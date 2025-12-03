Басте посвятят музыкальный байопик

Василий Вакуленко
обзаведется личным байопиком. О будущем музыкальном фильме «Баста. Начало игры» на питчинге
«иных» рассказала «Кинокомпания Темп».
События ленты развернутся в Ростове начала нулевых, где рэпер искал свой голос, сталкиваясь с недоверием и враждебно настроенными конкурентами.
За постановку и сценарий отвечает Стас Иванов
. В настоящий момент создатели проводят кастинг. Продюсер Тимур Вайнштейн
заинтриговал заявлением о том, что молодого Басту
воплотит юная звезда российского кино.
