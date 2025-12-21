Студия Universal отказалась от эротического спин-оффа «М3ГАН»

Universal убрала из графика релизов эротический спин-офф хоррора «М3ГАН
» под названием Soulm8te. Лента должна была выйти 9 января наступающего года, уточняет Deadline
.
В настоящий момент студия пытается продать фильм Atomic Monster и Blumhouse потенциальным прокатчикам. Поводом для такого решения стал провальный прокат «М3ГАН 2.0
», которую создатели превратили из ужастика в боевик, что не понравилось ни критикам, ни зрителям. Если оригинал Джерарда Джонстоуна
заработал 180 млн $, то сиквел собрал лишь 39 миллионов долларов.
По сюжету картины Кэйт Долан
, созданной в духе эротических триллеров 90-х, мужчина приобретает андроида с искусственным интеллектом, чтобы справиться с потерей своей недавно умершей жены. В попытке создать по-настоящему разумного партнера герой непреднамеренно превращает безобидного секс-робота в смертельную «вторую половинку».
В фильме сыграли Лили Салливан
, Клаудия Думит, Изабель Бонфрер, Эмма Рамос и Сидни Блэкберн. Сюжет придумали автор сценария Рафаэль Джордан, Джеймс Ван
и Ингрид Бису
.
«М3ГАН» с Эллисон Уильямс
, Вайолет Макгроу
и Эми Дональд
вышел в прокат зимой 2023-го. В фильме рассказывается история инженера-робототехника Джеммы, которая трудится на благо компании по производству игрушек. Она обращается к искусственному интеллекту для создания M3GAN — очень похожей на человека куклы, запрограммированной на то, чтобы стать лучшим другом для ребенка и величайшим союзником родителей. Внезапно девушка вынуждена взять опеку над осиротевшей племянницей, и ее новое творение приходится как нельзя кстати. Однако решение обратиться за помощью к M3GAN имеет неожиданные последствия.
