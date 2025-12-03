Кино-Театр.Ру
Басте посвятят музыкальный байопик

3 декабря
2025 год

Новости кино >>
3 декабря 2025
Василий Вакуленко обзаведется личным байопиком. О будущем музыкальном фильме «Баста. Начало игры» на питчинге «иных» рассказала «Кинокомпания Темп».

фото: fond-kino.ru

События ленты развернутся в Ростове начала нулевых, где рэпер искал свой голос, сталкиваясь с недоверием и враждебно настроенными конкурентами.

За постановку и сценарий отвечает Стас Иванов. В настоящий момент создатели проводят кастинг. Продюсер Тимур Вайнштейн заинтриговал заявлением о том, что молодого Басту воплотит юная звезда российского кино.
обсуждение >>
№ 1
Yanina Sokolova   3.12.2025 - 19:55
Пошли по накатанной дорожке уже вперёд за Руки-Вверх. Даже смотреть не буду. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
