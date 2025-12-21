Джейсон Айзекс познакомится с Ларой Крофт

Вопреки слухам о закрытии
телевизионной адаптации серии игр Tomb Raider
, сериал от Amazon живее всех живых. На днях Deadline
поделился информацией о том, что к актерскому составу присоединился Джейсон Айзекс
.
Шоу стримингового сервиса Prime Video возглавляет Фиби Уоллер-Бридж
. Актриса числится шоураннером, режиссером, сценаристом и исполнительным продюсером. Расхитительницей гробниц заявлена Софи Тернер
, в касте также присутствует Сигурни Уивер
. За производство сериала отвечают Crystal Dynamics и Amazon MGM Studios.
Ранее Лару Крофт на большом экране воплощали Анджелина Джоли
и Алисия Викандер
. Популярная кинодилогия нулевых с Джоли собрала в мировом прокате 432 миллиона долларов, а на счету «Лары Крофт
» с Викандер 273 млн $. Осенью 2024-го на Netflix вышел мультсериал «Расхитительница гробниц: Легенда о Ларе Крофт
», где знаменитая героиня говорила голосом Хейли Этвелл
.
В настоящий момент студия Crystal Dynamics разрабатывает сразу две игры по вселенной Tomb Raider. Catalyst станет продолжением основной серии — релиз намечен на 2027-й. За год до сиквела выйдет Tomb Raider: Legacy of Atlantis, представляющая собой ремейк приключения 30-летней давности. Главную героиню воплотит Аликс Уилтон Риган, которую геймеры помнят как Аль Каннингем из Cyberpunk 2077.
