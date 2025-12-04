Лев Зулькарнаев и Слава Копейкин играют главные роли в психологическом триллере «Пропавший»

что почитать?

А на платформе «Смотрим» вышел короткометражный фильм о сериале

Актриса — о «Полярном», выборе ролей и ностальгии по 90-м

Катерина Шпица: «Бывает простота, которая просто необходима человеку»

Скромный работник водоканала пускается во все тяжкие

Антон Васильев и Иван Добронравов построят подпольный бизнес на «Нефти»

Лайфстайл

«Я уже предполагаю, кто будет мастером»: Юлия Пересильд о профессиональном будущем дочери

Но пока неизвестно, захочет ли Аня поступать в ГИТИС