Шон Леви работает над фильмом по еще не вышедшей игре Kingmakers

Еще не вышедшая экшн-стратегия Kingmakers обретет полнометражный фильм от Netflix. По информации Deadline
, потоковый сервис приобрел права на экранизацию игры, которую разрабатывает студия Redemption Road Games, а выпустит в продажу издательство tinyBuild.
За адаптацию сценария отвечает Кристофер Макбрайд. Продюсером выступит Шон Леви
, представляющий интересы собственной компании 21 Laps.
Игроков и зрителей ожидает путешествие в охваченную войной средневековую Англию. При этом игровой персонаж, словно Эш из «Армии тьмы
», вооружен современным оружием. По сюжету солдат отправляется в прошлое с целью повлиять на ход истории и предотвратить апокалипсис. В ход идут автоматы, дробовики, гранатометы, мотоциклы, автомобили и танки.
Несмотря на экранизацию, выход самой игры отложили на неопределенный срок. «Это невероятно амбициозная, бескомпромиссная игра, и мы не хотим отказываться ни от каких запланированных функций ради того, чтобы выпустить ее раньше. Наша цель с самого начала заключалась в создании чего-то, что не похоже ни на что другое на рынке с точки зрения игрового процесса, масштаба, размаха и интерактивности», —
такова причина задержки релиза со слов разработчиков
.
обсуждение >>