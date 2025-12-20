Уве Болл вновь останется «Один в темноте»

Уве Болл
планирует переснять свой же фильм «Один в темноте
», основанный на игровой серии Alone in the Dark. Компания пресловутого немецкого режиссера Boll's Event Films приобрела права на экранизацию у разваливающегося на части конгломерата THQ Nordic, утверждает The Hollywood Reporter
.
Постановщик впервые обратился к классической серии в 2004-м, позвав на главные роли Кристиана Слейтера
, Тару Рид
и Стивена Дорффа
. Спустя четыре года лента обзавелась сиквелом
с Риком Юном и Лэнсом Хенриксеном
. Обе ленты не пришлись по душе критикам, однако первая часть приобрела культовый статус.
По словам Болла, новая адаптация не будет сильно отличаться от первоисточника, коим выступит перезапуск 2024-го с Джоди Комер
и Дэвидом Харбором
. В игре звезды воплотили Эмили Хартвуд и детектива Эдварда Карнби, которые прибыли в поместье Дерсето для расследования исчезновения дяди протагонистки.
Впрочем, главные роли не исполнят ни Слейтер с Рид, ни Харбор с Комер — актерский состав обновят. Продюсер Майкл Ройш также заявил, что зрителей в будущем может ожидать даже сериал по мотивам игры.
Первую часть цикла Alone in the Dark
, ставшую прародителем жанра survival horror, выпустила фирма Infogrames в 1992-м. На данный момент серия, вдохновленная творчеством Говарда Филлипса Лавкрафта, насчитывает шесть игр. Действие первых трех частей разворачивается с 1924-го по 1926-й, события следующих двух происходят в начале XXI века, а в перезапуске речь идет уже о 1930-х.
