Рузиль Минекаев попадет на съемки «Белого солнца пустыни»

Карен Оганесян
снимет приключенческий байопик «Госпожа Удача» о создании легендарной советской картины «Белое солнце пустыни
». Данный проект представила компания «Карго Фильм» на питчинге
Лента поведает историю молодого Яши Удальцова (Рузиль Минекаев
), скрывшегося от преследования и наказания на съемочной площадке шедевра Владимира Мотыля
. В кадре появятся Павел Луспекаев
(Сергей Марин
), Анатолий Кузнецов
(Никита Ефремов
), Владимир Мотыль (Павел Деревянко
) и персонаж в исполнении Анастасии Талызиной
.
За сценарий отвечают Олег Погодин
и Дмитрий Ланчихин
. Создатели ожидают, что задуманный ими эскапистский аттракцион сможет привлечь в кинотеатры людей разных возрастов. «Атмосфера кино» планирует выпустить фильм в прокат осенью 2027 года.
