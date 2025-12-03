Евгений Сангаджиев адаптирует для кино «Альтернативу» Александра Журавского

Режиссер Евгений Сангаджиев
поставит шпионский боевик по книге Александра Журавского «Альтернатива». Об этом стало известно
на питчинге «иных», который Фонд кино в настоящий момент проводит в Министерстве культуры РФ.
События картины от компании INEY Production развернутся в недалеком будущем, в котором глобальные нейросети установили полный контроль над безопасностью государств. Зрителям расскажут историю бывшего офицера спецназа. Герой попытается предотвратить провокацию, способную вызвать мировой конфликт – ведь для системы он «невидимка», всего лишь сбой в алгоритме программы.
Соавтор сценария и продюсер Андрей Золотарев
пообещал историю в духе киносерии о Джейсоне Борне. Создатели планируют позвать на ключевые роли Петра Федорова
и Арми Хаммера
, Сангаджиев также заявлен в дримкасте.
