Шон Леви работает над фильмом по еще не вышедшей игре Kingmakers

20 декабря
2025 год

20 декабря 2025
Еще не вышедшая экшн-стратегия Kingmakers обретет полнометражный фильм от Netflix. По информации Deadline, потоковый сервис приобрел права на экранизацию игры, которую разрабатывает студия Redemption Road Games, а выпустит в продажу издательство tinyBuild.

За адаптацию сценария отвечает Кристофер Макбрайд. Продюсером выступит Шон Леви, представляющий интересы собственной компании 21 Laps.

Игроков и зрителей ожидает путешествие в охваченную войной средневековую Англию. При этом игровой персонаж, словно Эш из «Армии тьмы», вооружен современным оружием. По сюжету солдат отправляется в прошлое с целью повлиять на ход истории и предотвратить апокалипсис. В ход идут автоматы, дробовики, гранатометы, мотоциклы, автомобили и танки.


Несмотря на экранизацию, выход самой игры отложили на неопределенный срок. «Это невероятно амбициозная, бескомпромиссная игра, и мы не хотим отказываться ни от каких запланированных функций ради того, чтобы выпустить ее раньше. Наша цель с самого начала заключалась в создании чего-то, что не похоже ни на что другое на рынке с точки зрения игрового процесса, масштаба, размаха и интерактивности», — такова причина задержки релиза со слов разработчиков.
ДаринаКароль   20.12.2025 - 19:53
... А как по мне то несправедливо будет сражаться против меча с пушкой и гранатой - так по быстрому миссию пройдёшь и игра закончится. читать далее>>
vikapikaa (Самара)   20.12.2025 - 19:45
Офигеть, Нетфликс берет в работу игру еще до ее выхода... О_О Но сюжет вроде клевый. Средневековая Англия + современное оружие = полный хаос и кайф. читать далее>>
