэроро»
Премьера нового аниме «Сержант Кэроро
», основанного на манге Минэ Ёсидзаки
, запланирована на лето 2026 года. Проект приурочен к 20-летию сериала
и станет первой полнометражной работой серии за 16 лет. Режиссер — Юити Фукуда
(игровые фильмы «Гинтама
» и «Низкоквалифицированный ниндзя
»), производство — студия Bandai Namco Pictures
(«Рок — женская скромность
», «Мирские стремления
»). Юбилейное возвращение «Кэроро» не ограничится киноэкраном: в сентябре франшиза пополнится сценическим мюзиклом Pekopon Shinryaku Keroro Gunso
от компании Marvelous
.
Сержант Кэроро и его отряд возвращаются после долгого отсутствия, даже не подозревая, что их прибытие станет началом нового кризиса. Торжественное появление быстро сменяется знакомой рутиной: инопланетный амфибий вновь обосновывается в доме семьи Хината, наводит порядок и откладывает планы по захвату планеты. Однако спокойствие длится недолго: на горизонте возникает загадочный противник, а Сибуя погружается в хаос. Космические лягушата вынуждены действовать сообща, чтобы разобраться с напастью. Вопрос лишь в том, смогут ли они спасти Землю, или станут причиной её гибели.
К ролям вернутся:
🐸 Сержант Кэроро — Кумико Ватанабэ
(Акэми Айдзва
из «Томо — девушка!
»).
🐸 Рядовой Тамама — Эцуко Кодзакура
(Джонатан из «Огней пестрой арены
»).
🐸 Капрал Гироро — Дзёдзи Наката
(Гинса Момоти
из «Самурая Чамплу
»).
🐸 Сержант-майор Куруру — Такэхито Коясу
(Маргарет Макарон
из «Магии и мускулов
»).
🐸 Младший капрал Дороро — Такэси Кусао
(Пикл
из «Баки Ханмы
»).
«Первородный грех Такопи» — душераздирающая история о добром пришельце
«Фан-клуб Кирио» получит адаптацию
Над сериалом «Фан-клуб Кирио
» работает студия Satelight
(«Макросс Фронтир
», «Хельк
»). Аниме по веб-манги за авторством Земной рыбки Пон-тян
(Chikyuu no Osakana Pon-chan) выйдет в следующем году, а пока смотрим трейлер.
Старшеклассницы Айми Миёси и Нами Сомэтани — лучшие подруги и соперницы: обе тайно влюблены в одноклассника Кэна Кирио, игрока школьной футбольной команды. Обе боятся даже заговорить с ним — зато издалека наблюдают за объектом желаний и увлеченно его обсуждают. На первый взгляд парень кажется спокойным и собранным, но на самом деле он не блистает на поле, посредственно учится и вообще ничем не выделяется. Поклонницы принимают Кирио таким, какой он есть, даже не подозревая, что его замкнутость связана с пережитой травмой. У подруг тоже есть тайны, о которых они не готовы говорить друг с другом. Школьниц озвучивают Нэнэ Хиэда
(Акари Минасэ
из «Кадзю №8
») и Сион Вакаяма
(Юки Тадокоро
из «Лета, когда погас свет
»), а Кэна — Гакуто Кадзивара
(Аста
из фильма «Черный клевер: Меч короля магов
»).
Согревающий ромком «Благоухающий цветок расцветает с достоинством»
Бонус:
Мангака и режиссер Кацухиро Отомо
, автор «Акиры
», представил в токийском метро новый мурал под названием Procession Spin
. Настенная инсталляция установлена на станции Гиндза линии Хибия и служит частью художественного обновления пространства. Отомо выступил автором оригинального изображения и курировал процесс реализации проекта. По его словам, работа отражает непрерывный поток искусства от эпохи Дзёмон
до современности, объединяя фрагменты культурной памяти в объемную форму, открытую для восприятия зрителем. Среди элементов композиции в левом нижнем углу можно разглядеть мчащегося на мотоцикле Сётаро Канэду
из этапного киберпанка
.
Хотите больше новостей и обзоров аниме — подписывайтесь на «Покебол с предсказанием». Например, там вы можете прочитать о наследниках студии Gainax или начале карьеры легендарного Кацухиро Отомо.
