«Август» и «Аутсорс», звезды «Ронина» и «Ландышей»: итоги самых востребованных в 2025 году страниц сайта Кино-Театр.Ру

Самый популярный сайт о российском кино Кино-Театр.Ру публикует итоги самых востребованных пользователями страниц актеров, актрис, фильмов и сериалов 2025 года.
«Уже второй год подряд на нашем сайте новыми именами активно пополняется топ актрис, чему я очень рад. В этом году мне особенно дорого, что наши пользователи захотели узнать больше о Нике Здорик, сыгравшей в "Ландышах", – неожиданном платформенном хите, и Карине Разумовской, замечательной артистке БДТ, которая наконец открылась для любителей кино в сериалах Душана Глигорова. Его "Аутсорс", как и прошлогодняя "Трасса", тоже занимает стабильное место в рейтинге сериалов. Отдельно бы хотелось отметить топ прокатных фильмов – в нем исключительно российское кино, что, конечно, не удивительно для нашего сайта, но подчеркну, что выбор наши читатели, они же активно ходящие в кино зрители, делают вовсе не в пользу сказок. Им интереснее история во всех ее интерпретациях», – говорит главный редактор Кино-Театр.Ру Жан Просянов.
Актерский рейтинг впервые за многие годы возглавил Дмитрий Паламарчук. Он почти всегда был в ТОП-10 по запросам на сайте, однако именно в этот раз – благодаря сериалу ТВ-3 «Ронин» (он тоже в топе) – поднялся на лидерскую позицию. Огромный скачок совершили по итогам 2025-го еще и актер сериалов НТВ Сергей Жарков, красавец из «Первого отдела» Иван Колесников, ну и, конечно, Юра Борисов, которого в разных ипостасях обсуждали на протяжении всего года.
ТОП-10 актеров по запросам на сайте Кино-Театр.Ру в 2025 году:
Фильмы и сериалы учитывались исключительно по премьере в 2025 году, поэтому вновь за пределами статистики остался новогодний фильм ТНТ «Небриллиантовая рука», который бы разбавил прокатное кино примерно в середине рейтинга. «Невероятные приключения Шурика», которые впервые в истории фильмов ТНТ вышли не только на телеэкраны, но и в кинотеатрах, пока тоже не собрали нужное количество запросов, хотя их прокатывает лидер нынешнего рейтинга – компания «Централ Партнершип», своими фильмами занявшая почти весь топ. За исключением вышедшей онлайн «Жизни по вызову».
ТОП-10 фильмов по запросам на сайте Кино-Театр.Ру в 2025 году:
Удивительно, но фильм «Жизнь по вызову» стал флагманом онлайн-кинотеатра KION по итогам года на нашем сайте. Больше ни один проект этого сервиса не попал в ТОП-10, где большинство мест забрали проекты онлайн-кинотеатра wink и телеканала НТВ. Первый канал отметился долго лежавшими на полке «Арбатскими тайнами», а первый мистический ТВ-3 – «Рониным», как раз с лидером актерской гонки Дмитрием Паламарчуком в главной роли.
ТОП-10 сериалов по запросам на сайте Кино-Театр.Ру в 2025 году:
