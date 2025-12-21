Ларс Айдингер станет Брейниаком в сиквеле «Супермена» Джеймса Ганна

Немецкому актеру Ларсу Айдингеру
предложили роль антагониста Брейниака в продолжении «Супермена
» Джеймса Ганна
, уверяет Deadline
.
Это первое появление очень популярного злодея из комиксов о Супермене на большом экране. Умного андроида с планеты Колу, дебютировавшего в Action Comics #242, придумали писатель Отто Биндер и художник Аль Пластино.
В картине «Человек завтрашнего дня» Кларку Кенту (Дэвид Коренсвет
) и Лексу Лютеру (Николас Холт
) предстоит объединиться против новой галактической угрозы в лице Брейниака, способного уменьшать города и уничтожать планеты.
Читать рецензию
«Супермен»: Доброта — новый панк-рок
Ганн вновь выступит сценаристом и режиссером. Мировую премьеру сиквела следует ожидать 9 июля 2027 года.
