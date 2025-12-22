Кино-Театр.Ру
Деконструкция «Последний ужин»
«Алиса в Стране Чудес» с Анной Пересильд выйдет в сети в канун Нового года

22 декабря
2025 год

22 декабря 2025
В канун Нового года, 31 декабря, состоится цифровой релиз фильма «Алиса в Стране Чудес», созданного компанией «Медиаслово» в партнерстве с онлайн-кинотеатром «КИОН» и «Газпром-Медиа Холдингом». Картину покажут Okko, КИОН, PREMIER, Кинопоиск и Иви, сообщают пресс-службы онлайн-кинотеатров.

«Алиса в Стране Чудес» с Анной Пересильд выйдет в сети в канун Нового года
фото: Медиаслово

По данным ЕАИС, фильм Юрия Хмельницкого собрал в прокате свыше 1 млрд 200 млн рублей. Количество зрителей, посмотревших картину, превысило 3 миллиона человек. В фильме снялись Анна Пересильд, Милош Бикович, Паулина Андреева, Ирина Горбачева, Сергей Бурунов, Кристина Бабушкина, Полина Гухман, Андрей Федорцов, Олег Савостюк, Артем Кошман и другие.

«"Алиса в Стране Чудес" стала, пожалуй, самым резонансным релизом осени. Интерес к фильму и дискуссии в социальных сетях по ходу кинопроката не оставляют сомнений, что выход фильма на крупнейших российских онлайн-площадках, где еще более широкий круг зрителей сможет увидеть проект, тоже будет успешным», — отмечает генеральный продюсер компании Медиаслово Данила Шарапов.

По сюжету пятнадцатилетняя Алиса попадает в Страну Чудес — мир, где нет времени, а солнце всегда в зените. Среди жителей она встречает своих близких и друзей, но никто из них ее не узнает. Чтобы вернуться домой, Алисе предстоит преодолеть море собственных слез, коварные тропы волшебного леса и смертельно опасную лавину, а также обрести любовь и спасти Страну Чудес от катастрофы.

По данным исследования Wanta Group, проведенного по итогам проката, основной интерес к фильму пришелся на молодую аудиторию 12–17 лет (48% зрителей). Главными причинами, по которым подростки выбирали «Алису», стали активное продвижение в соцсетях (47% упоминаний) и музыкальные элементы фильма, включая саундтрек, который стал одним из драйверов интереса (13%). Трек «Силуэт» в исполнении Ани Пересильд и популярного музыканта Вани Дмитриенко получил награду Яндекс.Музыки в номинации «Самый ожидаемый релиз 2025», установив новый рекорд стриминга по пресейвам. А по результатам исследования ВКонтакте совместно с аналитической фирмой Brand Analytics, фильм «Алиса в Стране Чудес» вошел в тройку самых обсуждаемых российских фильмов 2025 года.
