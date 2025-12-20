Кино-Театр.Ру
Уве Болл вновь останется «Один в темноте»

20 декабря
2025 год

Новости кино >>
20 декабря 2025
Уве Болл планирует переснять свой же фильм «Один в темноте», основанный на игровой серии Alone in the Dark. Компания пресловутого немецкого режиссера Boll's Event Films приобрела права на экранизацию у разваливающегося на части конгломерата THQ Nordic, утверждает The Hollywood Reporter.


Постановщик впервые обратился к классической серии в 2004-м, позвав на главные роли Кристиана Слейтера, Тару Рид и Стивена Дорффа. Спустя четыре года лента обзавелась сиквелом с Риком Юном и Лэнсом Хенриксеном. Обе ленты не пришлись по душе критикам, однако первая часть приобрела культовый статус.

По словам Болла, новая адаптация не будет сильно отличаться от первоисточника, коим выступит перезапуск 2024-го с Джоди Комер и Дэвидом Харбором. В игре звезды воплотили Эмили Хартвуд и детектива Эдварда Карнби, которые прибыли в поместье Дерсето для расследования исчезновения дяди протагонистки.

Читать 12 худших фильмов Уве Болла
Впрочем, главные роли не исполнят ни Слейтер с Рид, ни Харбор с Комер — актерский состав обновят. Продюсер Майкл Ройш также заявил, что зрителей в будущем может ожидать даже сериал по мотивам игры.

Первую часть цикла Alone in the Dark, ставшую прародителем жанра survival horror, выпустила фирма Infogrames в 1992-м. На данный момент серия, вдохновленная творчеством Говарда Филлипса Лавкрафта, насчитывает шесть игр. Действие первых трех частей разворачивается с 1924-го по 1926-й, события следующих двух происходят в начале XXI века, а в перезапуске речь идет уже о 1930-х.
Серию шутеров Far Cry перенесут на малые экраны
Арми Хаммер возглавит актерский состав триллера Уве Болла «Темный рыцарь»
Джоди Комер и Дэвид Харбор останутся одни в темноте
игры
персоны
Уве БоллСтивен ДорффДжоди КомерТара РидКристиан СлейтерДэвид ХарборЛэнс Хенриксен
фильмы
Один в темнотеОдин в темноте 2

