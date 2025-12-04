Елена Подкаминская, Юрий Чурсин и Таисья Калинина снялись в темном фэнтези «Очарованные»

что почитать?

Новости кино Телепремьера сериала «Подслушано в Рыбинске» с Трибунцевым и Минекаевым состоится 8 декабря Иронический детектив можно будет посмотреть на НТВ

Интервью Катерина Шпица: «Бывает простота, которая просто необходима человеку» Актриса — о «Полярном», выборе ролей и ностальгии по 90-м

Обзор сериалов Московская Игра престолов: как в столице снимают экранизацию «Тайного города» Репортаж со съемочной площадки

Главная тема Я видел дьявола: мистические фильмы из Южной Кореи, которые вас удивят На родине «Игры в кальмара» есть альтернатива и «Вию», и «Аркейну»

Новости кино Телепремьера 25-го сезона «Тайн следствия» с Анной Ковальчук состоится 8 декабря А на платформе «Смотрим» вышел короткометражный фильм о сериале

Обзор сериалов Дело врачей: «Хирург» Сергей Гилев между тюрьмой и семьей Сериал, получивший титул самого ожидаемого проекта на фестивале «Пилот»