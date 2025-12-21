Кино-Театр.Ру
Деконструкция «Последний ужин»
Мадс Миккельсен поработает с Мартином Скорсезе

21 декабря
2025 год

21 декабря 2025
Мадс Миккельсен может составить компанию Леонардо ДиКаприо и Дженнифер Лоуренс в новом фильме Мартина Скорсезе, уверяет The InSneider.


Картина является экранизацией мистического романа Питера Кэмерона «Что случилось ночью» (What Happens at Night). Эта похожая на сон история повествует о супружеской паре американцев, которые отправляются в небольшой заснеженный европейский городок, чтобы усыновить ребенка. Они останавливаются в огромном, почти пустом отеле, где сталкиваются с загадочной группой персонажей, включая яркую певицу, развратного бизнесмена и харизматичного целителя. Все не так просто в этом странном, застывшем мире.

За сценарий адаптации отвечает Патрик Марбер, а за производство фильма — кинокомпания StudioCanal и Apple.
Скорбим

Асанали Ашимов
21 декабря ушёл из жизни актёр Асанали Ашимов.
Анатолий Лобоцкий
20 декабря ушёл из жизни актёр Анатолий Лобоцкий.
Николай Денисов
19 декабря ушёл из жизни актёр Николай Денисов.
Геннадий Белов
19 декабря ушёл из жизни композитор Геннадий Белов.
Наталья Каравайкина
19 декабря ушла из жизни актриса Наталья Каравайкина.

Ольга Аросева
Кирилл Дыцевич
Эйнари Коппель
Али Мухаммад
Владимир Новиков
Светлана Тормахова
Зоя Фёдорова
Светлана Фролова
Игорь Хрипунов
Жюли Дельпи
Сэмюэл Эл Джексон
Энди Дик
Серджо Рубини
Кифер Сазерленд
Коринн Тузе
Джейн Фонда
Мечты сбываются
комедия
Россия, 2025
Пуля навылет
боевик, криминальный фильм
Таиланд, 2025
Три богатыря и свет клином
комедия, приключения, сказка
Россия, 2025
Пятый элемент
боевик, научная фантастика, приключения
Франция, Великобритания, США, 1997
Ёлки-12
комедия, мелодрама, семейное кино
Россия, 2025
Волчьи дети Амэ и Юки
драма, научная фантастика, приключения
Япония, 2012
Поймать монстра
драма, триллер, фильм ужасов
США, 2025
Ассасин: Смертельная битва
боевик, драма, приключения, фэнтези
Китай, 2025
Ночь койота
комедия, триллер, фильм ужасов
США, 2025
Вечность
фантастическая мелодрама
США, 2025
Фэкхем-холл
комедия
Великобритания, 2025
