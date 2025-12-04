Лев Зулькарнаев и Слава Копейкин играют главные роли в психологическом триллере «Пропавший»

Фильм расскажет о 25-летнем поваре Севе, который в попытке избавиться от долгов и наладить личную жизнь соглашается на заманчивое предложение по работе и отправляется в Турцию. На деле бизнес-поездка оборачивается для него соучастием в похищении человека и вымогательством средств. Сева с удовольствием бы выскочил из опасной игры, но чем дольше он в деле, тем яснее понимает, что выход у него теперь только один.
«Мне было важно снять историю о человеке, который, пытаясь найти свое место в жизни, сталкивается с выбором, меняющим его изнутри. Мы все уверены, что в трудный момент поступим правильно. Но можем ли мы действительно знать, как поведем себя, когда окажемся на грани?», — говорит режиссер.
«Я могу сказать, что в нашем фильме мы исследуем путь человека из света в тень. Мы говорим о банальности зла, о том, как порой незаметно и просто оно может прорасти даже в светлом, честном и отзывчивом человеке. О том, какую порой страшную и необратимую цепь обстоятельств мы можем запустить одним нашим выбором. И, главное, о том, где начинается наша ответственность (а вместе с ней и вина) за судьбу другого человека», — добавляет Лев Зулькарнаев.
«Пропавший» — международный проект, съемки фильма проходят в Турции (в городах Каш и Калкан) и Москве.
