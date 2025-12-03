Алексей Серебряков, Денис Косиков и Ксения Трейстер сыграли в адаптации «Вегетации» Алексея Иванова

По словам Максима Свешникова, «сама история сразу предполагала вопросы: а как это возможно? Как это возможно все поставить и снять, как это будет выглядеть – с учетом принятого нами решения снимать все полностью на пленку. Мы сделали это для того, чтобы полностью погрузить зрителя в этот постапокалиптический, футуристический мир и как можно сильнее приблизить его к реальности. Мы использовали настоящую лесозаготовительную технику, переделанную под наши задачи – это создавало атмосферу, работающую на естественную актерскую игру. И помогало получить на 80-90% финально снятый кадр. Это был очень сложный и очень интересный процесс».
События разворачиваются в России недалекого будущего. На Урале разросся «селератный» лес, главная особенность которого — ускоренный рост. Это сырье для производства нового вида топлива, «бризола». Кроме легальной лесозаготовки, процветает и лесное браконьерство. Бригады лесорубов, которые получают путевки для работы в лесу, должны истреблять «чумоходов» — обезумевшую, потерявшую контроль старую технику, которая теперь защищает лес от людей. Но на самом деле лесные браконьеры охотятся не за чумоходами, а за «вожаками» — особыми деревьями, чья древесина высоко ценится на черном рынке. Для того, чтобы отличить вожаков от обычных деревьев бригаде требуется «бродяга» — человек с особым чутьем.
Типалов (Серебряков) — самый известный из бригадиров. Но его бродяга уходит, это его последняя командировка. Типалову удается быстро найти нового — Харлея (Дмитрий Чеботарев). Он к тому же знает, где найти делянку, на которой растет не один, а сразу сотни вожаков. Это огромные деньги. Типалов готов выходить немедленно, но его новый бродяга пропадает. Тогда Типалов решает идти без него, тем более что у него есть план местности. За ним увязывается отчаянная племянница Маринка (Трейстер), которая тоже мечтает стать бригадиром. Влюбленный в нее Серега Башенин (Косиков) решает догнать бригаду Типалова и показать Маринке, что он тоже может быть диким лесорубом, а не только скучным сотрудником топливного комбината. Сергей уверен, что ему поможет в этом его брат-близнец Митя, который неожиданно появился на пороге и у которого обнаруживаются способности бродяги. Вот только оказывается, что Маринке больше по душе Митя, а не Серега. Хотя оба они понятия не имеют, что Митя на самом деле не совсем человек. «С большим уважением, симпатией и интересом отношусь к тому, что пишет Алексей Иванов – этот его роман обязателен к прочтению. Это фэнтези, и реализация сериала в этом жанре предполагает наличие богатой фантазии у его создателей – надеюсь, что нам ее хватило. При работе с плёнкой у артиста нет возможности сниматься по 10 дублей – мы заходили в кадр и старались сделать все с первого-второго раза», — говорит Алексей Серебряков.
«В этом произведении Алексея Иванова многое опирается на взаимоотношения между людьми и их восприятие мира. И это главное, что отличает моих персонажей. У этих двух людей, невероятно похожих друг на друга – разный взгляд на мир, разные реакции на конфликты. Мне очень понравилось сниматься на пленку: это и большая ответственность, с одной стороны, но и много репетиций и возможности разбирать материал – с другой», — поделился Денис Косиков.
Роман Алексея Иванова вышел в конце ноября 2024 года и сразу попал в ТОП-10 Forbes по итогам продаж за весь год. На сегодняшний день новое произведение популярного писателя прочитали 150 тысяч человек. Туристы устремились на Южный Урал, чтобы увидеть места действия «Вегетации». Иванов очень точно сверяет сюжет с конкретной географией местности. Основные локации романа отражены в ивановском путеводителе «Железный пояс». Жители Челябинской области считают, что роман и будущий сериал существенно повлияют на увеличение туристического потока в регион. В мае «Комсомольская правда» наградила Иванова и его роман за вклад в развитие Челябинской области.
