Тренер Владимира Путина по дзюдо станет главным героем спортивной драмы «Мастер»

3 декабря
2025 год

3 декабря 2025
В России снимут спортивную драму «Мастер», посвященную Анатолию Рахлину — тренеру по дзюдо и личному наставнику президента Владимира Путина. О картине Вазгена Каграманяна рассказали представители компании «Оракул» на питчинге «иных».

Тренер Владимира Путина по дзюдо станет главным героем спортивной драмы «Мастер»
фото: fond-kino.ru

Титульную роль сыграет Даниил Воробьев. Продюсер Владимир Маслов отметил, что из-за того, что актеру предстоит воплотить образ Рахлина в нескольких временных эпохах, для съемок понадобится сложный пластический грим. По стилю лента будет похожа на фильмы «Роднина», «Тренер», «Гений дзюдо» и «Дангал».

Администрация президента уже ознакомилась со сценарием Андрея Житкова. За дистрибуцию отвечает компания «Централ Партнершип».
