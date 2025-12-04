Фестиваль российского кино «Окно в Европу» объявил даты проведения в 2026 году. 34-й смотр пройдет с 4 по 9 августа, традиционно в Выборге, сообщает пресс-служба мероприятия.
фото: Геннадий Авраменко, пресс-служба фестиваля «Окно в Европу»
Фестиваль российского кино включает в себя три конкурсные программы — игровую, документальную и анимационную. Важная особенность фестиваля — зрительское голосование «Выборгский счет». Благодаря ему фильмы в Выборге оценивают не только авторитетное жюри и кинокритическое сообщество, но и зрители. По итогам открытого голосования зрительский фаворит получает специальный приз — «Золотую ладью».
Фестиваль российского кино проводится ежегодно с 1993 года. Его учредителями являются Правительство Ленинградской области, Русско-Европейская киноассоциация (РЕКА) при поддержке Министерства культуры РФ.
