Тренер Владимира Путина по дзюдо станет главным героем спортивной драмы «Мастер»

В России снимут спортивную драму «Мастер», посвященную Анатолию Рахлину
— тренеру по дзюдо и личному наставнику президента Владимира Путина. О картине Вазгена Каграманяна
рассказали представители компании «Оракул» на питчинге
«иных».
Титульную роль сыграет Даниил Воробьев
. Продюсер Владимир Маслов
отметил, что из-за того, что актеру предстоит воплотить образ Рахлина в нескольких временных эпохах, для съемок понадобится сложный пластический грим. По стилю лента будет похожа на фильмы «Роднина
», «Тренер
», «Гений дзюдо
» и «Дангал».
Администрация президента уже ознакомилась со сценарием Андрея Житкова
. За дистрибуцию отвечает компания «Централ Партнершип».
