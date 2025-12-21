Кино-Театр.Ру
Джейсон Айзекс познакомится с Ларой Крофт

21 декабря
2025 год

Новости кино
21 декабря 2025
Вопреки слухам о закрытии телевизионной адаптации серии игр Tomb Raider, сериал от Amazon живее всех живых. На днях Deadline поделился информацией о том, что к актерскому составу присоединился Джейсон Айзекс.


Шоу стримингового сервиса Prime Video возглавляет Фиби Уоллер-Бридж. Актриса числится шоураннером, режиссером, сценаристом и исполнительным продюсером. Расхитительницей гробниц заявлена Софи Тернер, в касте также присутствует Сигурни Уивер. За производство сериала отвечают Crystal Dynamics и Amazon MGM Studios.

Ранее Лару Крофт на большом экране воплощали Анджелина Джоли и Алисия Викандер. Популярная кинодилогия нулевых с Джоли собрала в мировом прокате 432 миллиона долларов, а на счету «Лары Крофт» с Викандер 273 млн $. Осенью 2024-го на Netflix вышел мультсериал «Расхитительница гробниц: Легенда о Ларе Крофт», где знаменитая героиня говорила голосом Хейли Этвелл.

Читать «Что наша жизнь? Игра!»: 100+ грядущих экранизаций видеоигр
В настоящий момент студия Crystal Dynamics разрабатывает сразу две игры по вселенной Tomb Raider. Catalyst станет продолжением основной серии — релиз намечен на 2027-й. За год до сиквела выйдет Tomb Raider: Legacy of Atlantis, представляющая собой ремейк приключения 30-летней давности. Главную героиню воплотит Аликс Уилтон Риган, которую геймеры помнят как Аль Каннингем из Cyberpunk 2077.
