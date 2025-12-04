Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Фестиваль российского кино «Окно в Европу» объявил даты проведения

4 декабря
2025 год

Новости кино >>
4 декабря 2025
Фестиваль российского кино «Окно в Европу» объявил даты проведения в 2026 году. 34-й смотр пройдет с 4 по 9 августа, традиционно в Выборге, сообщает пресс-служба мероприятия.

Фестиваль российского кино «Окно в Европу» объявил даты проведения
фото: Геннадий Авраменко, пресс-служба фестиваля «Окно в Европу»

Фестиваль российского кино включает в себя три конкурсные программы — игровую, документальную и анимационную. Важная особенность фестиваля — зрительское голосование «Выборгский счет». Благодаря ему фильмы в Выборге оценивают не только авторитетное жюри и кинокритическое сообщество, но и зрители. По итогам открытого голосования зрительский фаворит получает специальный приз — «Золотую ладью».

Фестиваль российского кино проводится ежегодно с 1993 года. Его учредителями являются Правительство Ленинградской области, Русско-Европейская киноассоциация (РЕКА) при поддержке Министерства культуры РФ.

Обладателем главного приза конкурса игрового кино в 2025 году стала лента «День рождения Сидни Люмета».
версия для печати

обсуждение >>
№ 1
Мечта о жевательной резинке   4.12.2025 - 15:44
Уважаю фестиваль за то, что там не только жюри решает, а зрители тоже могут голос подать — так честно и демократично. Каждый год жду программу с нетерпением, особенно анимацию — частенько там такие шедевры... читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Кино дает надежду: «День рождения Сидни Люмета» — обладатель гран-при фестиваля «Окно в Европу»
Харизма, криминал, душевность: что показали на кинофестивале «Окно в Европу»
Фильм «День рождения Сидни Люмета» Рауля Гейдарова получил главный приз фестиваля «Окно в Европу»
Фильмы с Евгением Цыгановым, Юлией Снигирь и Светланой Ходченковой вошли в конкурс кинофестиваля «Окно в Европу»
фильмы
День рождения Сидни Люмета

анонс

Скорбим

Ксения Качалина
2 декабря ушла из жизни актриса Ксения Качалина.
Дзамболат Царгасов
1 декабря ушёл из жизни актёр Дзамболат Царгасов.
Даврон Надыров
30 ноября ушёл из жизни оператор Даврон Надыров.

День рождения >>

Даниил Белых
Сергей Бызгу
Григорий Гладий
Демис Карибидис
Тыну Карк
Андрей Подошьян
Николай Сергеев
Николай Симонов
Геннадий Ченцов
Джефф Бриджес
Хорст Бухгольц
Энтони ДеСандо
Дина Дурбин
Ронни Корбетт
Мариса Томей
Жерар Филип
все родившиеся 4 декабря >>

Афиша кино >>

Роман с того света
комедия, научная фантастика
Россия, 2024
Мышиный переполох
комедия, семейное кино
Норвегия, 2025
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
боевик, приключения, триллер, фэнтези, экранизация
Япония, 2025
Метод исключения
чёрная комедия, экранизация
Южная Корея, 2025
Шальная императрица
комедия, приключения
Россия, 2025
Волчок
комедия, приключения
Россия, 2025
Выживший
драма, триллер, фильм-катастрофа, экранизация
США, 2025
Звук падения
драма
Германия, 2025
Крипер
мистика, фильм ужасов
Канада, США, 2025
Семьянин
комедия, семейное кино
Россия, 2025
Человек-слон
биография, драма
Великобритания, США, 1980
Есть только МиГ
военный фильм, драма, комедия
Россия, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram