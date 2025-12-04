Елена Подкаминская, Юрий Чурсин и Таисья Калинина снялись в темном фэнтези «Очарованные». Таинственная история о взрослении, мечтах и страхах выйдет на Кинопоиске в 2026 году, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра. Производством проекта занимаются «МВ-Фильм» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ») и Плюс Студия.
фото: пресс-служба Кинопоиска
Отмечается, что новый проект обращается к традиционным фольклорным сюжетам, переосмысляет их и заново открывает широкой аудитории. «Очарованные» — это насыщенное метафорами и современными смыслами темное фэнтези, в котором дочери колдуньи предстоит открыть в себе волшебные способности, чтобы вернуть к жизни сестру. Зрителям обещают приключение в стилизованной эстетике начала XX века с элементами детектива, роуд-муви и психологической драмы. Полное тайн и опасностей путешествие, которое по сюжету предстоит совершить героям-подросткам, будет не только вглубь леса в погоне за спасительной живой водой, но и вглубь себя — за ответами на вопросы, которые так непросто себе задавать: о дружбе и зависти, первой любви и предательстве, поиске и принятии себя.
Действие сериала разворачивается в тихом городке Искры, где люди даже не подозревают о соседстве с потусторонними силами. В центре истории две сестры-колдуньи. Они двойняшки, но очень разные. Для отличницы Златы судьба предрешена — она унаследует от матери роль хранительницы границы между мирами людей и теней. А Марья не знает, кем ей быть и просто так зубрить заклинания не хочет, а мечтает жить полную общения человеческую жизнь. Но все резко меняется, когда Марья открывает портал в Мир теней на Калиновом мосту из желания выиграть спор у заносчивой Сони — приемной дочери мэра города. В попытке это исправить, Злата погибает, и теперь у Марьи есть 9 дней, чтобы найти живую воду и спасти сестру.
«"Очарованные" — это история взросления, которая помогает подросткам найти себя в мире. Собственно для этого когда-то много веков назад, на заре нашей культуры, и появились на свет сказки. Здесь есть элемент личной рефлексии, и вообще частичка любого из нас, потому что сказки универсальны и адресованы каждому, независимо от возраста, пола, социального статуса и так далее. Я решил снять историю в жанре young adult, чтобы поговорить в ней про детские травмы и буллинг, про взаимоотношения с родителями и первую любовь, про прощение и принятие», — отмечает режиссер.
В сериале задействована команда художников, работавших, в том числе над франшизой «Последний богатырь», фильмами «Легенда о Коловрате», «Он — дракон» и другими картинами в фэнтезийной эстетике. Съемки сериала «Очарованные» прошли в Санкт-Петербурге и в Ленинградской области, во дворцах и исторических дачах на берегу Финского залива, а также в Выборге и Москве, в частности на территории кинопарка «Москино».
«Мы очень вдохновлены тем, как история ожила на экране: во всей своей многогранности и, одновременно, простоте, с любовью к деталям, с уважением к персонажам, с юмором, уютом, с вниманием к атмосфере, наполнению кадра. Эта картина буквально наполнена лучами света, искренностью и, что очень важно, честностью с самими собой. Благодаря усилиям Ильи Шеховцова, Геннадия Успангалиева, Леонида Карпова, Марины Ананьевой и всей творческой команды нам предстоит пережить уникальный опыт — путешествие с героями в загадочном мире, напоминающем полотна Васнецова», — добавила продюсер Дарья Капля.
обсуждение >>