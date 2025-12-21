Кино-Театр.Ру
Исполнилось 100 лет со дня рождения Ольги Аросевой

21 декабря
2025 год

21 декабря 2025
Исполнилось 100 лет со дня рождения заслуженной и народной артистки РСФСР, заслуженного деятеля культуры Республики Польша, популярной советской и российской актрисы театра, кино и телевидения Ольги Аросевой.

фото: tass.ru

Ольга Александровна родилась в Москве 21 декабря 1925 года в семье революционера-большевика и дипломата Александра Аросева, которого расстреляли в 1938-м. Детство будущей актрисы прошло сперва в Париже (отец работал секретарем советского посольства), затем в Швеции и Чехословакии (в этих странах Аросев-старший был послом). В СССР семья вернулась, когда Ольге было восемь лет. Мать ушла из семьи, когда Ольге было пять: сбежала из Стокгольма на Сахалин, к любимому мужчине. Туда же отправились ее дочери после ареста отца. Десятилетку Аросева оканчивала экстерном, в цирковом училище прозанималась два года, в десантной школе во время войны и того меньше, а из Московской городской театральной школы сбежала после третьего курса — рванула за Театром комедии в Ленинград, где предъявила кадровикам диплом сестры. У нее долгое время был лишь один полноценный документ об образовании — «корочки» с курсов водителей троллейбуса, на которые пошла по настоянию Эльдара Рязанова, а на 80-летие вахтанговцы торжественно вручили актрисе диплом Щукинского училища.

С 1946-го — актриса Ленинградского Театра Комедии, с 1950-го состояла в труппе столичного Театра Сатиры. В 1969-1971 годах была актрисой Драматического театра на Малой Бронной, в 1971-м вернулась в Театр Сатиры. Сотрудничала с театральным домом «Миллениум», театральнам агентством «Арт-Партнер» и творческим объединением «ДУЭТ». Вместе с театральным критиком Верой Максимовой опубликовала книгу мемуаров «Без грима». Кроме того, издала книгу своих кулинарных рецептов.

Смотреть онлайн Фильмы и сериалы с Ольгой Аросевой
В кино начала сниматься в конце 1940-х, была занята в основном в эпизодах и в дальнейшем так и осталась актрисой второго плана. Тем не менее это ей не помешало завоевать симпатии зрителей. Главные роли исполнила в фильмах Эльдара Рязанова «Берегись автомобиля» и «Старики-разбойники». В 70-е участвовала в популярной телепрограмме «Кабачок "13 стульев"». Ее персонаж пани Моника принес актрисе всенародную популярность. Всего за свою жизнь сыграла более 80 ролей в кино и на телевидении. Создала запоминающиеся образы в таких фильмах и сериалах, как «Мы с вами где-то встречались», «Девушка без адреса», «Интервенция», «Трембита», «Невероятные приключения итальянцев в России», «Самая красивая» и «Сваты». С 60-х работала в мультипликации. Считается одной из лучших исполнительниц ролей лисиц и слоних. Зрителям также хорошо запомнились озвученные голосом Аросевой эксцентричная Баба-Яга из серии олимпийских мультфильмов под общим названием «Баба-Яга против!» и госпожа Беладонна из мультсериала «Приключения поросенка Фунтика». Среди других мультфильмов с ее участием — «Волшебник Изумрудного города» и «Котенок с улицы Лизюкова»

При жизни Ольгу Аросеву отметили множеством наград, включая Государственную премию РСФСР имени К. С. Станиславского, ордена «За заслуги перед Отечеством» третьей и четвертой степени, Орден Почета, призы «Серебряная маска» и «Золотой стул Остапа Бендера», Национальную премию общественного признания достижений женщин «Олимпия» Российской Академии бизнеса и предпринимательства и премию МК. Была замужем четыре раза. Первый брак актриса называла самым счастливым: в 21 год она вышла замуж за музыканта, который был старше нее на 11 лет, и прожили они почти пятилетку. Второй муж — артист Театра сатиры Юрий Хлопецкий, третий — певец Аркадий Погодин, четвертый — Владимир Сошальский. Скончалась 13 октября 2013-го в одной из московских клиник после продолжительной болезни. .
