Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Деконструкция «Предел риска»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Елена Подкаминская, Юрий Чурсин и Таисья Калинина снялись в темном фэнтези «Очарованные»

4 декабря
2025 год

Новости кино >>
4 декабря 2025
Елена Подкаминская, Юрий Чурсин и Таисья Калинина снялись в темном фэнтези «Очарованные». Таинственная история о взрослении, мечтах и страхах выйдет на Кинопоиске в 2026 году, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра. Производством проекта занимаются «МВ-Фильм» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ») и Плюс Студия.

Елена Подкаминская, Юрий Чурсин и Таисья Калинина снялись в темном фэнтези «Очарованные»
фото: пресс-служба Кинопоиска


Отмечается, что новый проект обращается к традиционным фольклорным сюжетам, переосмысляет их и заново открывает широкой аудитории. «Очарованные» — это насыщенное метафорами и современными смыслами темное фэнтези, в котором дочери колдуньи предстоит открыть в себе волшебные способности, чтобы вернуть к жизни сестру. Зрителям обещают приключение в стилизованной эстетике начала XX века с элементами детектива, роуд-муви и психологической драмы. Полное тайн и опасностей путешествие, которое по сюжету предстоит совершить героям-подросткам, будет не только вглубь леса в погоне за спасительной живой водой, но и вглубь себя — за ответами на вопросы, которые так непросто себе задавать: о дружбе и зависти, первой любви и предательстве, поиске и принятии себя.

Действие сериала разворачивается в тихом городке Искры, где люди даже не подозревают о соседстве с потусторонними силами. В центре истории две сестры-колдуньи. Они двойняшки, но очень разные. Для отличницы Златы судьба предрешена — она унаследует от матери роль хранительницы границы между мирами людей и теней. А Марья не знает, кем ей быть и просто так зубрить заклинания не хочет, а мечтает жить полную общения человеческую жизнь. Но все резко меняется, когда Марья открывает портал в Мир теней на Калиновом мосту из желания выиграть спор у заносчивой Сони — приемной дочери мэра города. В попытке это исправить, Злата погибает, и теперь у Марьи есть 9 дней, чтобы найти живую воду и спасти сестру.

Таисья Калинина сыграла Марью, Даяна Гудз — Злату, Мария Давитая воплотила образ Сони, Влад Прохоров — Ивана, а Максим Осинцев сыграл Кузьму. Также в проекте участвуют Елена Подкаминская в роли Ядвиги, Юрий Чурсин в образе Кощея, Даниил Воробьев, сыгравший Верлиоку, Яна Сексте в роли Домовой, Евгений Перевалов в роли Моховика, Владислав Тирон в роли журналиста Свистунова-Наждачного, Софья Воронцова в роли Кнопки и многие другие.

Елена Подкаминская, Юрий Чурсин и Таисья Калинина снялись в темном фэнтези «Очарованные»
фото: пресс-служба Кинопоиска

Продюсируют проект Марина Жигалова, Михаил Китаев и Дарья Капля. Режиссером выступил Илья Шеховцов. Оператором-постановщиком значится Геннадий Успангалиев.

«"Очарованные" — это история взросления, которая помогает подросткам найти себя в мире. Собственно для этого когда-то много веков назад, на заре нашей культуры, и появились на свет сказки. Здесь есть элемент личной рефлексии, и вообще частичка любого из нас, потому что сказки универсальны и адресованы каждому, независимо от возраста, пола, социального статуса и так далее. Я решил снять историю в жанре young adult, чтобы поговорить в ней про детские травмы и буллинг, про взаимоотношения с родителями и первую любовь, про прощение и принятие», — отмечает режиссер.

В сериале задействована команда художников, работавших, в том числе над франшизой «Последний богатырь», фильмами «Легенда о Коловрате», «Он — дракон» и другими картинами в фэнтезийной эстетике. Съемки сериала «Очарованные» прошли в Санкт-Петербурге и в Ленинградской области, во дворцах и исторических дачах на берегу Финского залива, а также в Выборге и Москве, в частности на территории кинопарка «Москино».

«Мы очень вдохновлены тем, как история ожила на экране: во всей своей многогранности и, одновременно, простоте, с любовью к деталям, с уважением к персонажам, с юмором, уютом, с вниманием к атмосфере, наполнению кадра. Эта картина буквально наполнена лучами света, искренностью и, что очень важно, честностью с самими собой. Благодаря усилиям Ильи Шеховцова, Геннадия Успангалиева, Леонида Карпова, Марины Ананьевой и всей творческой команды нам предстоит пережить уникальный опыт — путешествие с героями в загадочном мире, напоминающем полотна Васнецова», — добавила продюсер Дарья Капля.
версия для печати

Самое интересное

тизер: «Жить жизнь-2». Тизер №2 >>
«Жить жизнь-2». Тизер
"Он - дракон"
"Последний богатырь"
«Жить жизнь». Тизер
«Легенда о Коловрате»

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Гарик Харламов поселился в Белогорье в фильме «Последний богатырь. Колобок»
20-летняя Таисья Калинина и 18-летний Тимофей Кочнев сыграли свадьбу в русском стиле
«Последний богатырь»: Куда завели Disney неведомые дорожки?
Дальнобойщики и волшебная пыль: дебютные проекты на питчинге в Министерстве культуры в 2025 году
В этот раз все будет иначе: авторское и экспериментальное кино на питчинге Министерства культуры в 2025 году
«Соловей против Муромца»: продолжение «Богатырианы» или новая версия «железного человека»?
«Этерна»: Восстановление исторической справедливости
«Этерна. Часть первая»: Игра в гардемарина
Поиск по меткам
Кинопоиск
персоны
Марина АнаньеваДаниил ВоробьёвСофья ВоронцоваДаяна ГудзМария ДавитаяМарина ЖигаловаТаисья КалининаДарья КапляЛеонид КарповМихаил КитаевМаксим ОсинцевЕвгений ПереваловЕлена ПодкаминскаяВлад ПрохоровЯна СекстеВладислав ТиронГеннадий УспангалиевЮрий ЧурсинИлья Шеховцов
фильмы
Легенда о КоловратеОн – драконОчарованныеПоследний богатырь

фотографии >>
Елена Подкаминская, Юрий Чурсин и Таисья Калинина снялись в темном фэнтези «Очарованные» фотографии
Елена Подкаминская, Юрий Чурсин и Таисья Калинина снялись в темном фэнтези «Очарованные» фотографии
Елена Подкаминская, Юрий Чурсин и Таисья Калинина снялись в темном фэнтези «Очарованные» фотографии
Елена Подкаминская, Юрий Чурсин и Таисья Калинина снялись в темном фэнтези «Очарованные» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Деконструкция «Предел риска»

Скорбим

Ксения Качалина
2 декабря ушла из жизни актриса Ксения Качалина.
Дзамболат Царгасов
1 декабря ушёл из жизни актёр Дзамболат Царгасов.
Даврон Надыров
30 ноября ушёл из жизни оператор Даврон Надыров.

День рождения >>

Даниил Белых
Сергей Бызгу
Григорий Гладий
Демис Карибидис
Тыну Карк
Андрей Подошьян
Николай Сергеев
Николай Симонов
Геннадий Ченцов
Джефф Бриджес
Хорст Бухгольц
Энтони ДеСандо
Дина Дурбин
Ронни Корбетт
Мариса Томей
Жерар Филип
все родившиеся 4 декабря >>

Афиша кино >>

Роман с того света
комедия, научная фантастика
Россия, 2024
Мышиный переполох
комедия, семейное кино
Норвегия, 2025
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
боевик, приключения, триллер, фэнтези, экранизация
Япония, 2025
Метод исключения
чёрная комедия, экранизация
Южная Корея, 2025
Шальная императрица
комедия, приключения
Россия, 2025
Выживший
драма, триллер, фильм-катастрофа, экранизация
США, 2025
Звук падения
драма
Германия, 2025
Крипер
мистика, фильм ужасов
Канада, США, 2025
Волчок
комедия, приключения
Россия, 2025
Семьянин
комедия, семейное кино
Россия, 2025
Человек-слон
биография, драма
Великобритания, США, 1980
Есть только МиГ
военный фильм, драма, комедия
Россия, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?