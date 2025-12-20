Кино-Театр.Ру
Деконструкция «Последний ужин»
Не стало звезды «Зависти богов» и «Молодежки» Анатолия Лобоцкого

20 декабря
2025 год

20 декабря 2025
На 67-м году жизни не стало советского и российского актера театра и кино, заслуженного и народного артиста России Анатолия Лобоцкого. Печальную новость сообщил ТАСС со ссылкой на близкое окружение артиста.

«Да, это правда... Это сегодня случилось», — цитирует агентство собеседника.

Анатолий Анатольевич родился в Тамбове 14 января 1959-го. Отец работал журналистом, а мама библиотекарем в Нарышкинской библиотеке. В 1979-м окончил режиссерский факультет Тамбовского филиала Московского государственного института культуры, в 1985-м — ГИТИС, выпускник мастерской Андрея Гончарова. С 1985-го состоял в труппе Московского академического театра имени Маяковского.

В кино с 1982-го, дебютировал эпизодической ролью в мелодраме «Свидание с молодостью». Всего за свою жизнь исполнил более 100 ролей в кино и на телевидении. Самые заметные фильмы и сериалы с его участием — «Зависть богов», «Дальнобойщики», «Личная жизнь доктора Селивановой», «Поп», «Молодежка», «Верни мою любовь», «Профессионал», «Своя чужая», «Мата Хари», «Старая гвардия», «Хор», «Калашников» и «Медиум».

Лауреат приза за лучшую мужскую роль на фестивале «Виват, кино России!».
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
