Не стало звезды «Зависти богов» и «Молодежки» Анатолия Лобоцкого

На 67-м году жизни не стало советского и российского актера театра и кино, заслуженного и народного артиста России Анатолия Лобоцкого
. Печальную новость сообщил ТАСС
со ссылкой на близкое окружение артиста.
«Да, это правда... Это сегодня случилось», —
цитирует агентство собеседника.
Анатолий Анатольевич
родился в Тамбове 14 января 1959-го. Отец работал журналистом, а мама библиотекарем в Нарышкинской библиотеке. В 1979-м окончил режиссерский факультет Тамбовского филиала Московского государственного института культуры, в 1985-м — ГИТИС, выпускник мастерской Андрея Гончарова.
С 1985-го состоял в труппе Московского академического театра имени Маяковского
.
Смотреть онлайн
Фильмы и сериалы с Анатолием Лобоцким
В кино с 1982-го, дебютировал эпизодической ролью в мелодраме «Свидание с молодостью
». Всего за свою жизнь исполнил более 100 ролей в кино и на телевидении. Самые заметные фильмы и сериалы с его участием — «Зависть богов
», «Дальнобойщики
», «Личная жизнь доктора Селивановой
», «Поп
», «Молодежка
», «Верни мою любовь
», «Профессионал
», «Своя чужая
», «Мата Хари
», «Старая гвардия
», «Хор
», «Калашников
» и «Медиум
».
Лауреат приза за лучшую мужскую роль на фестивале «Виват, кино России!».
обсуждение >>