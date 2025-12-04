Кино-Театр.Ру
По семейным обстоятельствам: свежий ролик аниме «Дневник разных стран»

4 декабря
2025 год

4 декабря 2025
До премьеры «Дневника разных стран» остается всего месяц: психологическая драма стартует 4 января на японском ТВ и Amazon Prime. В новом видео звучит опенинг Sonare в исполнении певицы и композиторки TOMOOГород»). На постере — главные героини у письменного стола и книжных полок, расположенных будто среди пустыни: образ подчеркивает мотив одиночества и неожиданной близости между ними. За производство отвечает студия ShukaТетрадь дружбы Нацумэ», «Четверо братьев Юдзуки»).


После гибели родителей в автокатастрофе девятиклассница Аса Такуми сталкивается с безразличием родственников: на похоронах они обсуждают неуместные подробности и пытаются спихнуть ответственность за девушку друг на друга. Писательница Макио Кодай, привыкшая к тишине и уединению, внезапно решает оформить опеку над племянницей, несмотря на отсутствие опыта и сомнения в собственных силах. Замкнутая и неуверенная в бытовых взаимодействиях, она поначалу с трудом находит подход к Асе. Та, в свою очередь, видит в тете чудаковатую взрослую, преисполненную юношеского максимализма. Постепенно обе принимают новое положение вещей, а их совместная жизнь начинает складываться во что-то большее, чем просто соседство.

Читать «Брошенный кролик» — трогательное аниме о родительстве
К основному составу сэйю присоединилась Саяка Охара (Элси Кримсон из «Нулевого Эдема», Касэн Тосу из «Моего домашнего героя»). Она озвучивает Минори — (покойную) старшую сестру, много лет подавлявшую Макио. По словам актрисы, «за спокойным течением этой истории скрывается что-то жгучее; порой она заставляет плакать вместе с героями, переживать и мучиться, а затем оставляет внутри болезненный ожог».

По семейным обстоятельствам: свежий ролик аниме «Дневник разных стран»

Аниме основано на дзёсэй-манге Томоко Ямаситы, публиковавшейся в журнале FEEL YOUNG с 2017-го по 2023-й. В июне прошлого года вышла игровая экранизация «Дневник другой страны».

Хотите больше новостей и обзоров аниме — подписывайтесь на «Покебол с предсказанием». Например, там вы можете прочитать историю группы Ling Tosite Sigure, чьи песни звучат во многих хитах, или интервью с талантливой художницей дзёсэй-манги Матико Кё.
