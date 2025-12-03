Кино-Театр.Ру
Евгений Сангаджиев адаптирует для кино «Альтернативу» Александра Журавского

3 декабря
2025 год

3 декабря 2025
Режиссер Евгений Сангаджиев поставит шпионский боевик по книге Александра Журавского «Альтернатива». Об этом стало известно на питчинге «иных», который Фонд кино в настоящий момент проводит в Министерстве культуры РФ.

фото: fond-kino.ru

События картины от компании INEY Production развернутся в недалеком будущем, в котором глобальные нейросети установили полный контроль над безопасностью государств. Зрителям расскажут историю бывшего офицера спецназа. Герой попытается предотвратить провокацию, способную вызвать мировой конфликт – ведь для системы он «невидимка», всего лишь сбой в алгоритме программы.

Соавтор сценария и продюсер Андрей Золотарев пообещал историю в духе киносерии о Джейсоне Борне. Создатели планируют позвать на ключевые роли Петра Федорова и Арми Хаммера, Сангаджиев также заявлен в дримкасте.
№ 1
Тульский парень   3.12.2025 - 15:18
Смотреть в будущее нужно. Лучше, чем постоянно на 80 лет назад. читать далее>>
питчингФонд кино
персоны
Андрей ЗолотаревЕвгений СангаджиевПётр Фёдоров (младший)Арми Хаммер

