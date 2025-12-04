Кино-Театр.Ру
«Карта желаний» Надежды Лумповой начнет сбываться 1 января

4 декабря
2025 год

Новости кино >>
4 декабря 2025
В первый день нового года в Okko выйдет 8-серийная комедия «Карта желаний» с Надеждой Лумповой в главной роли. В проекте производства компаний «Место силы» и Originals Production также задействованы Дарья Руденок, Илья Лыков, Ольга Кузьмина, Денис Власенко, Андрей Пынзару, Ольга Хохлова и другие, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра.



По сюжету к тридцати годам Олеся (Надежда Лумпова) уже ответила на два извечных вопроса: «Кто виноват? — все!» и «Что делать? — мстить». Мстить своему жениху-душниле (Илья Лыков), коллегам-занудам, маме, постоянно требующей внуков, и вообще всем, кто бесит. А бесят ― все. По совету лучшей подруги Фаи (Дарья Руденок) Олеся подключилась к психологическому марафону «Карта желаний» и отвела душу, придумав для каждого страшную месть. И вроде бы уже отлегло… Но внезапно желания начинают исполняться. И вот лучшая подруга с идеальной фигурой набирает лишний вес, беспомощный коллега бегает по офису со степлером в мягком месте, а любимая мама на седьмом десятке ждёт ребёнка. И это только начало! Впереди самое изощренное наказание, которое она приготовила для своего жениха. Олеся в шоке и понимает, что нужно остановить проклятую карту желаний.

Режиссером-постановщиком и креативным продюсером комедийного сериала выступила Оксана Мафагел. Авторами сценария значатся Оксана Мафагел, Вячеслав Шмидт, Александр Маркин и Екатерина Герм-Уварова.

«Карта желаний» Надежды Лумповой начнет сбываться 1 января
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko

Как отмечает пресс-служба Okko, сериал «Карта желаний» поднимает тему сложности построения социальных связей. Главная героиня не может найти свое место в обществе и находится в конфликте со всем окружением. Но когда ее тайные желания начинают сбываться, ей удается переосмыслить свои отношения с близкими. За фантастической комедийной историей кроется глубокая мысль, что зачастую проблему нужно искать в себе, а чтобы наладить отношения с окружающими, необходимо разрешить свои внутренние конфликты.
Поиск по меткам
ОККО
персоны
Денис ВласенкоЕкатерина Герм-УвароваОльга КузьминаНадежда ЛумповаИлья ЛыковАлександр Маркин (II)Оксана МафагелАндрей ПынзаруДарья РуденокОльга ХохловаВячеслав Шмидт
фильмы
Карта желаний

