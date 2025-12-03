Кино-Театр.Ру
Не стало Ксении Качалиной

3 декабря
2025 год

3 декабря 2025
На 55 году жизни не стало бывшей жены Михаила Ефремова, советской и российской актрисы Ксении Качалиной. Печальную новость сообщил ТАСС со ссылкой на Алексея Аграновича.

Не стало Ксении Качалиной
фото: super.ru

«Ксения Качалина умерла. Мы недолго учились вместе, мы дружили потом некоторое время... Она была умнее и слабее времени одновременно. Это было ее и не ее время», — цитирует агентство актера и режиссера.

Оксана Михайловна Качалина родилась 3 мая 1971-го в Саратове. Училась два года на актерском факультете в Саратовской консерватории имени Собинова, затем, в 1995-м, окончила ВГИК. Выпускница мастерской Сергея Соловьева и Валерия Рубинчика. Дебютировала в кино, воплотив образ Риты в драме своего мастера Валерия Рубинчика «Нелюбовь», вышедшей в 1991-м. Всего за свою непродолжительную жизнь сыграла 18 ролей в фильмах и сериалах. Самые заметные среди них — «Над темной водой» Дмитрия Месхиева, «Дикая любовь» Вилена Новака, «Три сестры» Сергея Соловьева, «Тот, кто нежнее» Абая Карпыкова, «Романовы. Венценосная семья» и «В круге первом» Глеба Панфилова. Лауреат «Кинотавра», «Созвездия» и приза за лучшую женскую роль МКФ в Таормине.
персоны
Алексей АграновичМихаил ЕфремовАбай КарпыковКсения КачалинаДмитрий МесхиевВилен НовакГлеб ПанфиловВалерий РубинчикСергей Соловьёв
фильмы
В круге первомДикая любовьНад тёмной водойНелюбовьРомановы. Венценосная семьяТот, кто нежнееТри сестры

с Ефремовым
Не стало Ксении Качалиной фотографии
«Романовы. Венценосная семья»
Не стало Ксении Качалиной фотографии
Скорбим

Ксения Качалина
2 декабря ушла из жизни актриса Ксения Качалина.
Дзамболат Царгасов
1 декабря ушёл из жизни актёр Дзамболат Царгасов.

