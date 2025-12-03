Не стало Ксении Качалиной

На 55 году жизни не стало бывшей жены Михаила Ефремова
, советской и российской актрисы Ксении Качалиной
. Печальную новость сообщил ТАСС
со ссылкой на Алексея Аграновича
.
«Ксения Качалина умерла. Мы недолго учились вместе, мы дружили потом некоторое время... Она была умнее и слабее времени одновременно. Это было ее и не ее время», —
цитирует агентство актера и режиссера.
Оксана Михайловна Качалина
родилась 3 мая 1971-го в Саратове. Училась два года на актерском факультете в Саратовской консерватории имени Собинова, затем, в 1995-м, окончила ВГИК. Выпускница мастерской Сергея Соловьева
и Валерия Рубинчика
. Дебютировала в кино, воплотив образ Риты в драме своего мастера Валерия Рубинчика «Нелюбовь
», вышедшей в 1991-м. Всего за свою непродолжительную жизнь сыграла 18 ролей в фильмах и сериалах. Самые заметные среди них — «Над темной водой
» Дмитрия Месхиева
, «Дикая любовь
» Вилена Новака
, «Три сестры
» Сергея Соловьева, «Тот, кто нежнее
» Абая Карпыкова
, «Романовы. Венценосная семья
» и «В круге первом
» Глеба Панфилова
. Лауреат «Кинотавра», «Созвездия» и приза за лучшую женскую роль МКФ в Таормине.
