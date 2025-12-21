Улыбка Цыганова, экранизация Стругацких и «Доктор Дулиттл» по-русски: главные трейлеры за неделю

Еженедельно мы публикуем сотни роликов к фильмам, сериалам и мультикам, подогревая интерес к предстоящим релизам. От захватывающих блокбастеров до атмосферного независимого кино, от легкомысленных европейских комедий до суровых российских драм — ничего не ускользает от цепкого внимания Кино-Театр.Ру. В этой рубрике мы собрали самые яркие и значимые трейлеры недели к проектам, которые уже совсем скоро появятся на больших экранах и стриминговых платформах.
СВЕЖИЕ РУССКИЕ
«Принц Галактики»
16 января в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» состоится релиз анимационного сериала для взрослой аудитории. Комедийно-фантастический анимационный сериал о приключениях незадачливого семейства Пардоновых создан Алексеем Лебедевым
(«Приключения Пети и Волка
»). Семейство Пардоновых получает в наследство планету Гэпос, где вспыхивает бунт роботов, и становится мишенью для киллеров со всей Галактики.
«Принц Галактики»
«Приключения Пети и Волка»
«Человек, который смеётся»
В сети появился трейлер комедии Владимира Котта
(«Культурная комедия
») с Евгением Цыгановым
в главной роли. По сюжету популярный актёр боевиков, известный своим суровым выражением лица, получает травму. Это приводит к неожиданному побочному эффекту — теперь он постоянно смеётся. Также в картине сыграли Сергей Гармаш
, Степан Девонин
, Анастасия Красовская
, Ирина Пегова
и другие.
«Человек, который смеётся»
«Культурная комедия»
«Отель «У погибшего альпиниста»
Мистический детектив с элементами фантастики по мотивам повести братьев Стругацких
выйдет в прокат 28 января 2027 года. По сюжету полицейский инспектор Петер Глебски приезжает по анонимке в небольшой горный отель — письмо предостерегает, что там будет совершено убийство. Сошедшая вечером лавина перекрывает единственный выход из ущелья, а ночью Глебски обнаруживает труп одного из гостей…
«Отель «У погибшего альпиниста»
МиГи, боги и другой шум времени: Итоги питчинга иных в Фонде кино в 2025 году/
«Грузовички»
Кинопрокатная компания «Вольга» показала трейлер российского полнометражного анимационного фильма о новом ярком и удивительном мире больших говорящих машин. Впервые покинув родной карьер благодаря новым друзьям, подросток-грузовичок Саня должен объединить всех грузовичков, чтобы спасти дом от извержения проснувшегося вулкана.
«Грузовички»
«Тачки 3»: Счастливый проигрыш
«Доктор Гаф»
В сети состоялась премьера трейлера трогательной и полной приключений семейной комедии о докторе, который понимает животных и совершенно не хочет понимать людей. Главные роли в фильме исполнили Сергей Гармаш
, Ирина Розанова
, Алиса Руденко
, Ольга Медынич
, Борис Хвошнянский
, Павел Россомахин
, Ирина Безряднова
.
«Доктор Гаф»
«Чебурашка» с Сергеем Гармашом
«Люба Управдом»
Как навести порядок в своем ЖК без управляющей компании? Главная героиня нового комедийного сериала — инициативная и неунывающая Люба в исполнении Ольги Кузьминой
(«Кухня
») — будет искать ответ на этот вопрос на START уже 3 января. Режиссером и автором сценария выступил Алексей Ляпичев
(«Контейнер
»), а роли также исполнили Артём Осипов
, Ксения Федотова
, Пётр Романов
и другие.
«Люба Управдом»
«Кухня» с Ольгой Кузьминой
«Стажёр по-русски»
Онлайн-кинотеатр PREMIER анонсировал эксклюзивную премьеру полнометражного комедийного фильма. В привычный ритм работы многопрофильной компании врывается седовласый новичок — курьер Николай Борисович (Сергей Шакуров
). Он стремительно продвигается по карьерной лестнице и неизменно делает снимок на свой полароид после каждого успеха, отправляя фотографии загадочному адресату.
«Стажёр по-русски». Трейлер №2
«Стажёр»: В штате только дедушки
НЕ ОПЯТЬ, А СНОВА
«Майор Гром: Игра против правил»
Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» представил трейлер сериала по кинофраншизе «Майор Гром
». Проект режиссёра Соберсаши
и креативного продюсера Олега Трофима
перенесёт зрителя на улицы альтернативного Петербурга, которому придётся пережить нашествие очередных суперзлодеев. Каждый из 6 эпизодов будет посвящён отдельному персонажу. В ролях Тихон Жизневский
, Сергей Горошко
, Любовь Аксёнова
и другие
«Майор Гром: Игра против правил»
«Майор Гром. Игра»: Bubble взрывает Петербург (но делает это с любовью)
«Ландыши. Вторая весна»
Новый год в онлайн-кинотеатре Wink начнется с долгожданного продолжения одного из самых ярких проектов последних лет
. Первый сезон истории любви богатой наследницы Кати в исполнении Ники Здорик
и простого парня Лёхи, которого играет Сергей Городничий
, стал настоящим сериальным хитом, покорившим сердца зрителей. С момента премьеры в январе 2025-го он набрал более 100 миллионов просмотров.
«Ландыши. Вторая весна»
Моя оборона: как воспитывает молодежь сериал «Ландыши. Такая нежная любовь»
«Проект «Анна Николаевна»-3»
Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» показал трейлер нового сезона народной сай-фай комедии про полицейскую-андроида Анну Николаевну Королькевич (Зоя Бербер
), которая учится быть человеком. В провинциальном городке N происходит чрезвычайное происшествие: неизвестная бабуля вырвала голыми руками банкомат из стены и ушла с ним. Справиться с ней может лишь ИИ в обличии девушки.
«Проект «Анна Николаевна»-3»
«Проект «Анна Николаевна»
«Секс. До и после 2»
Онлайн-кинотеатр Okko поделился второго сезона сериала
о любви, отношениях и истинных эмоциях. Местом действия стал Санкт-Петербург. В новых эпизодах авторы сосредоточились на восприятии непосредственно секса, подробно изучив, как интимная жизнь или её отсутствие влияют на людей. Главные роли исполнили Юлия Снигирь
, Валерия Астапова
, Равшана Куркова
, Артём Ткаченко
, Данил Стеклов
и другие.
«Секс. До и после 2»
«Вегетация», «Полураспад» и анимационная «Манюня»: Okko представил новинки сезона
«Санктуарий. История ведьмы», 2 сезон
Действие второго сезона мистического сериала начинается спустя год после травмирующих событий из финала первой части. Сара Фенн и ее дочь Харпер живут в Шотландии, скрывая свои колдовские способности. Но надвигается беда: новое законодательство против ведьм привело к росту числа преступлений на почве ненависти. Саре приходится вернуться в родной ей Санктуарий.
«Санктуарий: История ведьмы». 2 сезон
«Санктуарий. История ведьмы»
ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС
«Озорная Такаги. Фильм»
18 декабря в онлайн-кинотеатре «Амедиатека» вышел полнометражный фильм по одноимённой манге. Для Такаги и Нисикаты средняя школа подходит к концу, и от дальнейшего будущего как-то неспокойно на душе: то радостно, то тревожно. В последний учебный день главным героям суждено отвлечься от этих мыслей: они находят котёнка по имени Хана. Друзья решают сами позаботиться о котёнке, пока не найдут его маму.
«Озорная Такаги. Фильм»
Сериал «Озорная Такаги»
«Яйцо ангела»
Легендарному аниме Мамору Осии
в этом году исполняется 40 лет. Зрители смогут увидеть отреставрированную 4К-версию, которая была создана под пристальным руководством режиссера. В мире фантазий, тьмы и теней девочка ждёт, что из яйца появится ангел. Однажды она встречает загадочного человека — он ищет птицу, которую видел во сне. Они общаются без слов, и в тишине рождается доверие.
«Яйцо ангела»
«Яйцо ангела»: Сказка с (не)счастливым концом
ЗАПАДНЫЕ ЦЕННОСТИ
«Грехи запада»
Американский остросюжетный вестерн с Гаем Пирсом
и Биллом Пуллманом
получил дублированный трейлер. 1849 год. Маленькая девочка Фэйт убивает все, к чему прикасается. Её мать уверена, что Фэйт одержима демонами, и нанимает врача, чтобы он поехал с ними через весь Запад к знаменитому целителю. Что же происходит с девочкой: это болезнь, или в пустошах Аризоны живет нечто потустороннее?
«Грехи Запада»
«Багровый рассвет» с Гаем Пирсом
«Тайна острова Скриббли-Гам»
Онлайн-кинотеатр «Амедиатека» объявил о премьере драматического триллера, экранизации одноимённого романа Лианы Мориарти, автора «Большой маленькой лжи
». Получив в наследство остров от бабушки бывшего парня, Софи (Тереза Палмер
) сталкивается с враждебностью её родственниц и раскрывает мрачные тайны прошлого, включая загадочное исчезновение молодой пары десятилетия назад.
«Тайна острова Скриббли-Гам»
«Большая маленькая ложь»: Я же мать!
