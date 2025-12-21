Мадс Миккельсен поработает с Мартином Скорсезе

Мадс Миккельсен
может составить компанию Леонардо ДиКаприо
и Дженнифер Лоуренс
в новом фильме Мартина Скорсезе
, уверяет The InSneider
.
Картина является экранизацией мистического романа Питера Кэмерона «Что случилось ночью
» (What Happens at Night). Эта похожая на сон история повествует о супружеской паре американцев, которые отправляются в небольшой заснеженный европейский городок, чтобы усыновить ребенка. Они останавливаются в огромном, почти пустом отеле, где сталкиваются с загадочной группой персонажей, включая яркую певицу, развратного бизнесмена и харизматичного целителя. Все не так просто в этом странном, застывшем мире.
За сценарий адаптации отвечает Патрик Марбер, а за производство фильма — кинокомпания StudioCanal и Apple.
обсуждение >>