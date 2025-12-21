Кино-Театр.Ру
Студия Universal отказалась от эротического спин-оффа «М3ГАН»

21 декабря
2025 год

21 декабря 2025
Universal убрала из графика релизов эротический спин-офф хоррора «М3ГАН» под названием Soulm8te. Лента должна была выйти 9 января наступающего года, уточняет Deadline.

Студия Universal отказалась от эротического спин-оффа «М3ГАН»
фото: cgomovies.co

В настоящий момент студия пытается продать фильм Atomic Monster и Blumhouse потенциальным прокатчикам. Поводом для такого решения стал провальный прокат «М3ГАН 2.0», которую создатели превратили из ужастика в боевик, что не понравилось ни критикам, ни зрителям. Если оригинал Джерарда Джонстоуна заработал 180 млн $, то сиквел собрал лишь 39 миллионов долларов.

По сюжету картины Кэйт Долан, созданной в духе эротических триллеров 90-х, мужчина приобретает андроида с искусственным интеллектом, чтобы справиться с потерей своей недавно умершей жены. В попытке создать по-настоящему разумного партнера герой непреднамеренно превращает безобидного секс-робота в смертельную «вторую половинку».

Читать Лучше ужасный конец, чем ужас без конца: 5 новейших фильмов об Искусственном интеллекте
В фильме сыграли Лили Салливан, Клаудия Думит, Изабель Бонфрер, Эмма Рамос и Сидни Блэкберн. Сюжет придумали автор сценария Рафаэль Джордан, Джеймс Ван и Ингрид Бису.

«М3ГАН» с Эллисон Уильямс, Вайолет Макгроу и Эми Дональд вышел в прокат зимой 2023-го. В фильме рассказывается история инженера-робототехника Джеммы, которая трудится на благо компании по производству игрушек. Она обращается к искусственному интеллекту для создания M3GAN — очень похожей на человека куклы, запрограммированной на то, чтобы стать лучшим другом для ребенка и величайшим союзником родителей. Внезапно девушка вынуждена взять опеку над осиротевшей племянницей, и ее новое творение приходится как нельзя кстати. Однако решение обратиться за помощью к M3GAN имеет неожиданные последствия.
персоны
Ингрид БисуДжеймс ВанДжерард ДжонстоунКэйт ДоланЭми ДональдВайолет МакГроуЛили СалливанЭллисон Уильямс
фильмы
М3ГАНМ3ган 2.0

Скорбим

Асанали Ашимов
21 декабря ушёл из жизни актёр Асанали Ашимов.
Анатолий Лобоцкий
20 декабря ушёл из жизни актёр Анатолий Лобоцкий.
Николай Денисов
19 декабря ушёл из жизни актёр Николай Денисов.
Геннадий Белов
19 декабря ушёл из жизни композитор Геннадий Белов.
Наталья Каравайкина
19 декабря ушла из жизни актриса Наталья Каравайкина.

Ольга Аросева
Кирилл Дыцевич
Эйнари Коппель
Али Мухаммад
Владимир Новиков
Светлана Тормахова
Зоя Фёдорова
Светлана Фролова
Игорь Хрипунов
Жюли Дельпи
Сэмюэл Эл Джексон
Энди Дик
Серджо Рубини
Кифер Сазерленд
Коринн Тузе
Джейн Фонда
