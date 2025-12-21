Кино-Театр.Ру
Ларс Айдингер станет Брейниаком в сиквеле «Супермена» Джеймса Ганна

21 декабря
2025 год

21 декабря 2025
Немецкому актеру Ларсу Айдингеру предложили роль антагониста Брейниака в продолжении «Супермена» Джеймса Ганна, уверяет Deadline.

Ларс Айдингер станет Брейниаком в сиквеле «Супермена» Джеймса Ганна
фото: nerdist.com

Это первое появление очень популярного злодея из комиксов о Супермене на большом экране. Умного андроида с планеты Колу, дебютировавшего в Action Comics #242, придумали писатель Отто Биндер и художник Аль Пластино.

В картине «Человек завтрашнего дня» Кларку Кенту (Дэвид Коренсвет) и Лексу Лютеру (Николас Холт) предстоит объединиться против новой галактической угрозы в лице Брейниака, способного уменьшать города и уничтожать планеты.

Читать рецензию «Супермен»: Доброта — новый панк-рок
Ганн вновь выступит сценаристом и режиссером. Мировую премьеру сиквела следует ожидать 9 июля 2027 года.
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
