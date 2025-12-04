По семейным обстоятельствам: свежий ролик аниме «Дневник разных стран»

До премьеры «Дневника разных стран
» остается всего месяц: психологическая драма стартует 4 января на японском ТВ и Amazon Prime
. В новом видео звучит опенинг Sonare
в исполнении певицы и композиторки TOMOO
(«Город
»). На постере
— главные героини у письменного стола и книжных полок, расположенных будто среди пустыни: образ подчеркивает мотив одиночества и неожиданной близости между ними. За производство отвечает студия Shuka
(«Тетрадь дружбы Нацумэ
», «Четверо братьев Юдзуки
»).
После гибели родителей в автокатастрофе девятиклассница Аса Такуми сталкивается с безразличием родственников: на похоронах они обсуждают неуместные подробности и пытаются спихнуть ответственность за девушку друг на друга. Писательница Макио Кодай, привыкшая к тишине и уединению, внезапно решает оформить опеку над племянницей, несмотря на отсутствие опыта и сомнения в собственных силах. Замкнутая и неуверенная в бытовых взаимодействиях, она поначалу с трудом находит подход к Асе. Та, в свою очередь, видит в тете чудаковатую взрослую, преисполненную юношеского максимализма. Постепенно обе принимают новое положение вещей, а их совместная жизнь начинает складываться во что-то большее, чем просто соседство.
Читать
«Брошенный кролик» — трогательное аниме о родительстве
К основному составу
сэйю присоединилась Саяка Охара
(Элси Кримсон
из «Нулевого Эдема
», Касэн Тосу
из «Моего домашнего героя
»). Она озвучивает Минори — (покойную) старшую сестру, много лет подавлявшую Макио. По словам актрисы, «за спокойным течением этой истории скрывается что-то жгучее; порой она заставляет плакать вместе с героями, переживать и мучиться, а затем оставляет внутри болезненный ожог
».
Аниме основано на дзёсэй
-манге Томоко Ямаситы
, публиковавшейся в журнале FEEL YOUNG
с 2017-го по 2023-й. В июне прошлого года вышла игровая экранизация «Дневник другой страны
».
