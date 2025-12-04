«Карта желаний» Надежды Лумповой начнет сбываться 1 января

По сюжету к тридцати годам Олеся (Надежда Лумпова) уже ответила на два извечных вопроса: «Кто виноват? — все!» и «Что делать? — мстить». Мстить своему жениху-душниле (Илья Лыков), коллегам-занудам, маме, постоянно требующей внуков, и вообще всем, кто бесит. А бесят ― все. По совету лучшей подруги Фаи (Дарья Руденок) Олеся подключилась к психологическому марафону «Карта желаний» и отвела душу, придумав для каждого страшную месть. И вроде бы уже отлегло… Но внезапно желания начинают исполняться. И вот лучшая подруга с идеальной фигурой набирает лишний вес, беспомощный коллега бегает по офису со степлером в мягком месте, а любимая мама на седьмом десятке ждёт ребёнка. И это только начало! Впереди самое изощренное наказание, которое она приготовила для своего жениха. Олеся в шоке и понимает, что нужно остановить проклятую карту желаний.
Как отмечает пресс-служба Okko, сериал «Карта желаний» поднимает тему сложности построения социальных связей. Главная героиня не может найти свое место в обществе и находится в конфликте со всем окружением. Но когда ее тайные желания начинают сбываться, ей удается переосмыслить свои отношения с близкими. За фантастической комедийной историей кроется глубокая мысль, что зачастую проблему нужно искать в себе, а чтобы наладить отношения с окружающими, необходимо разрешить свои внутренние конфликты.
