Про дело актрисы озвучания Алены Андроновой сняли триллер

3 декабря
2025 год

3 декабря 2025
Завершились съемки триллера «Синтетика» производства кинокомпании «Дарфильм», сообщает пресс-служба фильма.

Про дело актрисы озвучания Алены Андроновой сняли триллер
фото: пресс-служба фильма

Картина режиссера Алекса Некто основана на реальных событиях. По сюжету звезда дубляжа Алена (Анна Егоян) однажды с ужасом обнаруживает, что ее уникальный голос был украден и превращен в новый, синтезированный с помощью искусственного интеллекта, продукт. Разработчики нейросети крупного банка незаконно используют ее голос повсюду — от объявлений в аэропорту и компьютерных игр до сомнительной рекламы. Для того, чтобы вернуть себе право распоряжаться тем, что принадлежит ей по праву рождения, Алена собирает разношерстную команду: своего молодого человека (Никита Ковтунов), юриста (Михаил Тарабукин) и амбициозную журналистку (Ольга Смирнова). Вместе они вступают в неравную борьбу с крупной компанией в лице директора банка (Михаил Трухин).

Актрисе Анне Егоян «хотелось честно показать, что чувствует человек, когда у него забирают самое личное. История Алены меня поразила — мало кто нашел бы в себе силы так бороться. Ее история заставляет задуматься: а как бы я сама поступила на ее месте?».

Про дело актрисы озвучания Алены Андроновой сняли триллер
фото: пресс-служба фильма

Основой для сценария послужило реальное дело актрисы озвучания Алены Андроновой. Ее история получила широкий общественный резонанс в 2023 году. Тогда выяснилось, что голос актрисы, записанный несколько лет назад для обучения голосового помощника одного из российских банков, стал использоваться для озвучки сторонних проектов, включая эротические чаты и коммерческий контент. По словам генерального продюсера Дарьи Храмцовой, «"Синтетика" — это не фантастика, а наша сегодняшняя действительность. Случай Алены Андроновой вскрыл системную проблему, с которой сегодня могут столкнуться тысячи людей, чьи голоса и изображения становятся сырьем для нейросетей. Наш фильм — это художественное осмысление этой новой реальности».

В картине также сыграли Александр Лазарев-младший и Павел Баршак. Премьера запланирована на 2026 год. «‎Для нас "Синтетика" — это история о вневременной ценности человеческих отношений на фоне пластиковых идей, смыслов, синтезированного искусства. Основная идея нашего проекта — в том, чтобы противопоставить "живое" и "искусственное", и наглядно оставить выбор за зрителем», — говорит продюсер Анастасия Перова.
