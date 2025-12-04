Кино-Театр.Ру
Лев Зулькарнаев и Слава Копейкин играют главные роли в психологическом триллере «Пропавший»

4 декабря
2025 год

Новости кино >>
4 декабря 2025
В Турции стартовали съемки полнометражного психологического триллера «Пропавший». Главные роли в фильме режиссера Кирилла КемницаКентавр») исполнят Лев Зулькарнаев и Слава Копейкин, звезды сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» О начале съемок сообщает кинокомпания Вольга, которая занимается производством картины совместно с Gonzo Film.

Лев Зулькарнаев и Слава Копейкин играют главные роли в психологическом триллере «Пропавший»
фото: кинокомпания Вольга

Фильм расскажет о 25-летнем поваре Севе, который в попытке избавиться от долгов и наладить личную жизнь соглашается на заманчивое предложение по работе и отправляется в Турцию. На деле бизнес-поездка оборачивается для него соучастием в похищении человека и вымогательством средств. Сева с удовольствием бы выскочил из опасной игры, но чем дольше он в деле, тем яснее понимает, что выход у него теперь только один.

«Мне было важно снять историю о человеке, который, пытаясь найти свое место в жизни, сталкивается с выбором, меняющим его изнутри. Мы все уверены, что в трудный момент поступим правильно. Но можем ли мы действительно знать, как поведем себя, когда окажемся на грани?», — говорит режиссер.

В фильме также снимаются Максим Стоянов, Антон Кузнецов, Виктория Исакова, Дарья Балабанова и другие.



«Я могу сказать, что в нашем фильме мы исследуем путь человека из света в тень. Мы говорим о банальности зла, о том, как порой незаметно и просто оно может прорасти даже в светлом, честном и отзывчивом человеке. О том, какую порой страшную и необратимую цепь обстоятельств мы можем запустить одним нашим выбором. И, главное, о том, где начинается наша ответственность (а вместе с ней и вина) за судьбу другого человека», — добавляет Лев Зулькарнаев.

«Пропавший» — международный проект, съемки фильма проходят в Турции (в городах Каш и Калкан) и Москве.
