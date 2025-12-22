Кино-Театр.Ру
«Август» и «Аутсорс», звезды «Ронина» и «Ландышей»: итоги самых востребованных в 2025 году страниц сайта Кино-Театр.Ру

22 декабря
2025 год

22 декабря 2025
Самый популярный сайт о российском кино Кино-Театр.Ру публикует итоги самых востребованных пользователями страниц актеров, актрис, фильмов и сериалов 2025 года.

«Уже второй год подряд на нашем сайте новыми именами активно пополняется топ актрис, чему я очень рад. В этом году мне особенно дорого, что наши пользователи захотели узнать больше о Нике Здорик, сыгравшей в "Ландышах", – неожиданном платформенном хите, и Карине Разумовской, замечательной артистке БДТ, которая наконец открылась для любителей кино в сериалах Душана Глигорова. Его "Аутсорс", как и прошлогодняя "Трасса", тоже занимает стабильное место в рейтинге сериалов. Отдельно бы хотелось отметить топ прокатных фильмов – в нем исключительно российское кино, что, конечно, не удивительно для нашего сайта, но подчеркну, что выбор наши читатели, они же активно ходящие в кино зрители, делают вовсе не в пользу сказок. Им интереснее история во всех ее интерпретациях», – говорит главный редактор Кино-Театр.Ру Жан Просянов.

Актерский рейтинг впервые за многие годы возглавил Дмитрий Паламарчук. Он почти всегда был в ТОП-10 по запросам на сайте, однако именно в этот раз – благодаря сериалу ТВ-3 «Ронин» (он тоже в топе) – поднялся на лидерскую позицию. Огромный скачок совершили по итогам 2025-го еще и актер сериалов НТВ Сергей Жарков, красавец из «Первого отдела» Иван Колесников, ну и, конечно, Юра Борисов, которого в разных ипостасях обсуждали на протяжении всего года.

ТОП-10 актеров по запросам на сайте Кино-Театр.Ру в 2025 году:

1. Дмитрий Паламарчук – интервью
2. Сергей Жарков – интервью
3. Юра Борисов – интервью
4. Антон Батыревинтервью
5. Павел Прилучныйинтервью
6. Иван Колесников – интервью
7. Антон Васильевинтервью
8. Станислав Бондаренкоинтервью
9. Петр Рыковинтервью
10. Антон Хабаровинтервью

В рейтинге российских актрис по итогам 2025-го неожиданно на первое место встала Карина Андоленко. Она не раз входила в ТОП-10, однако именно в этом году – благодаря детективному сериалу «Спасская» – возглавила топ, в который также ворвались Екатерина Стулова, Ника Здорик, Карина Разумовская, Яна Кошкина, Марина Александрова и Евгения Шахнович, сыгравшая в популярном сериале «Первый отдел».

ТОП-10 актрис по запросам на сайте Кино-Театр.Ру в 2025 году:

1. Карина Андоленко
2. Мария Куликоваинтервью
3. Ника Здорик
4. Евгения Добровольская
5. Екатерина Стулова – интервью
6. Ольга Павловецинтервью
7. Яна Кошкина
8. Карина Разумовская – интервью
9. Евгения Шахнович
10. Марина Александрова

Фильмы и сериалы учитывались исключительно по премьере в 2025 году, поэтому вновь за пределами статистики остался новогодний фильм ТНТ «Небриллиантовая рука», который бы разбавил прокатное кино примерно в середине рейтинга. «Невероятные приключения Шурика», которые впервые в истории фильмов ТНТ вышли не только на телеэкраны, но и в кинотеатрах, пока тоже не собрали нужное количество запросов, хотя их прокатывает лидер нынешнего рейтинга – компания «Централ Партнершип», своими фильмами занявшая почти весь топ. За исключением вышедшей онлайн «Жизни по вызову».

ТОП-10 фильмов по запросам на сайте Кино-Театр.Ру в 2025 году:

1. «Август» – рецензия
2. «Пророк. История Александра Пушкина» – рецензия
3. «Батя 2. Дед» – рецензия
4. «Кракен» – рецензия
5. «Алиса в стране чудес» – рецензия
6. «В списках не значился» – рецензия
7. «Роднина» – рецензия
8. «Группа крови»
9. «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» – рецензия
10. «Жизнь по вызову. Фильм» – рецензия

Удивительно, но фильм «Жизнь по вызову» стал флагманом онлайн-кинотеатра KION по итогам года на нашем сайте. Больше ни один проект этого сервиса не попал в ТОП-10, где большинство мест забрали проекты онлайн-кинотеатра wink и телеканала НТВ. Первый канал отметился долго лежавшими на полке «Арбатскими тайнами», а первый мистический ТВ-3 – «Рониным», как раз с лидером актерской гонки Дмитрием Паламарчуком в главной роли.

ТОП-10 сериалов по запросам на сайте Кино-Театр.Ру в 2025 году:

1. «Первый отдел-4» – рецензия
2. «Аутсорс» – рецензия
3. «Ландыши. Такая нежная любовь» – рецензия
4. «Фишер. Затмение» – рецензия
5. «Арбатские тайны» – рецензия
6. «Шеф. Призраки прошлого»
7. «Москва слезам не верит. Все только начинается» – рецензия
8. «Ронин»
9. «Мосгаз. Дело №11. Розыгрыш» – рецензия
10. «Хроники русской революции» – рецензия
