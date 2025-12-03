Кино-Театр.Ру
Рузиль Минекаев попадет на съемки «Белого солнца пустыни»

3 декабря
2025 год

3 декабря 2025
Карен Оганесян снимет приключенческий байопик «Госпожа Удача» о создании легендарной советской картины «Белое солнце пустыни». Данный проект представила компания «Карго Фильм» на питчинге национальных фильмов, производство которых осуществляется иными организациями кинематографии, не являющимися лидерами отечественного кинопроизводства.

Рузиль Минекаев попадет на съемки «Белого солнца пустыни»
фото: fond-kino.ru

Лента поведает историю молодого Яши Удальцова (Рузиль Минекаев), скрывшегося от преследования и наказания на съемочной площадке шедевра Владимира Мотыля. В кадре появятся Павел Луспекаев (Сергей Марин), Анатолий Кузнецов (Никита Ефремов), Владимир Мотыль (Павел Деревянко) и персонаж в исполнении Анастасии Талызиной.

За сценарий отвечают Олег Погодин и Дмитрий Ланчихин. Создатели ожидают, что задуманный ими эскапистский аттракцион сможет привлечь в кинотеатры людей разных возрастов. «Атмосфера кино» планирует выпустить фильм в прокат осенью 2027 года.
