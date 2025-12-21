Кино-Театр.Ру
Улыбка Цыганова, экранизация Стругацких и «Доктор Дулиттл» по-русски: главные трейлеры за неделю

21 декабря
2025 год

Новости кино >>
21 декабря 2025
Еженедельно мы публикуем сотни роликов к фильмам, сериалам и мультикам, подогревая интерес к предстоящим релизам. От захватывающих блокбастеров до атмосферного независимого кино, от легкомысленных европейских комедий до суровых российских драм — ничего не ускользает от цепкого внимания Кино-Театр.Ру. В этой рубрике мы собрали самые яркие и значимые трейлеры недели к проектам, которые уже совсем скоро появятся на больших экранах и стриминговых платформах.

СВЕЖИЕ РУССКИЕ

«Принц Галактики»
16 января в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» состоится релиз анимационного сериала для взрослой аудитории. Комедийно-фантастический анимационный сериал о приключениях незадачливого семейства Пардоновых создан Алексеем ЛебедевымПриключения Пети и Волка»). Семейство Пардоновых получает в наследство планету Гэпос, где вспыхивает бунт роботов, и становится мишенью для киллеров со всей Галактики.

«Принц Галактики»

Смотреть онлайн «Приключения Пети и Волка»

«Человек, который смеётся»
В сети появился трейлер комедии Владимира КоттаКультурная комедия») с Евгением Цыгановым в главной роли. По сюжету популярный актёр боевиков, известный своим суровым выражением лица, получает травму. Это приводит к неожиданному побочному эффекту — теперь он постоянно смеётся. Также в картине сыграли Сергей Гармаш, Степан Девонин, Анастасия Красовская, Ирина Пегова и другие.

«Человек, который смеётся»

Смотреть онлайн «Культурная комедия»

«Отель «У погибшего альпиниста»
Мистический детектив с элементами фантастики по мотивам повести братьев Стругацких выйдет в прокат 28 января 2027 года. По сюжету полицейский инспектор Петер Глебски приезжает по анонимке в небольшой горный отель — письмо предостерегает, что там будет совершено убийство. Сошедшая вечером лавина перекрывает единственный выход из ущелья, а ночью Глебски обнаруживает труп одного из гостей…

«Отель «У погибшего альпиниста»

Читать МиГи, боги и другой шум времени: Итоги питчинга иных в Фонде кино в 2025 году/

«Грузовички»
Кинопрокатная компания «Вольга» показала трейлер российского полнометражного анимационного фильма о новом ярком и удивительном мире больших говорящих машин. Впервые покинув родной карьер благодаря новым друзьям, подросток-грузовичок Саня должен объединить всех грузовичков, чтобы спасти дом от извержения проснувшегося вулкана.

«Грузовички»

Читать «Тачки 3»: Счастливый проигрыш

«Доктор Гаф»
В сети состоялась премьера трейлера трогательной и полной приключений семейной комедии о докторе, который понимает животных и совершенно не хочет понимать людей. Главные роли в фильме исполнили Сергей Гармаш, Ирина Розанова, Алиса Руденко, Ольга Медынич, Борис Хвошнянский, Павел Россомахин, Ирина Безряднова.

«Доктор Гаф»

Смотреть онлайн «Чебурашка» с Сергеем Гармашом

«Люба Управдом»
Как навести порядок в своем ЖК без управляющей компании? Главная героиня нового комедийного сериала — инициативная и неунывающая Люба в исполнении Ольги КузьминойКухня») — будет искать ответ на этот вопрос на START уже 3 января. Режиссером и автором сценария выступил Алексей ЛяпичевКонтейнер»), а роли также исполнили Артём Осипов, Ксения Федотова, Пётр Романов и другие.

«Люба Управдом»

Смотреть онлайн «Кухня» с Ольгой Кузьминой

«Стажёр по-русски»
Онлайн-кинотеатр PREMIER анонсировал эксклюзивную премьеру полнометражного комедийного фильма. В привычный ритм работы многопрофильной компании врывается седовласый новичок — курьер Николай Борисович (Сергей Шакуров). Он стремительно продвигается по карьерной лестнице и неизменно делает снимок на свой полароид после каждого успеха, отправляя фотографии загадочному адресату.

«Стажёр по-русски». Трейлер №2

Читать «Стажёр»: В штате только дедушки

НЕ ОПЯТЬ, А СНОВА

«Майор Гром: Игра против правил»
Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» представил трейлер сериала по кинофраншизе «Майор Гром». Проект режиссёра Соберсаши и креативного продюсера Олега Трофима перенесёт зрителя на улицы альтернативного Петербурга, которому придётся пережить нашествие очередных суперзлодеев. Каждый из 6 эпизодов будет посвящён отдельному персонажу. В ролях Тихон Жизневский, Сергей Горошко, Любовь Аксёнова и другие

«Майор Гром: Игра против правил»

Читать «Майор Гром. Игра»: Bubble взрывает Петербург (но делает это с любовью)

«Ландыши. Вторая весна»
Новый год в онлайн-кинотеатре Wink начнется с долгожданного продолжения одного из самых ярких проектов последних лет. Первый сезон истории любви богатой наследницы Кати в исполнении Ники Здорик и простого парня Лёхи, которого играет Сергей Городничий, стал настоящим сериальным хитом, покорившим сердца зрителей. С момента премьеры в январе 2025-го он набрал более 100 миллионов просмотров.

«Ландыши. Вторая весна»

Читать Моя оборона: как воспитывает молодежь сериал «Ландыши. Такая нежная любовь»

«Проект «Анна Николаевна»-3»
Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» показал трейлер нового сезона народной сай-фай комедии про полицейскую-андроида Анну Николаевну Королькевич (Зоя Бербер), которая учится быть человеком. В провинциальном городке N происходит чрезвычайное происшествие: неизвестная бабуля вырвала голыми руками банкомат из стены и ушла с ним. Справиться с ней может лишь ИИ в обличии девушки.

«Проект «Анна Николаевна»-3»

Смотреть онлайн «Проект «Анна Николаевна»

«Секс. До и после 2»
Онлайн-кинотеатр Okko поделился второго сезона сериала о любви, отношениях и истинных эмоциях. Местом действия стал Санкт-Петербург. В новых эпизодах авторы сосредоточились на восприятии непосредственно секса, подробно изучив, как интимная жизнь или её отсутствие влияют на людей. Главные роли исполнили Юлия Снигирь, Валерия Астапова, Равшана Куркова, Артём Ткаченко, Данил Стеклов и другие.

«Секс. До и после 2»

Читать «Вегетация», «Полураспад» и анимационная «Манюня»: Okko представил новинки сезона

«Санктуарий. История ведьмы», 2 сезон
Действие второго сезона мистического сериала начинается спустя год после травмирующих событий из финала первой части. Сара Фенн и ее дочь Харпер живут в Шотландии, скрывая свои колдовские способности. Но надвигается беда: новое законодательство против ведьм привело к росту числа преступлений на почве ненависти. Саре приходится вернуться в родной ей Санктуарий.

«Санктуарий: История ведьмы». 2 сезон

Смотреть онлайн «Санктуарий. История ведьмы»

ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС

«Озорная Такаги. Фильм»
18 декабря в онлайн-кинотеатре «Амедиатека» вышел полнометражный фильм по одноимённой манге. Для Такаги и Нисикаты средняя школа подходит к концу, и от дальнейшего будущего как-то неспокойно на душе: то радостно, то тревожно. В последний учебный день главным героям суждено отвлечься от этих мыслей: они находят котёнка по имени Хана. Друзья решают сами позаботиться о котёнке, пока не найдут его маму.

«Озорная Такаги. Фильм»

Смотреть онлайн Сериал «Озорная Такаги»

«Яйцо ангела»
Легендарному аниме Мамору Осии в этом году исполняется 40 лет. Зрители смогут увидеть отреставрированную 4К-версию, которая была создана под пристальным руководством режиссера. В мире фантазий, тьмы и теней девочка ждёт, что из яйца появится ангел. Однажды она встречает загадочного человека — он ищет птицу, которую видел во сне. Они общаются без слов, и в тишине рождается доверие.

«Яйцо ангела»

Читать «Яйцо ангела»: Сказка с (не)счастливым концом

ЗАПАДНЫЕ ЦЕННОСТИ

«Грехи запада»
Американский остросюжетный вестерн с Гаем Пирсом и Биллом Пуллманом получил дублированный трейлер. 1849 год. Маленькая девочка Фэйт убивает все, к чему прикасается. Её мать уверена, что Фэйт одержима демонами, и нанимает врача, чтобы он поехал с ними через весь Запад к знаменитому целителю. Что же происходит с девочкой: это болезнь, или в пустошах Аризоны живет нечто потустороннее?

«Грехи Запада»

Смотреть онлайн «Багровый рассвет» с Гаем Пирсом

«Тайна острова Скриббли-Гам»
Онлайн-кинотеатр «Амедиатека» объявил о премьере драматического триллера, экранизации одноимённого романа Лианы Мориарти, автора «Большой маленькой лжи». Получив в наследство остров от бабушки бывшего парня, Софи (Тереза Палмер) сталкивается с враждебностью её родственниц и раскрывает мрачные тайны прошлого, включая загадочное исчезновение молодой пары десятилетия назад.

«Тайна острова Скриббли-Гам»

Читать «Большая маленькая ложь»: Я же мать!
№ 1
Angelika77   21.12.2025 - 19:56
Кроме продолжений, кривляний Цыганова и каких-то непонятных анимэ вообще ничего не увидела. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен